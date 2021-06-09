FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Пандемия 679 постов • 116 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Пандемия 
На Россию надвигается "черная плесень": в зоне риска - пострадавшие от COVID-19

На Россию надвигается "черная плесень": в зоне риска - пострадавшие от COVID-19 (4 фото)

Автор:
09 июня 2021 12:37
Сообщество : Пандемия
Метки: COVID-19   здоровые   коронавирус   мукормикоз   пандемия   постковидный синдром   
1470
4
Мукормикоз уже свирепствует в Индии, Мексике, Ираке. Насколько опасна "черная плесень" для России?
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Пандемия"
Метки: COVID-19   здоровые   коронавирус   мукормикоз   пандемия   постковидный синдром   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
P.F. 21 минуту назад
"Красную плесень" знаю. Черную не, не слышал...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
insaider Полчаса назад
Впрочем, это всего лишь версия, не имеющая под собой научного обоснования.(ц)
Краткое содержание поста.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
564
Glassy 51 минуту назад
Езжайте отдыхать на лазурные берега, а то в Анапе номер в сутки 1800 не очень достойно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Великий полководец, который за время правления успел сменить три титула Великий полководец, который за время правления успел сменить три титула Ледовый дворец "Крылатское" в Москве переоборудуют под временный госпиталь Ледовый дворец "Крылатское" в Москве переоборудуют под временный госпиталь "Кому положено умереть - помрут": доктор Мясников посоветовал не паниковать из-за COVID-19 "Кому положено умереть - помрут": доктор Мясников посоветовал не паниковать из-за COVID-19 В Сети появилось видео госпитализации ребенка, больного коронавирусом В Сети появилось видео госпитализации ребенка, больного коронавирусом 24% россиян откажутся от прививок от COVID-19 24% россиян откажутся от прививок от COVID-19 У бывшего президента Казахстана Назарбаева обнаружили коронавирус У бывшего президента Казахстана Назарбаева обнаружили коронавирус
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

719187



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Горячие рускоговорящие девушки из Instagram, которые просто обожают видеоигры
2
0
Горячие рускоговорящие девушки из Instagram, которые просто обожают видеоигры
Почему в Воркуте отдают квартиры бесплатно
2
198
Почему в Воркуте отдают квартиры бесплатно
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Женщина убила подругу, отравив ее глазными каплями
0
5
Женщина убила подругу, отравив ее глазными каплями
The Walking Dead: The Game
0
1
The Walking Dead: The Game
Великий полководец, который за время правления успел сменить три титула
Великий полководец, который за время правления успел сменить три титула
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
КОРОТКО о женщинах
6
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#СССР#факты#фотографии#картинки#драка#шоу бизнес#женщины#новости
#фото#Россия#люди#прикол#дети#авто аварии#автомобили#Разное#знаменитости#приколы
#интересное#интересно#история#аварии#дтп#подборка#сша#в мире#кино#автомир

На что жалуетесь?

Вернуться