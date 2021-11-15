И сами заболели, и других заразили: тысячи переписчиков подхватили Covid-19

Как так-то? Что у них переписчики не вакцинированные были и без QR кодов? Кто же и как их допустил то по домам шастать? Или они все вакцинированные и такими темпами заражались и заболевали? Так и чем они были вакцинированы? Всё это очень интересно? СК ещё не заинтересовался?