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Скоро и на "Алиэкспресс": в Китае задержаны производители поддельной вакцины от COVID-19

Скоро и на "Алиэкспресс": в Китае задержаны производители поддельной вакцины от COVID-19 (4 фото)

Автор:
04 февраля 2021 08:07
Сообщество : Пандемия
Метки: COVID-19   Вакцина   алиэкспресс   коронавирус   пандемия   подделка   фейк   
769
4
Полицейские конфисковали больше 3000 доз фейкового препарата, который предполагалось продавать за рубежом.

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Метки: COVID-19   Вакцина   алиэкспресс   коронавирус   пандемия   подделка   фейк   
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7  комментариев
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35k
parallax 3 часа назад
Мошенники были, есть и будут. Этих оперативно накрыли, чего и остальным желаю.
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3k
Andy Полчаса назад
Скоро и на "Алиэкспресс": в Китае задержаны производители поддельной вакцины от COVID-19
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31
анатолий горленко Час назад
вот совсем не удивлён, скорее наоборот.
удивлён, почему так поздно.
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11k
Андрей Дядя анатолий горленко 59 минут назад
а я вот удивлен . согласно законодательства КНР, за производство и реализацию поддельных лекарственных препаратов - смертная казнь. доигрался кто-то.
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31
анатолий горленко Андрей Дядя Полчаса назад
видимо не всех это останавливает.
соблазн оооочень велик. самый момент.
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6k
vitenok 3 часа назад
Скоро на Украине появится. Теперь понятно, о какой китайской вакцине говорил Зеленский.
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2k
Ям vitenok Час назад
им и такую не дадут. пиндосы прикажут прививаться скипидарными клизмами, выполнят с радостью
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