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Вторжение: жители Ижевска стали свидетелями падения метрового метеорита

Вторжение: жители Ижевска стали свидетелями падения метрового метеорита (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 ноября 2021 03:28
Сообщество : Космос
Метки: Россия   атмосфера   видео   ижевск   метеорит   свидетели   
2179
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Полёт небесного тела сопровождался неоднократными вспышками.

Как сообщается Telegram-каналом "Mash", небесный гость, диаметр которого составлял около метра, вторгся в обозримое пространство и сгорел в атмосфере. Однако, напоследок немного попугал свидетелей явления морзянкой из вспышек.


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Метки: Россия   атмосфера   видео   ижевск   метеорит   свидетели   
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12  комментариев
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328
комнатный сибиряк 3 часа назад
В челябе метеорит поизящнее свалился ,вот то точно было как вторжение
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29k
a.fey Полминуты назад
Ничего так не бодрит как с утра метеорит!
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100
Nаnе First NameLаst 38 минут назад
Я не понял, а где в это время был Брюс Уиллис?

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569
vijilante 41 минуту назад
Всё. Готовьтесь.
Это Жук.
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964
Евгений 2 часа назад
Возвращение терминаторши

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503
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
Мне вот всегда интересно было, почему они всегда за пару сотен метров от земли взрываться начинают?
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3k
Иван 3 часа назад
https://ria.ru/20211116/nasa-1759363182.htmlhttps://ria.ru/20211116/nasa-1759363182.html
"В российском Минобороны назвали лицемерными обвинения запада, и уточнили, что США должно быть "доподлинно известно", что фрагменты спутника "Целина-Д" по времени испытаний и по параметрам орбиты не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов. Министр обороны РФ Сергей Шойгу подтвердил успешное испытание Россией противоспутниковой системы. По его словам, "она "ювелирно" поразила старый спутник", а его обломки не угрожают космической деятельности."
А про Ижевск ни чо не обещали.
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14k
vikklu 3 часа назад
Круто!
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