В России заявили о завершении испытаний препарата от COVID-19

Если об отечественных вакцинах против коронавируса известно всем и каждому, лекарственный препарат от этой напасти - новинка. Михаил Мурашко в интервью ТАСС рассказал, что в настоящее время заканчивается разработка лекарства, прием которого предотвратит дальнейшее развитие болезни. Подробности глава Минздрава сообщать не стал: "Вот завершим испытания, тогда и расскажем."