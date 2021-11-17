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Перекрёсток, светофор? А мы его облетим

Перекрёсток, светофор? А мы его облетим (2 фото + 1 видео)

Автор:
17 ноября 2021 07:53
Сообщество : Автомир
Метки: Автомобиль   Россия   взлёт   видео   краснодар   перекрёсток   полёт   приземление   
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В Краснодаре "призрачный гонщик" взмыл в небо над пересечением проезжих частей, а по приземлению, как угорелый помчал дальше...

Явление летающего автомобиля произошло 13 ноября в 15:29 на улице Калинина. Водитель иномарки не рассчитал скорость перед переездом трамвайных путей и взмыл в воздух, сообщается в издании Кубань 24.

Что это было на самом деле узнать не удалось - при приземлении водитель, таки справился с управлением и ушёл в точку...


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Метки: Автомобиль   Россия   взлёт   видео   краснодар   перекрёсток   полёт   приземление   
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9  комментариев
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1k
Walther Час назад
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Николай 5 минут назад
Красавчик
, летает без нарушений.
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7k
Tamdima 52 минуты назад
Это только в кино ровно летают и приземляются. А так клюют носом
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382
Alexandr F Час назад
Развесовка хуже некуда. Любое небольшое ДТП и машину закрутит или перевернет. Все что нужно знать о современных дровах
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361
Алексей Маз Час назад
Низко полетел. Видать к дождю.
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245
Arti Час назад
Когда в пятницу с работы
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