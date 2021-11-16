Били и курили в лицо: в Кипельском детдоме подростки издевались над малышом, обещая ему апельсин

Накануне в соцсетях появились видео с издевательствами над малышом, который живёт в Кипельском детском доме, который находится в поселке Юргамыш Курганской области. На роликах подростки издеваются над малышом, который тянется к апельсину. Угощение ему не дают, зато лупят по голове и пинают.
Пользователи соцсетей пришли в бешенство, когда ролики с малышом появились в паблике «Инцидент | Курган». Снежана Тельманова, которая опубликовала ролики, утверждает, что они сняты в Кипельском детском доме.
На одном из них подросток держит в руках апельсин, к которому тянется малыш. Однако, ребёнку угощение не дают. Парень бьёт малыша по паху, толкает и пинает. Второй подросток снимает издевательства на видео.
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На втором ролике те же подростки предлагают мальчику покурить, дыша ему в лицо сигаретным дымом. На предложение "Курить будешь?" ребёнок отвечает согласием. Есть подозрение, что ему предлагают не первый раз "покурить".
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На третьем ролике парень учит малыша материться и бьёт его по лицу ладошкой.
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Информацию уже проверяют в Следственном комитете.
— Следственными органами СКР по Курганской области организована доследственная проверка по размещенной в социальной сети информации об издевательствах над детьми в детском доме, расположенном в Юргамышском районе, — сообщают в пресс-службе СК региона.
После огласки, старший воспитатель детдома Людмила Челдаева рассказала, что парню на роликах 16 лет.
— Он всегда с ними (детьми) очень хорошо играл. За ними смотрел. Но вот тут как-то в игровой форме получилось, он не хотел никого обижать. Подростковая игра, он даже не подумал, что это плохо по отношению к маленькому ребенку. У нас жестокого обращения по отношению к маленьким детям не было, наоборот — все старшие дети ухаживают за ними (за младшими), гуляют с ними, играют, — сообщила собеседница 45.RU.
Второй парень, снимавший ролики, рассказал Life, что автор видео чуть не покончил с собой, узнав, что ролики оказались в сети.
"Когда я об этом узнал, я сразу решил с ним поговорить. Ситуация была в том, что он это снимал всё в шутку, скинул в "Вотсапе" своей подруге, а она уже слила в Сеть. После того как начался скандал, он хотел свести счёты с жизнью", — рассказал собеседник Лайфа.
Приятель уточнил, что был шокирован поступком друга. Он рассказал, что все маленькие детдомовцы его называли папой.
Воспитателей Кипельского детского дома в Курганской области теперь уволят, сообщается на сайте правительства региона.
"С воспитателями будут расторгнуты трудовые отношения, медицинским работникам, педагогу-психологу, старшему воспитателю, ответственному за организацию воспитательного процесса в данном учреждении, будут вынесены дисциплинарные взыскания"
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Но еще более поехавшая мразь вместо того что бы сдать его в колонию для малолетних покрывает его "Но вот тут как-то в игровой форме получилось, он не хотел никого обижать. Подростковая игра, он даже не подумал, что это плохо"
Ну то есть садист понятно что он садист. А что в башке у этой клуши которая "он не хотел никого обижать это игра"
То есть этого выродка ей жалко, а тех кого он избивает ей не жалко?
Посадить обоих.
Это как феномен дедовщины в армии, которая "передаётся по наследству".
Но если в армии, речь идёт о уже совершеннолетних, то что тогда можно говорить о детях выращенных в таких условиях, не видавших ничего другого?
Рыба начинает гнить с головы...
итить колотить, она там что, кукухой уехавшая совсем?
Единственное, что удивляет, так это то, что данный инцидент подвергся огласке, еще и видео выложили.
Россия......
Тоже прям жутко смотреть и затрясло
Подростковые "приколы" особенно над младшими очень часто могут выглядеть как садизм. В семьях родители за этим должны смотреть - чтоб не перерастало в настоящий садизм, ну а в детдоме - воспитатели.
Но детдом - это всегда отдельное государство, в целом кстати внешний вид вполне приличный.
Этих "подростков" только на удобрения отправить - перевоспитание тут не сработает, от живых от них толку уже не будет...
Искренне жаль малыша.