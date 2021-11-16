Били и курили в лицо: в Кипельском детдоме подростки издевались над малышом, обещая ему апельсин

Второй парень, снимавший ролики, рассказал Life, что автор видео чуть не покончил с собой, узнав, что ролики оказались в сети.

"Когда я об этом узнал, я сразу решил с ним поговорить. Ситуация была в том, что он это снимал всё в шутку, скинул в "Вотсапе" своей подруге, а она уже слила в Сеть. После того как начался скандал, он хотел свести счёты с жизнью", — рассказал собеседник Лайфа.

Приятель уточнил, что был шокирован поступком друга. Он рассказал, что все маленькие детдомовцы его называли папой.