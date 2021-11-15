Опубликованы, поражающие своей масштабностью, кадры зарева пожара после взрыва на НЛМК

14 ноября, во второй половине дня в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината прогремел мощный взрыв, повлёкший обрушение кровли и возникновение пожара.
В результате взрыва в цехе углеподготовки НЛМК произошло обрушение кровли по всему периметру здания — это две тысячи квадратных метров.
Сообщается по меньшей мере об одном пострадавшем. Это работница цеха, её извлекли из-под завала и госпитализировали в шоковом состоянии. Однако под завалами может находиться ещё несколько человек.
Приоритетной версией причины происшествия, в настоящий момент является версия взрыва пылевоздушной смеси от искры неисправного электрооборудования.
Прокуратура Липецкой области инициировала проверку по факту взрыва на территории НЛМК.
«На место происшествия выехал прокурор Левобережного района Липецка. В ходе проверки будет дана правовая оценка обстоятельствам произошедшего, в т. ч. в части соблюдения требований промышленной безопасности», — сообщили в надзорном ведомстве.
В настоящее время, очаги горения локализованы и ликвидированы, рассказал пресс-секретарь Новолипецкого металлургического комбината Руслан Харсиев.
«14 ноября в 21:30 на угольном складе произошёл хлопок с последующим возгоранием конвейера, которое было ликвидировано... Инцидент не повлиял на производственный процесс», — пояснил Харсиев.
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Для дебилов от СМИ, происшедшее это взрыв. Хлопок это когда утром у вас газы отходят.