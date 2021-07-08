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"Вакцинированный вакцинат!": пенсионер из Москвы разозлился на безмасочников и достал пистолет

"Вакцинированный вакцинат!": пенсионер из Москвы разозлился на безмасочников и достал пистолет (4 фото + 1 видео)

Автор:
08 июля 2021 13:13
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: COVID-19   Москва   видео   коронавирус   маска   очередь   пандемия   супермаркет   
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Гангста-дед стал размахивать им в очереди в кассу и потребовал покинуть супермаркет покупателей, не желавших надевать маски.

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Метки: COVID-19   Москва   видео   коронавирус   маска   очередь   пандемия   супермаркет   
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56  комментариев
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22
Илья 2 часа назад
Муд..ки с возрастом становятся старыми мудак..ми.
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6k
mbr 4 минуты назад
Ну как бы на это и расчёт.
Людей злят, людей выводят из себя тупой, дегенеративной пропагандой, идиотскими распоряжениями не имеющими к законности вообще никакого отношения, принудительной вакцинацией.
Суть в том, чтобы поделить всё общество на "антишашлычников" и "антимасочников", а потом стравить между собой -- идеальный сценарий гражданской войны.
На этом фоне скинуть Путина, развалить государство, природные ресурсы отдать "под международный контроль" (транснациональные корпорации).

Вот психика у людей и не выдерживает.
Кстати, самые агрессивные, это как раз те, те кричит за "штурмовые отряды ломающие двери тем, кто против вакцинации", вроде фашиста Лукьяненко.
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469
Александр mbr 42 секунды назад
особенно озлоблены те кто привились, они более озлоблены, чем не привитые. Это очень хорошо замечено по комментариям под такими постами в сети
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60
Nаnе First NameLаst 9 минут назад
Дед явно пересмотрел телевизор. Не оправдываю его, на бОльшую долю внесли в такое поведение именно совершенно бестолковые действия властей. Вместо того чтобы заняться проблемой, они чёрти чем занимаются, но только не решением проблемы. Вот люди и начинают кидаться друг на друга. Как удобненько, что люди выпускают пар не на идиотах чинушах, а друг на друге.
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24k
Григорий 15 минут назад
Власти уже задрали. От туберкулеза и гриппа умирает больше, чем от коронавируса, но кому-то это очень выгодно и нас накручивают на эту тему. Ни про Сирию, ни про Пендостан и Хохляндию - одна Корона в новостях. Я не идиот и понимаю - если фокусник заставляет нас смотреть на эту точку, значит в других творится что-то важное.
Недвига выросла на 20% только за эту половинку года - туда не смотри, коронавирус... Масло и морковка цена изменилась до ох.уевайтунга - новости про коронавирус... Пришла непонятная платежка с тем, что я за несчастные 23 метра должен сверх обычного коммунального сбора доплатить ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ!!! Не переживай - коронавирус, носи маску...
Мне в маске жарко, душно, неудобно, запотевают очки - этим ты выказываешь уважение к людям. А может это мне выкажут уважение и не станут меня заставлять терпеть эти унижения. У них ведь есть маски, вакцинация, перчатки, ху.-ли-ж до меня дое.бываться? Им ведь все равно когда и как я подохну.
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81k
Taras Kozalupko Полчаса назад
Старый мудак, сидел бы дома, раз болеть боишься
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6k
КОСТЯН 39 минут назад
Гангста-дед стал размахивать им в очереди в кассу и потребовал 100 лимонов баков и самолёт к магазину Дикси
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6k
Ф Ив 47 минут назад
Дурак с возрастом не становится мудрецом, он становится старым дураком.
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6k
КОСТЯН 49 минут назад
Че он там за хрень достал??? У внучка в песочнице отнял?? Старый пля гангстер... Ещё бы такой водомёт вытащил
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13k
Limon 51 минуту назад
Кусок говна с пукалкой
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818
Дядя Стёпа 51 минуту назад
Какие новости не прочитаешь, прям раздолье у нас стало для всяких там... И, опять хохлы с Америкосами во всём виноватые! да, да, да! Слышали, вон Голикова обеспокоилась, мол если все в регионах у нас вымрут от ковида, то кто ж за ЕР в сентябре голосовать придёт то? Печалька... Где ж им родимым пятьсот миллионов населения потом искать и сто семьдесят процентов явки на избирательных участках...
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3k
Brataxe 52 минуты назад
Красная вставка в стволе? Такие в игрушечные пистолеты вставляют, чтобы полиция (особенно в США) тебя не пристрелила.
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6k
Administrator 52 минуты назад
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501
Леший 59 минут назад
Вакцинированный долбогенерат! Вот что вакцина делает!
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5k
Александр Иванов Час назад
Вот! Уже и на мозги эти непроверенные вакцины действуют! Надо было скрутить деда и засунуть его же ствол ему же куда положено!
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4k
Свирепый Бамбр Час назад
Активный граждааалбайоб!
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592
сеньор Леонсио Час назад
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33k
Alex Час назад
Достал волыну - шмаляй.
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527
суссик Час назад
гнида еб+нутая на старости лет...
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11k
Artem Час назад
Результаты проводимой политики. Одним напором говна одних забрызгало, других пока не зацепило, третьим прям в голову насрали...
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9k
Шурум-бурум Час назад
те, кто ЗА ношение масок повсеместно и ЗА поголовную вакцинацию, намного агрессивнее своих оппонентов
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33
SilentBod Vetal Monah 12 секунд назад
Бля, Гендальф сменил пол?

не, ну это Горлум же! помните?
"Живьём его взяли, демоны. Он все пытки вытерпел. Но они сделали ему операцию по смене пола, и тогда он всех вломил, козлина тупая."
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120
Fisher1979 2 часа назад
А в чём проблема одеть маску или это заподло?
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120
Fisher1979 Volga_34 45 минут назад
Заметьте в Германии где соблюдают все правила сейчас на 4 июля 500 новых а в России 23500 заболеваний.
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