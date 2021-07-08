"Вакцинированный вакцинат!": пенсионер из Москвы разозлился на безмасочников и достал пистолет

"Пошел отсюда к е*****м! Сейчас выстрелю!" - произносит он, наставляя пистолет на покупателей, которые подошли к кассе, но не стали надевать маски. "Из-за вас же закроют магазин!"- пытается объяснить пенсионер, а потом, заметив, что его снимают на камеру, выдвигается в сторону женщины. "Не трогай меня, вакцинированный вакцинат!",- кричит она и собирается вызвать полицию.