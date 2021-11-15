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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 16 постов • 1 подписчик подписаться
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Опубликованы, поражающие своей масштабностью, кадры зарева пожара после взрыва на НЛМК

Опубликованы, поражающие своей масштабностью, кадры зарева пожара после взрыва на НЛМК (3 фото + 2 видео)

Автор:
15 ноября 2021 05:39
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: НЛМК   Россия   взрыв   видео   ликвидация   липецк   пожар   причины   
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14 ноября, во второй половине дня в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината прогремел мощный взрыв, повлёкший обрушение кровли и возникновение пожара.

В результате взрыва в цехе углеподготовки НЛМК произошло обрушение кровли по всему периметру здания — это две тысячи квадратных метров.


Сообщается по меньшей мере об одном пострадавшем. Это работница цеха, её извлекли из-под завала и госпитализировали в шоковом состоянии. Однако под завалами может находиться ещё несколько человек.

Приоритетной версией причины происшествия, в настоящий момент является версия взрыва пылевоздушной смеси от искры неисправного электрооборудования.

Прокуратура Липецкой области инициировала проверку по факту взрыва на территории НЛМК.


«На место происшествия выехал прокурор Левобережного района Липецка. В ходе проверки будет дана правовая оценка обстоятельствам произошедшего, в т. ч. в части соблюдения требований промышленной безопасности», — сообщили в надзорном ведомстве.

В настоящее время, очаги горения локализованы и ликвидированы, рассказал пресс-секретарь Новолипецкого металлургического комбината Руслан Харсиев.


«14 ноября в 21:30 на угольном складе произошёл хлопок с последующим возгоранием конвейера, которое было ликвидировано... Инцидент не повлиял на производственный процесс», — пояснил Харсиев.


Размещённые в статье видеоролики, были опубликованы на Telegram-каналах "Mash" и "Лента дня".

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Метки: НЛМК   Россия   взрыв   видео   ликвидация   липецк   пожар   причины   
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27k
Добрый 3 часа назад
Ох уж эти хлопки... Уж больно они похожи на ВЗРЫВЫ!!!
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Outcast 37 минут назад
Ничего удивительного. Олигархи предприятия только доят а оборудование разваливается.
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2k
wladimirb 2 часа назад
Какой-то Warhammer 40000... Вторая половина дня, на снимках полностью темно... Взрыв, обрушение кровли на 2000 кв/м, извлекли одного сервитора в охреневшем состоянии (с чего бы это), еще несколько, возможно, там еще под завалами... Но это ваааащеее никак не повлияло на техпроцесс!
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390
антискакуас 2 часа назад
"14 ноября в 21:30 на угольном складе произошёл хлопок с последующим возгоранием конвейера..."

Для дебилов от СМИ, происшедшее это взрыв. Хлопок это когда утром у вас газы отходят.
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