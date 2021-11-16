На отставного полковника завели дело из-за анекдота про Росгвардию

В Московской области компетентными органами возбуждено уголовное дело против 56-летнего полковника в отставке и гражданского активиста Михаила Шендакова, поводом к преследованию послужил рассказанный им ранее анекдот про Росгвардию.





Мужчине инкриминируют статью о возбуждении ненависти либо вражды (ч. 2 ст. 282 УК). Надзорный аппарат усмотрел состав этого деяния в одном из роликов на YouTube, в котором Шендаков рассказал анекдот про росгвардейца, прооперированного знакомым врачом.