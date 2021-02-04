Скоро и на "Алиэкспресс": в Китае задержаны производители поддельной вакцины от COVID-19

Полицейские конфисковали больше 3000 доз фейкового препарата, который предполагалось продавать за рубежом.
Китайская полиция вышла на след преступной группы, которая производила и планировала отправлять за рубеж поддельную вакцину от коронавируса. В результате спецоперации были задержаны организаторы "бизнеса" и изъята партия уже готовых к продаже фейковых препаратов. Известно, что мошенники работали с сентября 2020 года и продавали подделку также и в Китае: точки сбыта располагались в Пекине и провинциях Цзянсу и Шаньдун.
И хотя китайские власти утверждают, что это первый случай изъятия поддельных вакцин в стране, нет уверенности, что мошенники не попытаются использовать ажиотаж на вакцины еще раз. Как сообщают СМИ со ссылкой на источники, в подделке вместо оригинальной формулы использовали физраствор.
Спрос рождает предложение, и индустрия фейковых препаратов появилась не просто так: на фоне пандемии возникла огромная потребность в лекарствах и, тем более, в вакцине от этой инфекции, чем и поспешили воспользоваться мошенники.
На сегодняшний момент в Китае успели привиться только 24 миллиона человек во время кампании. Остальные жители страны (всего около 1,4 миллиарда человек) пока ждут своей очереди. Хорошо, если им достанется настоящий, а не фейковый препарат. А пока власти просят граждан быть бдительными и прививаться исключительно в лицензионных центрах вакцинации.
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удивлён, почему так поздно.
соблазн оооочень велик. самый момент.