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И сами заболели, и других заразили: тысячи переписчиков подхватили Covid-19

И сами заболели, и других заразили: тысячи переписчиков подхватили Covid-19 (5 фото)

Автор:
15 ноября 2021 18:17
Сообщество : Пандемия
Метки: COVID-19   y-news   коронавирус   пандемия   переписчики   перепись   перепись населения   росстат   
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Глава Росстата Павел Малков рассказал, что из 314 тыс переписчиков около 5 тыс человек заболели.
15 ноября на пресс-конференции, посвящённой окончанию переписи населения, глава Росстата Павел Малков заявил: "Всего заболели около пяти тыс. переписчиков из 314 тыс., которые работали. Из них порядка трех тыс. с ковидом. В текущей ситуации сложно было рассчитывать, что не заболеет ни один переписчик".
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Малков также рассказал журналистам, что зафиксировано 140 неприятных инцидентов, таких как: нападение людей и собак на переписчиков, хищения, травмы. По этим случаям переписчикам будут выплачены страховки.

В Росстате сообщили, что к концу января 2022 года появятся предварительные данные переписи населения.

Напомним, что перепись проходила с 15 октября по 14 ноября 2021 года.
А вы приняли участие в переписи населения?

Источник:

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Метки: COVID-19   y-news   коронавирус   пандемия   переписчики   перепись   перепись населения   росстат   
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11  комментариев
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12k
Bill 50 минут назад
Разносчиков пиццы надо расстреливать на месте! Как вообще можно было разносить еду в текущей ситуации?!
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14k
Мария Коненкова 10 минут назад
Кто их видел? Ко мне не приходили. По крайней мере, в то время, когда я дома.
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47
@photoaQyn 20 минут назад
в штатах , практически то же самое было, когда нельзя было на улицу вроде бы выйти, но демократические конгрессы проводить можно ну а чёрные демонстрации и погромы вообще за милую душу. в этом и есть суть всей этой ковидной пропаганды и причина почему Люди не верят, потому что всем нельзя, локдаун. а перепись можно а любое политическое мероприятие тоже. держат Народ за дураков и удивляются почему он не согласен
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11k
G@M Полчаса назад
Я не пустил переписчика домой.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
30k
21k
Ватаку Накомоде Полчаса назад
Тоже интересно, они не вакцинированные были, с купленными сертификатами, или вакцина таки фуфло?
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13
nickolay Ватаку Накомоде 10 минут назад
Вакцины спасают от смерти и тяжелых последствий, причем не на 100%
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3k
Андрей 49 минут назад
Безумие какое-то!
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22
antipenk 53 минуты назад
1% при активных опросах. И о чем пост? Вы реально испугались такой цифры или что? Это опять выперд антипрививочников? Так это только мимо. Хуже себе делаете. Хотя, умом вы никогда не блистали.
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