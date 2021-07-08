"Вакцинированный вакцинат!": пенсионер из Москвы разозлился на безмасочников и достал пистолет

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Гангста-дед стал размахивать им в очереди в кассу и потребовал покинуть супермаркет покупателей, не желавших надевать маски.
Противосстояние антимасочников и тех, кто без этого средства индивидуальной защиты не выйдет из дома, продолжается. Очевидцы в столичном супермаркете "Куулклевер" сняли на видео боевого пенсионера, который рассверипел, увидев в очереди на кассу игнорирующих правила о ношении масок и достал пистолет.
"Пошел отсюда к е*****м! Сейчас выстрелю!" - произносит он, наставляя пистолет на покупателей, которые подошли к кассе, но не стали надевать маски. "Из-за вас же закроют магазин!"- пытается объяснить пенсионер, а потом, заметив, что его снимают на камеру, выдвигается в сторону женщины. "Не трогай меня, вакцинированный вакцинат!",- кричит она и собирается вызвать полицию.
Осторожно! Присутствует ненормативная лексика!
Пользователи Сети узнали в оружии пенсионера аэрозольный пистолет «Пионер», стреляющий слезоточивым газом. Хотя выдвигались версии и о сигнальном оружии, и о простом муляже-игрушке. К сожалению, чем закончилась эта история, неизвестно. Но на всякий случай нелюбителям надевать маски следует учесть этот опыт. Вдруг в очереди попадется более решительный дед с боевым оружием?!
При разрешенном короткостволе он бы 1000 раз подумал, прежде чем угрожать другим покупателям— Ale❌ander (@elite_inc) July 8, 2021
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Людей злят, людей выводят из себя тупой, дегенеративной пропагандой, идиотскими распоряжениями не имеющими к законности вообще никакого отношения, принудительной вакцинацией.
Суть в том, чтобы поделить всё общество на "антишашлычников" и "антимасочников", а потом стравить между собой -- идеальный сценарий гражданской войны.
На этом фоне скинуть Путина, развалить государство, природные ресурсы отдать "под международный контроль" (транснациональные корпорации).
Вот психика у людей и не выдерживает.
Кстати, самые агрессивные, это как раз те, те кричит за "штурмовые отряды ломающие двери тем, кто против вакцинации", вроде фашиста Лукьяненко.
Недвига выросла на 20% только за эту половинку года - туда не смотри, коронавирус... Масло и морковка цена изменилась до ох.уевайтунга - новости про коронавирус... Пришла непонятная платежка с тем, что я за несчастные 23 метра должен сверх обычного коммунального сбора доплатить ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ!!! Не переживай - коронавирус, носи маску...
Мне в маске жарко, душно, неудобно, запотевают очки - этим ты выказываешь уважение к людям. А может это мне выкажут уважение и не станут меня заставлять терпеть эти унижения. У них ведь есть маски, вакцинация, перчатки, ху.-ли-ж до меня дое.бываться? Им ведь все равно когда и как я подохну.
но вы, наверно, другой, поэтому сможете продемонстрировать мои слова, где я людей в масках называю ненормальными!)
а ведь я тебя не оскорблял
прямо не называешь, но твои мысли явно просачиваются через фразу "никто из нормальных людей не хочет общаться с легко внушаемыми"
не, ну это Горлум же! помните?
"Живьём его взяли, демоны. Он все пытки вытерпел. Но они сделали ему операцию по смене пола, и тогда он всех вломил, козлина тупая."
2. Если в стране вирус, то почему можно проводить экономический форум, футбол, Алые паруса, туризм... По осени вернётся народ с курортов, ещё выше заболеваемость будет.
3. Если в стране опасный вирус, то где ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ борьба с ним, а не так, это можно, а это совсем другое.
Вот и получается, что маска - это чистой воды профонация, в плане борьбы с вирусом, а также источник дохода, для определённой группы лиц.