В России заявили о завершении испытаний препарата от COVID-19

В Минздраве подчеркивают, что в мире нет лекарств от коронавируса, а отечественный препарат будет способен оборвать развитие болезни на начальном этапе.
Если об отечественных вакцинах против коронавируса известно всем и каждому, лекарственный препарат от этой напасти - новинка. Михаил Мурашко в интервью ТАСС рассказал, что в настоящее время заканчивается разработка лекарства, прием которого предотвратит дальнейшее развитие болезни. Подробности глава Минздрава сообщать не стал: "Вот завершим испытания, тогда и расскажем."
Между тем, 12 ноября в России зарегистрирован первый отечественный препарат для лечения коронавируса "Арепливир". Продукт ГК «Промомед» уже до конца года начнет поставляться в больницы страны. Это лекарство для внутривенного введения является инъекционной формой фарапиравира.
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А по количеству больных и смертей от ковида мы вообще впереди планеты всей!
Сука, такого количества вранья от официальных госструктур не было даже в советское время
Многие люди не понимают, что сейчас происходит. Они продолжают жить обычной жизнью, на рыбалку ходят, сериалы смотрят. Сделали прививку, как велели, и думают, что теперь все будет в порядке.
У них просто нет времени разбираться в обстановке. Дом, работа, повседневные дела отнимают все силы. Иногда, по-вечерам они заглядывают в интернет, читают наши статьи и думают: "Да, нет - это все фантастика, не может быть такого..." Жуют бутерброд, запивают холодным пивом и спокойно ложатся спать.
Пока большинство спит, мир катится в пропасть...
Мы еще не дошли до точки не возврата, но идем к ней семимильными шагами.
Для меня было загадкой, почему соц. сети не ограничивают тех, кто пишет и говорит правду. Почему круглый стол Марии Шукшиной в ютубе все еще доступен?
Почему такие каналы, как: Сталинград, студия "Рубеж", АнтиТьюринг не банят.
Почему ученые Игорь Гундаров, Надежда Жолобак, Татьяна Черниговская, Ольга Четверикова все еще вещают на своих каналах?
Ведь, тем, кто владеет цифровыми платформами очень легко "заткнуть всем рот".
И только сегодня, я поняла: они используют даже тех, кто говорит правду. Выражая свое неодобрение, мы помогаем им подсчитывать голоса "за" и "против."
Это им необходимо для того, чтобы принимать решение о следующем шаге.
Например, когда количество недовольных уменьшится до 50%, можно будет прививать детей. Потом - следующий шаг, и так они пойдут до конца, превратив нас не в рабов, а еще хуже - в био-роботов.
Ведь каждый раб мечтает стать свободными, а роботы - нет.
Они уже заявили, что 50% москвичей высказались за принудительную вакцинацию, но - это - их мечта, на самом деле, они нагло врут.
Всего 10% - были согласны и то, потому, что их обманули, остальные сейчас прививаются из-за страха потерять работу, но если бы они знали, что их ждет...
Когда количество привитых превысит 50% они начнут со своей стороны давить на непокорных. Уже сейчас наблюдается повышенная агрессивность людей, получивших прививку.
В моих комментариях они злобно заявляют, что мы не имеем права ходить по улицам и их заражать.
Но, минуточку, друзья: ведь прививка вас защищает, как мы можем вас заразить? Или - не защищает?
Тогда зачем она? Для чего так агрессивно продвигать ее в массы?
Но у таких людей уже мозги отключены, и они будут яростно нападать на не привитых, увеличивая войска "темных".
Что же делать?
Важно тянуть время и не допустить, чтобы общество перешло "точку не возврата". Для этого, надо как можно больше поднимать шум в соц. сетях, делиться видео, высказывать свое мнение.
Раньше я думала, что это - бесполезно, а сейчас понимаю, что высказывая свое не согласие, мы не даем им возможность сделать следующий шаг.
Сегодня появилась новость: беременность - не является противопоказанием. Скоро они доберутся до наших детей. Но каждый голос "против" оттягивает это решение.
Заставить они нас не могут, им ВАЖНО, чтобы мы сами согласились, ведь не зря каждому перед вакцинацией дают подписать бумагу, что он делает это ДОБРОВОЛЬНО!
Нам надо выиграть время, ведь скоро - "РАССВЕТ" и вся эта нечисть будет вынуждена убраться с нашей земли.
