Актёр из "Реальных пацанов" умер в 55 лет

В Подмосковье простились с актёром театра и кино Игорем Бондаренко
После тяжёлой и продолжительной болезни в возрасте 55 лет ушёл из жизни российский актёр театра и кино, заслуженный артист РФ Игорь Бондаренко. Некролог размещён на сайте театра "ФЭСТ". Прощание состоялось 15 ноября на основной сцене театра.
"Вклад Игоря Бондаренко в становление и развитие театра неоценим. Он один из тех, кто стоял у самых истоков "ФЭСТа". Он был выдающимся мастером сцены. Над его комическими персонажами зрители хохотали до слёз, а трагические роли заставляли сжиматься сердца. И каждая роль была сделана тонко, безмерно талантливо, проработана до мелочей", — сообщается в некрологе.
Выдающийся актёр посвятил театру 33 года своей жизни. Его дебют на экране состоялся в 1998 году. Первой работой Бондаренко стали съёмки в фильме "Сибирский цирюльник" Никиты Михалкова. Позже, своей замечательной игрой он отметился в большом количестве популярных сериалов, таких как "Кармелита", "Счастливы вместе", "Восьмидесятые", "Реальные пацаны", "Мент в законе", "Ольга" и "Склифосовский".
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