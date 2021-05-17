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Индиец придумал необычный способ изолироваться, чтобы не заразить родных COVID-19

Индиец придумал необычный способ изолироваться, чтобы не заразить родных COVID-19 (4 фото)

Автор:
17 мая 2021 23:16
Сообщество : Пандемия
Метки: COVID-19   дерево   изоляция   индия   карантин   коронавирус   пандемия   
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В Индии наблюдается тяжелейшая ситуация с распространением болезни. В штате Телангана 18-летний студент помогал семье и подрабатывал, пока все учебные заведения были закрыты. Однако на рабочем месте Рамават Шива Найк заразился коронавирусом и решил обезопасить свою многочисленную семью.
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Метки: COVID-19   дерево   изоляция   индия   карантин   коронавирус   пандемия   
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3  комментария
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Ivan 3 часа назад
Ну я тоже, как приболел и пропало обоняние, поехал на дачу и бухал под шашлык 2 недели в одну харю :)
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