Актёр из "Реальных пацанов" умер в 55 лет

"Вклад Игоря Бондаренко в становление и развитие театра неоценим. Он один из тех, кто стоял у самых истоков "ФЭСТа". Он был выдающимся мастером сцены. Над его комическими персонажами зрители хохотали до слёз, а трагические роли заставляли сжиматься сердца. И каждая роль была сделана тонко, безмерно талантливо, проработана до мелочей", — сообщается в некрологе.