И сами заболели, и других заразили: тысячи переписчиков подхватили Covid-19

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Глава Росстата Павел Малков рассказал, что из 314 тыс переписчиков около 5 тыс человек заболели.
15 ноября на пресс-конференции, посвящённой окончанию переписи населения, глава Росстата Павел Малков заявил: "Всего заболели около пяти тыс. переписчиков из 314 тыс., которые работали. Из них порядка трех тыс. с ковидом. В текущей ситуации сложно было рассчитывать, что не заболеет ни один переписчик".
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Малков также рассказал журналистам, что зафиксировано 140 неприятных инцидентов, таких как: нападение людей и собак на переписчиков, хищения, травмы. По этим случаям переписчикам будут выплачены страховки.
В Росстате сообщили, что к концу января 2022 года появятся предварительные данные переписи населения.
Напомним, что перепись проходила с 15 октября по 14 ноября 2021 года.
В Росстате сообщили, что к концу января 2022 года появятся предварительные данные переписи населения.
Напомним, что перепись проходила с 15 октября по 14 ноября 2021 года.
В сети россияне возмутились переписи в разгар пандемии:
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Просто интересно, сколько россиян заразили эти переписчики. Во времена чумы тоже проводили переписи населения или тогда люди умнее были? pic.twitter.com/CM1YPqeyM9— Ivan Semyonov (@Sem7ser) November 15, 2021
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Как так-то? Что у них переписчики не вакцинированные были и без QR кодов? Кто же и как их допустил то по домам шастать? Или они все вакцинированные и такими темпами заражались и заболевали? Так и чем они были вакцинированы? Всё это очень интересно? СК ещё не заинтересовался?— Vic (@Vic55081181) November 15, 2021
А вы приняли участие в переписи населения?
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+ непонятно сколько переписанных они заразили.