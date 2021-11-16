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На отставного полковника завели дело из-за анекдота про Росгвардию

На отставного полковника завели дело из-за анекдота про Росгвардию (3 фото + 1 видео)

Автор:
16 ноября 2021 23:31
Сообщество : Жить в России
Метки: 282 УК   Россия   Шендаков   анекдот   видео   политика   полковник   преследование   
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Кавалер ордена Красной Звезды, которую протирая штаны в штабах, заслужить весьма проблематично, рассказал этот анекдот ещё в прошлом году, но надзорные органы всполошились только теперь.

В Московской области компетентными органами возбуждено уголовное дело против 56-летнего полковника в отставке и гражданского активиста Михаила Шендакова, поводом к преследованию послужил рассказанный им ранее анекдот про Росгвардию.


Мужчине инкриминируют статью о возбуждении ненависти либо вражды (ч. 2 ст. 282 УК). Надзорный аппарат усмотрел состав этого деяния в одном из роликов на YouTube, в котором Шендаков рассказал анекдот про росгвардейца, прооперированного знакомым врачом.

Дело, как сообщает источник, возбудили ещё весной, после чего у полковника провели обыск. В настоящее время офицер находится под подпиской о невыезде.


Это не единственное уголовное дело, которое завели на гражданского активиста из-за его высказываний в интернете. Зимой он был приговорён к двум годам условно за публичные призывы к экстремизму в интернете (ч. 2 ст. 280 УК), который усмотрели в другом ролике полковника: «Сурков обещал Донбассу войну!».


Силовики тогда заметили в ролике признаки возбуждения ненависти к социальной группе «сотрудники правоохранительных органов», а точнее — к сотрудникам ФСБ. Обвиняемый отказался признавать вину, а его адвокат утверждал, что в видео отсутствовали «прямые призывы». Об этом сообщают в «Новой газете».


Половина крамольного анекдота показана в нижеследующем ролике. Сами понимаете, кто отважится показать его целиком, по новой, а точнее, по хорошо забытой старой традиции, может какое-то время отдохнуть на соседних с полковником нарах.


Для справки:


Шендаков Михаил Анатольевич действительно окончил Высшее военно-инженерное командное училище в 1986 году, а в 1996 году окончил Высшую инженерную академию имени Куйбышева.

Воевал в Афганистане, на Северном Кавказе. Отмечен Родиной орденом Красной Звезды, орденом Мужества, орденом "За военные заслуги", медалью "За Отвагу" и "За боевые заслуги".

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Метки: 282 УК   Россия   Шендаков   анекдот   видео   политика   полковник   преследование   
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30  комментариев
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21k
pssst 2 часа назад
А че обыском хотели добиться? Сборник анекдотов искали что ли?
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4k
Бу Полчаса назад
Давно уже пора все Едроссовскую кодлу вместе с Царём на вилы поднять.
Жаль, что только это фантазии (.
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5k
Pashuta Полчаса назад
Признаки возбуждения ненависти к социальной группе «сотрудники правоохранительных органов»???)))
Социальной группе... Серьёзно???
Они бы ещё обозвали себя "кружок по интересам".....
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325
комнатный сибиряк Полчаса назад
Ущемление чувств гвардейцев кардинала,
Человек за Родину полжизни отдал, воевал , Родина решила вернуть должок
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10
Leonid 52 минуты назад
А что за анекдот то?
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1k
Алксандр Шевченко 57 минут назад
Какие ранимая, тонкоорганизоыанные натуры, прям барышни. А анекдот весьма актуальный.
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14k
vikklu Час назад
Ну ёптыть, как я и говорил лет 5 назад, приплыли. Раздвигайте булки, россияне, или зашивайте рты. Вэлком в 37-й. Это горький сарказм, я совсем не злорадствую. Просто, много хороших людей пострадает, если этот ваш урод мелкотравчатый будет рулить по-прежнему.
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1k
SamSim 2 часа назад
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23k
Юрьевич 2 часа назад
Глядя на всё то, что нынче происходит вокруг нас, впору задуматься а не пора ли водке начать дешеветь?

Это тоже анекдот, если что
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444
да пох 2 часа назад
А ему точно 43 года ? Он закончил военно-инженерное командное училище в 1986 году .Херасе *прорыв* в 8лет.
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15k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
"43-летнего полковника в отставке и гражданского активиста"
"Воевал в Афганистане"
================
1. Гражданский активист - это уже диагноз.
2. Сейчас 2021, ему 43, т.е. он 1978 г/р. Вывод советских войск из Афганистана был в феврале 1989-го. Он в 11 годочков закончил войну сыном полка?

3. У автора поста диагноз, аналогичный п.1.
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15k
albedo 2 часа назад
Раз за него "вписались" ИНОАГЕНТЫ Мемориал и Новая Газета - как то возникают сомнения в отсутствии у правоохранителей причин для "работы" с ним.
Весьма возможно, что отставной полковник и правда заслуживает их внимания.
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362
KVadik 2 часа назад
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232
Bendix KVadik 2 часа назад
Кого вырастили!
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331
Максим Максимов 2 часа назад
Командующий СЛЕСАРЬ с АЗЛК обиделся
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21k
Ватаку Накомоде 2 часа назад
Ну запостите анекдот то в комменты)
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19k
иванов дмитрий 2 часа назад
даже при брежневе , не помню , чтоб за анекдоты сажали (
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232
Bendix qwer 2 часа назад
За барина бъёшься?
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327
Александр иванов дмитрий Час назад
Лёня сам анекдоты любил , даже про себя .
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2k
Sergius SPb 2 часа назад
Опять этот клоун в погонах?
В психушке ему давно прогулы ставят.
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232
Bendix Sergius SPb 2 часа назад
Другого ждал? Давай накатим, лучше.
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