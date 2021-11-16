На отставного полковника завели дело из-за анекдота про Росгвардию

Кавалер ордена Красной Звезды, которую протирая штаны в штабах, заслужить весьма проблематично, рассказал этот анекдот ещё в прошлом году, но надзорные органы всполошились только теперь.
В Московской области компетентными органами возбуждено уголовное дело против 56-летнего полковника в отставке и гражданского активиста Михаила Шендакова, поводом к преследованию послужил рассказанный им ранее анекдот про Росгвардию.
Мужчине инкриминируют статью о возбуждении ненависти либо вражды (ч. 2 ст. 282 УК). Надзорный аппарат усмотрел состав этого деяния в одном из роликов на YouTube, в котором Шендаков рассказал анекдот про росгвардейца, прооперированного знакомым врачом.
Дело, как сообщает источник, возбудили ещё весной, после чего у полковника провели обыск. В настоящее время офицер находится под подпиской о невыезде.
Это не единственное уголовное дело, которое завели на гражданского активиста из-за его высказываний в интернете. Зимой он был приговорён к двум годам условно за публичные призывы к экстремизму в интернете (ч. 2 ст. 280 УК), который усмотрели в другом ролике полковника: «Сурков обещал Донбассу войну!».
Силовики тогда заметили в ролике признаки возбуждения ненависти к социальной группе «сотрудники правоохранительных органов», а точнее — к сотрудникам ФСБ. Обвиняемый отказался признавать вину, а его адвокат утверждал, что в видео отсутствовали «прямые призывы». Об этом сообщают в «Новой газете».
Половина крамольного анекдота показана в нижеследующем ролике. Сами понимаете, кто отважится показать его целиком, по новой, а точнее, по хорошо забытой старой традиции, может какое-то время отдохнуть на соседних с полковником нарах.
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Шендаков Михаил Анатольевич действительно окончил Высшее военно-инженерное командное училище в 1986 году, а в 1996 году окончил Высшую инженерную академию имени Куйбышева.
Воевал в Афганистане, на Северном Кавказе. Отмечен Родиной орденом Красной Звезды, орденом Мужества, орденом "За военные заслуги", медалью "За Отвагу" и "За боевые заслуги".
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Жаль, что только это фантазии (.
Социальной группе... Серьёзно???
Они бы ещё обозвали себя "кружок по интересам".....
Человек за Родину полжизни отдал, воевал , Родина решила вернуть должок
Это тоже анекдот, если что
"Воевал в Афганистане"
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1. Гражданский активист - это уже диагноз.
2. Сейчас 2021, ему 43, т.е. он 1978 г/р. Вывод советских войск из Афганистана был в феврале 1989-го. Он в 11 годочков закончил войну сыном полка?
3. У автора поста диагноз, аналогичный п.1.
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Это в "посте" написано.
Просто автор обсуждаемой статьи решил "лайков" поднабрать.
Или просто ищет как бы правоохранителей задеть.
Автор писатель, он не считатель.
Весьма возможно, что отставной полковник и правда заслуживает их внимания.
Больница. Операционная.
Врач говорит омоновцу:
Вот и всё, яйца мы вам удалили.
Как яйца? Я же вам говорил, что надо убрать грыжу!
Я вам тоже говорил, что иду домой, а не на митинг
Брови чёрные густые, речи длинные пустые
Он и маршал, и герой
Вы ответьте - кто такой?
Кто даст правильный ответ
Тот получит десять лет!)))))
Но тогда было не смешно...
Скоро и мы до смеёмся...
Товарищ верь, пройдёт она
Так называемая "гласность"
И вот тогда госбезопасность
Припомнит наши имена!
В психушке ему давно прогулы ставят.