"После перенесенного коронавируса грудное молоко мексиканки стало зеленым"

Молодая мама пожаловалась на странный цвет грудного молока. Врачи предположили, что такое может быть из-за большого количества антител после болезни.
Люди, заболевшие коронавирусом, помимо традиционных ощущений, свойственных гриппу и простуде, долго испытывают ряд неприятных симптомов. У некоторых наблюдается потеря вкуса и обоняния, кто-то жалуется на нестерпимую боль в суставах и одышку.
А жительница Мексики удивилась цвету своего грудного молока. Кормящая мама обратила внимание на то, что молоко стало светло-зеленым после того, как она заразилась коронавирусом.
Замороженое грудное молоко, сцеженное до и после коронавируса
Мексиканка сообщила, что обращалась со своей проблемой к специалисту по грудному вскармливанию, и тот заметил, что подобное явление может происходить из-за большого количества антител в инфекции, которые есть в крови у переболевших. И исследования подтверждают, что антитела есть и в молоке переболевших женщин, кормящих младенцев. В отношении Анны эксперты также предполагали, что зеленая окраска молока могла появиться из-за изменения диеты, однако женщина уверила, что ее пищевые привычки остались прежними.
Анна Кортес с дочерью
Молодая мама Анна Кортес утверждает, что и другие женщины, перенесшие COVID-19, столкнулись с подобной проблемой. Постепенно, по мере излечения от коронавируса, молоко светлело и через время, после того как тест показал отсутствие инфекции в организме, его цвет вернулся к прежнему.
Кстати, врачи утверждают, что несмотря на зеленый цвет, молоко оставалось полезным для младенца, т.к. помогало ему приобрести иммунитет против болезни. Дочка Кортес также перенесла коронавирус, но в щадящей форме с небольшой лихорадкой, кашлем и насморком. Все время своей болезни Анна продолжала кормить малыша и уверена, что теперь у них двоих крепкий иммунитет против этой заразы.
Кстати, врачи утверждают, что несмотря на зеленый цвет, молоко оставалось полезным для младенца, т.к. помогало ему приобрести иммунитет против болезни. Дочка Кортес также перенесла коронавирус, но в щадящей форме с небольшой лихорадкой, кашлем и насморком. Все время своей болезни Анна продолжала кормить малыша и уверена, что теперь у них двоих крепкий иммунитет против этой заразы.
Источник:
Ссылки по теме:
- 15 фактов о вакцинах от COVID-19: чем отличаются, кто и когда их получит
- "Ковидчок?": создатель "Новичка" анонсировал лекарство от COVID-19
- Названы возможные побочные эффекты после вакцинации от COVID-19
- Как медицинские маски навсегда вошли в нашу жизнь
- Все через одно место: в Китае начали брать анальные мазки на коронавирус
14
Понравилось14
Новости партнёров
Загрузка...
Это училка английского. Прилетела в Мексику, учить детей, залетела от местного бандитоса и родила ему полукровку.
А молоко позеленело от антибиотиков.
Так кто перенес вирус-то? Молоко или мексиканка?