Они знают об этом, поэтому так спешат. Не позволяйте им утащить вас с собой! Делитесь моей статьей и другой полезной информацией в соц сетях. Не спите!
Берегите себя и близких.
Скоро рассвет! Выживет тот, кто не струсит и не подчинится.
Народ! Друзья мои! Я призываю Вас объявить в качестве борьбы с незаконным внедрением Q-кодов всероссийский бойкот на посещение любых помещений, где требуют эти самые коды!
А именно ТЦ и ТРЦ, кинотеатры, рестораны и кафе и другие предприятия и организации, которые даже не пытаются отстаивать наши права и свободы, а своим бездействием и покладистостью поддерживают внедряемый фашистский режим!
Мало того, не только посещать, но и покупать на вынос и заказывать доставку! Ищите маленькие магазинчики, которые будут вас обслуживать как людей, а не как электронных рабов! В каждом районе ест такие.
В свое время в Индии была применена Сатьяграха(это такая концепция бойкота) благодаря которой Англия отказалась от своих претензий и Индия перестала быть ее колонией.
А ведь тогда не было ни интернета, ни мобильных телефонов, но люди смогли организоваться!
У меня вопрос к каждому из ВАС! ЧЕМ МЫ ХУЖЕ? Сегодня в Москве привито не более полутора миллиона человек - ВСЕГО! Это около 10% населения Москвы! а в стране процент еще меньше!
Если мы сейчас объединимся и просто перестанем посещать все эти заведения - бизнес вынужден будет перейти на сторону народа и вместе с нами требовать соблюдения законов РФ, Или пусть загнется к чертовой матери!
Вы поймите одну простую вещь - весь бизнес сегодня закредитован по самые помидоры! НУ нет у него другого пути - отбить кредиты он может только с прибыли, а прибыль это мы с вами!
Если мы сможем объединиться - мы сможем отменить q-коды! А дальше больше! Мы сможем отменить принудительную вакцинацию и заставить всех причастных к беззаконию - понести наказание!
Не нужно никаких митингов! Как только бизнес не сможет платить по счетам - банкиры сами заставят от правительства выполнения народных требований!
А они заставят, не сомневайтесь! Ибо весь класс прокремлевской олигархии жестко связан финансовыми обязательствами!
Нужно делать тоже самое с ними, что они делают с нами!
Они принуждают нас прививаться и получать эти незаконные Q-коды, угрожая увольнением и лишением средств к существованию, но большинство из нас и так уже ничего не имеет.
Я думаю любой из нас может прожить месяцок без кафе и кино? А тогда уже олигархи окажутся перед угрозой остаться без средств к существованию, пусть примерят шкуру, которую хотят на нас напялить!
Все, кто согласен, кому идея по душе - распространите этот пост. в каждой соцсети где вы зарегистрированы и минимум пятерым своим знакомым!
Начало положено - ждём в остальных странах мира.
В разработавшей препарат компании Toyama Chemical тогда надеялись, что фавипиравир станет новым лекарством от гриппа, которое может заменить осельтамивир, но эксперименты на животных показали, что он может негативно влиять на ДНК будущего ребёнка с риском повреждения плода, поэтому одобрение данного препарата Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии было отложено на неопределённый срок.
На конец 2021 года имеются доказательства его неэффективности при COVID-19.
"противовирусный препарат Avigan, также известный как «Фавипиравир», разработала компания Fujifilm Holdings Corp."
Кстати в Японии его не одобрили.
Фавипиравир изучался как потенциальное средство для лечения коронавирусной инфекции COVID-19. Он не оправдал ожиданий: в исследовании, выполненном по стандартам доказательной медицины, завершённом в середине 2020 года, значимый терапевтический эффект у него не обнаружен.
В 2021 году завершилось другое исследование фавипиравира при лечении COVID-19, в котором клинический эффект этого препарата не был обнаружен. Проводившая исследование канадская компания Appili Therapeutics, ранее вступившая в консорциум производителей фавипиравира, опубликовала заявление, в котором признала ошибочность своих надежд на эффективность фавипиравира и пообещала сосредоточиться на разработках других лекарств против COVID-19.
Вы меня удивляете.
Лень было в "Гугль" название препарата кинуть?
Надежды не оправдались.
Российские чиновники, видимо, закупили за бесценок крупную партию этого лекарства. Теперь будут впаривать его населению.
Лекарство не показало какого-нибудь действия на коронавирус.
А вот токсичность, побочные действия и способность повреждать плод - показало.