Вторжение: жители Ижевска стали свидетелями падения метрового метеорита

2179
1
1
Полёт небесного тела сопровождался неоднократными вспышками.
Как сообщается Telegram-каналом "Mash", небесный гость, диаметр которого составлял около метра, вторгся в обозримое пространство и сгорел в атмосфере. Однако, напоследок немного попугал свидетелей явления морзянкой из вспышек.
Источник:
Ссылки по теме:
- На отставного полковника завели дело из-за анекдота про Росгвардию
- Били и курили в лицо: в Кипельском детдоме подростки издевались над малышом, обещая ему апельсин
- Страх и ненависть в Новороссийске: целая толпа народа пыталась расцепить дерущихся водил
- Опубликованы, поражающие своей масштабностью, кадры зарева пожара после взрыва на НЛМК
- Актёр из "Реальных пацанов" умер в 55 лет
14
Понравилось14
Новости партнёров
Это Жук.
"В российском Минобороны назвали лицемерными обвинения запада, и уточнили, что США должно быть "доподлинно известно", что фрагменты спутника "Целина-Д" по времени испытаний и по параметрам орбиты не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов. Министр обороны РФ Сергей Шойгу подтвердил успешное испытание Россией противоспутниковой системы. По его словам, "она "ювелирно" поразила старый спутник", а его обломки не угрожают космической деятельности."
А про Ижевск ни чо не обещали.