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После перенесенного коронавируса грудное молоко мексиканки стало зеленым

После перенесенного коронавируса грудное молоко мексиканки стало зеленым (4 фото)

Автор:
14 февраля 2021 10:18
Сообщество : Пандемия
Метки: COVID-19   грудное молоко   интересно   коронавирус   мексика   пандемия   последствия коронавируса   
3371
4
Молодая мама пожаловалась на странный цвет грудного молока. Врачи предположили, что такое может быть из-за большого количества антител после болезни.

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Метки: COVID-19   грудное молоко   интересно   коронавирус   мексика   пандемия   последствия коронавируса   
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27  комментариев
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−111
МИХАН 9 часов назад
Что то не похожа она на мексиканку ..))) Кактус случайно не ела она при беременности ? А то у беременных иногда бывает такое то мел грызут то горчицу с сахаром хавают хе хе
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14k
Денис МИХАН 9 часов назад
она вообще не мекс, это автор не перепроверяет инфу, хотя на сайте metro.com.uk уже сто лет назад всё расписали.
Это училка английского. Прилетела в Мексику, учить детей, залетела от местного бандитоса и родила ему полукровку.
А молоко позеленело от антибиотиков.
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111k
Редька с хреном Час назад
Лечиться надо было растительными препаратами, а не синтетикой с умными "кристаллами". Кто нибудь знает откуда и из чего импортные препараты от ковид? А вообще - тётке надо ноги от туда делать, хотя бы в Штаты уносить. А то, добрый дядюшка Клаус, да не Санта, а Шваб, давеча проболтался, что под видом этих мероприятий будут дерьмо за старым Биллом (Гейтсом) подчищать, стирая Латиносов и Негров с лица их континентов.
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2k
Ivan Час назад
Сенсация! После начала общедоступной вакцинации, на Москву обрушился сильнейший снегопад!
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1k
Александр 2 часа назад
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Комментарий удален
−34
511
Колючий 6 часов назад
Какой же бред, лишь бы в сети прославиться
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968
patrik1313 7 часов назад
Я в компьютерных играх видел -зелёный обозначает много здоровья!
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2k
Tano 7 часов назад
Тема сисек не раскрыта!
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63
Племянник Путина 7 часов назад
типичная мексиканка. ну а молоко зелёное из-за травы.
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3k
Вадим Игнатьев 8 часов назад
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54
Алексей Давыдов 8 часов назад
Вывод.. надо давать мужчинам сиськи чмокать.. антителами как говорится заряжаться
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10k
Taximaxi 8 часов назад
И только оловянные глаза ребёнка красноречиво говорили -мама, хватит нюхать кокс.
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19k
pssst 9 часов назад
У меня сопли зеленеют, когда гайморит обостряется. Шок.
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199k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 9 часов назад
Result, ты скатываешься до уровня Покемонки........
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2k
Ivan 9 часов назад
А мне от короновируса, которым я переболел, весь участок снегом засыпало!
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94
goldin.nickolay 9 часов назад
Надо переходить на белковую пищу.
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2k
Агасфер 9 часов назад
Текила Лайт? ;-)
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914
Шурман 9 часов назад
Я позавчера щавелевого супа переел так вот на утро пошел в туалет и цвет был такой что ковид просто отдыхает . Лежал в больнице и от того что по венам вливали у меня глаза стали желтые и моча почти темно оранжевого цвета :).
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15k
Сталкер Шурман 6 часов назад
Такое ощущение, что вы только рыбачите и лечитесь. Может, вам с рыбалкой завязать?
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30k
Азат Баширов 9 часов назад
Это скорее всего от препаратов, которыми, она лечилась
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7k
Cornho 9 часов назад
"После перенесенного коронавируса грудное молоко мексиканки стало зеленым"

Так кто перенес вирус-то? Молоко или мексиканка?
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166
OLS10 9 часов назад
Такое бывает и без ковида - огурцов много едят.. Сестра старшая удивилась, когда такое случилось - а перед этим банку маринованных окучила 2л.... А здеся героиня, либо кактусов объелась, либо ещё какой зелёной хрени попробовала.. А всё равно "ковид" виноват
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