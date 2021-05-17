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В Индии наблюдается тяжелейшая ситуация с распространением болезни. В штате Телангана 18-летний студент помогал семье и подрабатывал, пока все учебные заведения были закрыты. Однако на рабочем месте Рамават Шива Найк заразился коронавирусом и решил обезопасить свою многочисленную семью.
Индиец сдал анализы, которые подтвердили COVID-19, а так как болезнь протекала в легкой форме, то его отправили лечиться домой и соблюдать карантин. У молодого человека не было возможности изолироваться в доме, потому что он состоит всего из одной комнаты. Рамават побоялся заразить родителей, братьев и сестру, поэтому соорудил на дереве около жилья подобие кровати из бамбука и верёвок.
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Еду и воду родители клали в ведро, а Рамават с помощью верёвки поднимал его на дерево. Без дела он не сидел на своей импровизированной постели. Парень написал множество просьб к властям открыть изолятор в этом районе, ведь он не единственный индиец, столкнувшийся с такой проблемой.
Кстати, чиновники пошли навстречу и переоборудовали общежитие в изолятор. В итоге, просидев 11 дней на дереве, студент отправился в более комфортные условия на остаток своего карантина.
Журналистам молодой человек рассказал, что жители его села очень боятся коронавируса и практически не выходят из своих домов.
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