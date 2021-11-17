Перекрёсток, светофор? А мы его облетим

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В Краснодаре "призрачный гонщик" взмыл в небо над пересечением проезжих частей, а по приземлению, как угорелый помчал дальше...
Явление летающего автомобиля произошло 13 ноября в 15:29 на улице Калинина. Водитель иномарки не рассчитал скорость перед переездом трамвайных путей и взмыл в воздух, сообщается в издании Кубань 24.
Что это было на самом деле узнать не удалось - при приземлении водитель, таки справился с управлением и ушёл в точку...
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