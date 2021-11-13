Соратница Зюганова раскритиковала Голикову за введение QR-кодов. «Может конституцию отменить?»

Депутат Госдумы от КПРФ, глава комитета по делам женщин Нина Останина раскритиковала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой о введении QR-кодов в России. Об этом она написала на своей странице в Telegram-канале.
Ранее Голикова заявила, что сертификат вакцинации от коронавируса должен стать таким же документом, как паспорт. «А может, госпожа Голикова, это все полумеры? Может вообще отменить паспорта, если есть такой удобный инструмент, как QR- коды? А заодно и Конституцию окончательно отменить, все равно никто на нее внимания уже не обращает?», — написала Останина.
По ее словам, власти не успокоятся, пока не «получат должный отпор». «Кстати, риторический вопрос на засыпку. А у президента, у премьера, у самой Голиковой есть QR-коды?», — спросила Останина.
Ранее правительство РФ внесло в Госдуму РФ законопроекты об использовании QR-кодов в транспорте, учреждениях культуры и в непродовольственных магазинах. Новые положения начнут будут действовать с 1 февраля 2022 года по 1 июня 2022 года. До февраля помимо QR-кода граждане смогут использовать медотвод или ПРЦ-тест.
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Вакцинация тут не при чём.
Если в стране чрезвычайная ситуация - так объявите это и приостановите действие Конституции. Ограничьте свободу передвижения людей на законном основании! А так правительство по сути плюёт на Конституцию и делает всё что придёт в голову! О каком правовом государстве тогда идёт речь? Вы либо снимите крестик, либо наденьте трусы!
номер статьи в студию
Ну там предложить пакет мер по выходу из ситуации, к примеру?
По существу вопроса, что есть сказать?
Ну я не сомневался в ответе.
Зы. Законодательство как раз поправят. А трупы не вернуть
Гейтс прав был ,когда давно еще эту идею выдвинул ,как население оцифровать ,чтобы легче управлять было и численность контролировать .. Все сбывается мужики ! Готовьте лбы свои и челки стрегите ха ха ха
и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его.
Откровение Иоанна 13
Но все стало уже слишком серьезно население стран строят по цифре ..
Шаг в вправо ,шаг влево ,ШТРАФ!
Прыжок на месте изоляция хе хе
Общество потребителей тупых создают..
Скоро по QRкодам вам рекламу начнут рассылать и службы безопасности сбера звонить начнут хе хе
Вот такие дела начинаются в мире .
=Надпись состоит из десяти принципов (заповедей) и выгравирована на 8 современных языках
Русский текст гласит:
1. Пусть земное население никогда не превышает 500.000.000, пребывая в постоянном равновесии с природой.
2. Разумно регулируйте рождаемость, повышая ценность жизненной подготовки и многообразия человечества.
3. Найдём новый живой язык, способный объединить человечество.
4. Проявляйте терпимость в вопросах чувств, веры, традиций и им подобных.
5. Пусть справедливые законы и беспристрастный суд встанут на защиту народов и наций.
6. Пусть каждая нация сама решает свои внутренние дела, вынося на мировой суд общенародные проблемы.
7. Избегайте мелочных судебных тяжб и бесполезных чиновников.
8. Поддерживайте равновесие между личными правами и общественными обязанностями.
9. Превыше всего цените правду, красоту, любовь, стремясь к гармонии с бесконечностью.
10. Не будьте раковой опухолью для Земли, природе тоже оставьте место!