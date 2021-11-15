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Актёр из "Реальных пацанов" умер в 55 лет

Актёр из "Реальных пацанов" умер в 55 лет (3 фото + 1 видео)

Автор:
15 ноября 2021 21:28
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Игорь Бондаренко   Москва   Россия   ФЭСТ   актёр   видео   прощание   скончался   
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В Подмосковье простились с актёром театра и кино Игорем Бондаренко

После тяжёлой и продолжительной болезни в возрасте 55 лет ушёл из жизни российский актёр театра и кино, заслуженный артист РФ Игорь Бондаренко. Некролог размещён на сайте театра "ФЭСТ". Прощание состоялось 15 ноября на основной сцене театра.

"Вклад Игоря Бондаренко в становление и развитие театра неоценим. Он один из тех, кто стоял у самых истоков "ФЭСТа". Он был выдающимся мастером сцены. Над его комическими персонажами зрители хохотали до слёз, а трагические роли заставляли сжиматься сердца. И каждая роль была сделана тонко, безмерно талантливо, проработана до мелочей", — сообщается в некрологе.

Выдающийся актёр посвятил театру 33 года своей жизни. Его дебют на экране состоялся в 1998 году. Первой работой Бондаренко стали съёмки в фильме "Сибирский цирюльник" Никиты Михалкова. Позже, своей замечательной игрой он отметился в большом количестве популярных сериалов, таких как "Кармелита", "Счастливы вместе", "Восьмидесятые", "Реальные пацаны", "Мент в законе", "Ольга" и "Склифосовский".

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Метки: Игорь Бондаренко   Москва   Россия   ФЭСТ   актёр   видео   прощание   скончался   
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Мы Ул 2 часа назад
Эпизодическая роль заднего плана в массовке?
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Бабай 38 минут назад
Жаль, что не был знаком с его творчеством. Царствие небесное.
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Sergius SPb 2 часа назад
Снова пост ради поста?
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сергей 2 часа назад
Земля пухом. Вечный покой.
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