"После перенесенного коронавируса грудное молоко мексиканки стало зеленым"

Молодая мама Анна Кортес утверждает, что и другие женщины, перенесшие COVID-19, столкнулись с подобной проблемой. Постепенно, по мере излечения от коронавируса, молоко светлело и через время, после того как тест показал отсутствие инфекции в организме, его цвет вернулся к прежнему.

Кстати, врачи утверждают, что несмотря на зеленый цвет, молоко оставалось полезным для младенца, т.к. помогало ему приобрести иммунитет против болезни. Дочка Кортес также перенесла коронавирус, но в щадящей форме с небольшой лихорадкой, кашлем и насморком. Все время своей болезни Анна продолжала кормить малыша и уверена, что теперь у них двоих крепкий иммунитет против этой заразы.