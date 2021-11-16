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Били и курили в лицо: в Кипельском детдоме подростки издевались над малышом, обещая ему апельсин

Били и курили в лицо: в Кипельском детдоме подростки издевались над малышом, обещая ему апельсин (5 фото + 3 видео)

Автор:
16 ноября 2021 11:11
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Россия   видео   детдом   дети   издевательства   интересное   сироты   фото   
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Накануне в соцсетях появились видео с издевательствами над малышом, который живёт в Кипельском детском доме, который находится в поселке Юргамыш Курганской области. На роликах подростки издеваются над малышом, который тянется к апельсину. Угощение ему не дают, зато лупят по голове и пинают.

Пользователи соцсетей пришли в бешенство, когда ролики с малышом появились в паблике «Инцидент | Курган». Снежана Тельманова, которая опубликовала ролики, утверждает, что они сняты в Кипельском детском доме.

На одном из них подросток держит в руках апельсин, к которому тянется малыш. Однако, ребёнку угощение не дают. Парень бьёт малыша по паху, толкает и пинает. Второй подросток снимает издевательства на видео.

На втором ролике те же подростки предлагают мальчику покурить, дыша ему в лицо сигаретным дымом. На предложение "Курить будешь?" ребёнок отвечает согласием. Есть подозрение, что ему предлагают не первый раз "покурить".

На третьем ролике парень учит малыша материться и бьёт его по лицу ладошкой.

Информацию уже проверяют в Следственном комитете.

— Следственными органами СКР по Курганской области организована доследственная проверка по размещенной в социальной сети информации об издевательствах над детьми в детском доме, расположенном в Юргамышском районе, — сообщают в пресс-службе СК региона.

После огласки, старший воспитатель детдома Людмила Челдаева рассказала, что парню на роликах 16 лет.

— Он всегда с ними (детьми) очень хорошо играл. За ними смотрел. Но вот тут как-то в игровой форме получилось, он не хотел никого обижать. Подростковая игра, он даже не подумал, что это плохо по отношению к маленькому ребенку. У нас жестокого обращения по отношению к маленьким детям не было, наоборот — все старшие дети ухаживают за ними (за младшими), гуляют с ними, играют, — сообщила собеседница 45.RU.

Второй парень, снимавший ролики, рассказал Life, что автор видео чуть не покончил с собой, узнав, что ролики оказались в сети.

"Когда я об этом узнал, я сразу решил с ним поговорить. Ситуация была в том, что он это снимал всё в шутку, скинул в "Вотсапе" своей подруге, а она уже слила в Сеть. После того как начался скандал, он хотел свести счёты с жизнью", — рассказал собеседник Лайфа.

Приятель уточнил, что был шокирован поступком друга. Он рассказал, что все маленькие детдомовцы его называли папой.

Воспитателей Кипельского детского дома в Курганской области теперь уволят, сообщается на сайте правительства региона.

"С воспитателями будут расторгнуты трудовые отношения, медицинским работникам, педагогу-психологу, старшему воспитателю, ответственному за организацию воспитательного процесса в данном учреждении, будут вынесены дисциплинарные взыскания"


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Метки: Россия   видео   детдом   дети   издевательства   интересное   сироты   фото   
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506
SEON 2 часа назад
Вот что поразительно. Поехавший больной садист, которого нужно срочно оградить от общества избивает и издевается над детьми.

