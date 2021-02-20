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Китайцы согласились вакцинировать американских дипломатов только после анального мазка на COVID-19

Китайцы согласились вакцинировать американских дипломатов только после анального мазка на COVID-19 (3 фото)

Автор:
20 февраля 2021 09:50
Сообщество : Пандемия
Метки: COVID-19   Вакцинация   америка   дипмиссия   китай   коронавирус   пандемия   посольство   
2319
3
Вакцинация американских дипломатов, работающих в разных странах мира, протекает не совсем гладко. Препаратов не хватает, и в ряде дипмиссий принято решение о гуманитарной помощи от стран пребывания, которые предоставят работникам посольств свои вакцины. Китайцы сделали американцам предложение, от которого те пришли в ярость.

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Метки: COVID-19   Вакцинация   америка   дипмиссия   китай   коронавирус   пандемия   посольство   
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15  комментариев
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6k
Михаил Филиппов 2 часа назад
Китайцы знают толк в мести
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84
анатолий горленко Полчаса назад
анек. может в тему:
два обпившихся панка вываливаются из бара.
один другому суёт два пальца в жопу.
мимо проходит полицейский ( П ).
П. что ты делаешь, ему проблеваться нужно, в рот нужно пальцы совать.
Панк: правильно, а теперь в рот...
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591
Дмитрий 46 минут назад
Красавцы. Так и надо поступать с охреневшими от наглости людьми!
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3k
Shtoppi 48 минут назад
<<Китайцы согласились вакцинировать американских дипломатов только после анального мазка на COVID-19>>
Чего там мелочится, пусть сразу делают ректальное зондирование. Вдруг американская ковидла прячется в глубине, а не на поверхности, так сказать)))))
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1k
Лёха 53 минуты назад
Скорее всего фейк,но усраться как смешно...

"Плюс"!!!
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3k
Едондер пуп 53 минуты назад
Нафига вообще ПЦР перед вакцинацией, хоть из какого места? Если это не фейк, рассчитанный на тех, кто "кушать не может, как Америку ненавидит" - то лютая антиреклама китайской вакцине. А они вообще-то планируют ее на первое место по продажам вывести.
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305
Игорь Меншиков 57 минут назад
У них же лгбт и геи, что так развопелись?
для них должно быть нормой в попке ковыряться
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1k
K_II_T Час назад
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10k
кира Час назад
Если бы американцы не раззвонили об этом на весь мир и тихо подставили задницы, никто бы ничего не узнал, а так сами выставили себя на посмешище.
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10k
Великий Кормчий Час назад
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1k
Алексей 2 часа назад
А потом спутником прививать, тупой иглой!
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40k
Максим Т. Алексей 48 минут назад
Надрезом)
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1k
valns 2 часа назад
Мазок брать палочкой диаметром не менее 36 мм.
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6k
Женя valns Час назад
Статуей свободы
1:3
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7k
kaboza Женя Полчаса назад
прям от факела до короны
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