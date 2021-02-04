Скоро и на "Алиэкспресс": в Китае задержаны производители поддельной вакцины от COVID-19

На сегодняшний момент в Китае успели привиться только 24 миллиона человек во время кампании. Остальные жители страны (всего около 1,4 миллиарда человек) пока ждут своей очереди. Хорошо, если им достанется настоящий, а не фейковый препарат. А пока власти просят граждан быть бдительными и прививаться исключительно в лицензионных центрах вакцинации.