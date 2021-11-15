Опубликованы, поражающие своей масштабностью, кадры зарева пожара после взрыва на НЛМК

В результате взрыва в цехе углеподготовки НЛМК произошло обрушение кровли по всему периметру здания — это две тысячи квадратных метров.

Сообщается по меньшей мере об одном пострадавшем. Это работница цеха, её извлекли из-под завала и госпитализировали в шоковом состоянии. Однако под завалами может находиться ещё несколько человек.