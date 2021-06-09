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Мукормикоз уже свирепствует в Индии, Мексике, Ираке. Насколько опасна "черная плесень" для России?
Коронавирусная эпопея, похоже, не собирается заканчиваться. Помимо разнообразных мутаций COVID-19, которые время от времени обнаруживают ученые, эта зараза опасна своими последствиями. Люди, переболевшие коронавирусом в тяжелой форме, нуждаются в длительном периоде реабилитации, во время которого их иммунитет остается крайне ослабленным и открытым для других инфекций.
В ряде стран бьют тревогу: пострадавшие от коронавируса все чаще поражаются другой напастью - мукормикозом.
В ряде стран бьют тревогу: пострадавшие от коронавируса все чаще поражаются другой напастью - мукормикозом.
Инфекционное заболевание, вызываемое плесневыми грибами, строго говоря, существовало и раньше, однако его случаи были единичны. В зоне риска находились люди с крайне ослабленным иммунитетом в результате онкологических патологий после химиотерапии, СПИДа, ВИЧ. Но теперь коварный мукормикоз нашел еще один тип жертв - пострадавших от коронавируса. Впервые поражение грибком-убийцем было зафиксировано у постковидных больных в Индии. Больше половины случаев мукормикоза приходятся на западные штаты Гуджарат и Махараштра. Тревожные сообщения об этом стали поступать в мае нынешнего года, когда за сутки число заболевших "черной плесенью" выросло до 200 человек. Такой взрывной рост связывают с особым, индийским, вариантом коронавируса, на который наложилась грибковая инфекция у выписанных или идущих на поправку пациентов.
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Зигоспора патогенного грибка Mucor circinelloides
С тех пор похожие случаи зафиксированы и в других странах: в Мексике, Иране. У постковидных и болеющих коронавирусом инфекция поражает ослабленные органы. "Черная плесень" затрагивает глазницы, носовые пазухи, грибница "белой" и "желтой" плесени, поражает легкие, бронхи, слизистые оболочки, желудочно-кишечный тракт, почки и другие органы. Индия и другие страны оказались в эпицентре такой двойной инфекции неслучайно. Грибковые инфекции особенно активны в тропических и субтропических областях, где количество патогенных спор в воздухе существенно выше, чем в странах с умеренным климатом. Помимо климатической составляющей, некоторые врачи называют одной из причин распространения мукормикоза у больных COVID-19 использование аппаратов искусственной вентиляции легких и кислородных баллонов с масками. Впрочем, это всего лишь версия, не имеющая под собой научного обоснования.
Грибы-возбудители мукормикоза
Насколько велика вероятность вспышки "черной плесени" у постковидных больных в России? Российский аллерголог-иммунолог, директор Научного информационного Центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов поясняет: "Этому заболеванию подвержены люди с глубоким иммунодефицитом, и не только после коронавируса. Оно может грозить пациентам с онкологическими заболеваниями после прохождения сложных курсов химиотерапии, пациентам с тяжелыми формами COVID-19, ВИЧ-инфицированным людям, пациентам, которым проведена трансплантация органов. Случаи возникновения мукормикоза после COVID-19 в России есть. Грибковые образования в таких случаях могут поражать легкие, слизистую носа и в некоторых случаях даже головной мозг. При мукормикозе идет поражение внутренних органов. И для спасения пациента врачи могут принять нелегкие решения, к примеру удалить конечность или глаз, если нет другой возможности сохранить человеку жизнь. Поэтому самой правильной рекомендацией для людей, которые переживают по поводу возможного заражения мукормикозом, будет только своевременное обращение к медикам при любых вариантах недомогания после перенесенного коронавируса".
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