Но еще более поехавшая мразь вместо того что бы сдать его в колонию для малолетних покрывает его "Но вот тут как-то в игровой форме получилось, он не хотел никого обижать. Подростковая игра, он даже не подумал, что это плохо"

Ну то есть садист понятно что он садист. А что в башке у этой клуши которая "он не хотел никого обижать это игра"
То есть этого выродка ей жалко, а тех кого он избивает ей не жалко?
Посадить обоих.
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−14
порно хаб 5 минут назад
Alex - твой мамин рот е -бал ...
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−42
Anastasis Avramidis 5 минут назад
По поведению подростка очевидно, что с ним поступали так же.
Это как феномен дедовщины в армии, которая "передаётся по наследству".
Но если в армии, речь идёт о уже совершеннолетних, то что тогда можно говорить о детях выращенных в таких условиях, не видавших ничего другого?
Рыба начинает гнить с головы...
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3k
leto2016 14 минут назад
Сукитваримразиблядь. Я не фашист, но этих надо истребить [мат] через искалеченье. Не могу смотреть на такое.
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42k
Соломей 16 минут назад
...тут как-то в игровой форме получилось...
итить колотить, она там что, кукухой уехавшая совсем?
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1k
Bar 20 минут назад
Видимо для своих, таких же дебилов, было сказано что "пацана жизни учить надо!" либо "Давай поржом!" ... чмо еб*аное, ну и сдох бы хуле, по нему бы и собаки не рыдали. Тварь ссаная. На зону козла и воспитателей туда же. Уроды бл*ять!
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1k
Виталий 24 минуты назад
"что автор видео чуть не покончил с собой" - надо обоих, кто снимал и кто издевался в печь.
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0
refis Полчаса назад
К сожалению, такое, а то и хуже, происходит практически в каждом детском доме, с учетом неблагополучного спец.контингента детей, которые там содержатся. Из-за такого, большинство воспитанников дет.домов - будущие преступники.
Единственное, что удивляет, так это то, что данный инцидент подвергся огласке, еще и видео выложили.
Россия......
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10k
Alex 36 минут назад
Как такое просто в голову то может прийти? Это же даже не урод, это конченная тварь. Сколько там пацану, года 2? Сука, аж подкидывает всего, порвал бы на хрен.
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634
Григорий Водениктов 36 минут назад
преподов на зону, 16 еубана на топливо
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76
VanDeath 48 минут назад
Реально жаль, что курган далеко от питера. Я бы тоже снял такой ролик , но с участием этого высерка. Вот бы потом поржали на фишках
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−14
порно хаб Час назад
путлерстан ...
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2k
Daimos Час назад
Да они там все издеваются. Просто обделались и пытаются замять.
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4k
jfk Час назад
Сам отец троих детей, такое воспринимаю очень близко к сердцу, аж говно забурлило. С рождением детей стал очень сентиментальным. Жалко мальчишку, а старших, надеюсь, жизнь накажет.
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3k
Дмитрий Час назад
Кроме того, что курят, я, откровенно, ни каких издевательств не вижу. Так можно любого родителя под монастырь подвести за подобные шлепки. Наш народ достиг самого высокого уровня в перегибании перебигания!
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5k
Bartello 2 часа назад
один вопрос, если хотел свести счёты с жизнью, то почему не свёл? трусишка.
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29k
Игорь 2 часа назад
Если честно и не предвзято смотреть видео - то в принципе для детдома ничего сверх страшного на видео нет.
Подростковые "приколы" особенно над младшими очень часто могут выглядеть как садизм. В семьях родители за этим должны смотреть - чтоб не перерастало в настоящий садизм, ну а в детдоме - воспитатели.
Но детдом - это всегда отдельное государство, в целом кстати внешний вид вполне приличный.
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11k
ЕвгенийДончак 2 часа назад
Чудовищное видео - мне, взрослому дядьке, пережившему две войны, тяжело смотреть на подобные издевательства...

Этих "подростков" только на удобрения отправить - перевоспитание тут не сработает, от живых от них толку уже не будет...


Искренне жаль малыша.
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22k
Сибиряк 2 часа назад
Я предлагаю их в армию отправить и показать в роте эти видео. Я думаю там быстро перевоспитают скотину.
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142
eutace 2 часа назад
какие будут предложения?
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57k
pynh 2 часа назад
надо было чтобы свел и очистил генофонд
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