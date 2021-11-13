Соратница Зюганова раскритиковала Голикову за введение QR-кодов. «Может конституцию отменить?»

Ранее Голикова заявила, что сертификат вакцинации от коронавируса должен стать таким же документом, как паспорт. «А может, госпожа Голикова, это все полумеры? Может вообще отменить паспорта, если есть такой удобный инструмент, как QR- коды? А заодно и Конституцию окончательно отменить, все равно никто на нее внимания уже не обращает?», — написала Останина.

По ее словам, власти не успокоятся, пока не «получат должный отпор». «Кстати, риторический вопрос на засыпку. А у президента, у премьера, у самой Голиковой есть QR-коды?», — спросила Останина.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму РФ законопроекты об использовании QR-кодов в транспорте, учреждениях культуры и в непродовольственных магазинах. Новые положения начнут будут действовать с 1 февраля 2022 года по 1 июня 2022 года. До февраля помимо QR-кода граждане смогут использовать медотвод или ПРЦ-тест.