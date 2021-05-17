Индиец сдал анализы, которые подтвердили COVID-19, а так как болезнь протекала в легкой форме, то его отправили лечиться домой и соблюдать карантин. У молодого человека не было возможности изолироваться в доме, потому что он состоит всего из одной комнаты. Рамават побоялся заразить родителей, братьев и сестру, поэтому соорудил на дереве около жилья подобие кровати из бамбука и верёвок.