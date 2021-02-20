<<Китайцы согласились вакцинировать американских дипломатов только после анального мазка на COVID-19>>

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Вакцинация американских дипломатов, работающих в разных странах мира, протекает не совсем гладко. Препаратов не хватает, и в ряде дипмиссий принято решение о гуманитарной помощи от стран пребывания, которые предоставят работникам посольств свои вакцины. Китайцы сделали американцам предложение, от которого те пришли в ярость.
Сразу несколько дипломатов США пожаловались, что китайское правительство готово предоставить свою вакцину только после предъявления результатов анального мазка. Врачи Поднебесной заявили, что такое тестирование более эффективное, чем стандартный тест, при котором биоматериал берут из носоглотки. В США после такого предложения пришли в ярость. Госдеп будет разбираться и находить выход в ситуации, когда дипломатов самой богатой страны заставляют принимать унижающие достоинства решения.
Кстати, российская сторона тоже предложила послу США в РФ Джону Салливану привиться вакциной "Спутник V", однако тот поблагодарил и отказался, дипломатично заявив, что "не хочет занимать чье-то место". Между тем, как сообщает американский источник, некоторые работники дипмиссии все-таки привились российской вакциной, хотя "Спутник V" не была одобрена Всемирной организацией здравоохранения или Центрами США по контролю и профилактике заболеваний. Но в условиях дефицита препаратов каждый принимает решение о своем здоровье самостоятельно.
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два обпившихся панка вываливаются из бара.
один другому суёт два пальца в жопу.
мимо проходит полицейский ( П ).
П. что ты делаешь, ему проблеваться нужно, в рот нужно пальцы совать.
Панк: правильно, а теперь в рот...
Чего там мелочится, пусть сразу делают ректальное зондирование. Вдруг американская ковидла прячется в глубине, а не на поверхности, так сказать)))))
"Плюс"!!!
для них должно быть нормой в попке ковыряться
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