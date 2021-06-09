Инфекционное заболевание, вызываемое плесневыми грибами, строго говоря, существовало и раньше, однако его случаи были единичны. В зоне риска находились люди с крайне ослабленным иммунитетом в результате онкологических патологий после химиотерапии, СПИДа, ВИЧ. Но теперь коварный мукормикоз нашел еще один тип жертв - пострадавших от коронавируса. Впервые поражение грибком-убийцем было зафиксировано у постковидных больных в Индии. Больше половины случаев мукормикоза приходятся на западные штаты Гуджарат и Махараштра. Тревожные сообщения об этом стали поступать в мае нынешнего года, когда за сутки число заболевших "черной плесенью" выросло до 200 человек. Такой взрывной рост связывают с особым, индийским, вариантом коронавируса, на который наложилась грибковая инфекция у выписанных или идущих на поправку пациентов.