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Соратница Зюганова раскритиковала Голикову за введение QR-кодов. «Может конституцию отменить?»

Соратница Зюганова раскритиковала Голикову за введение QR-кодов. «Может конституцию отменить?» (1 фото)

Автор:
13 ноября 2021 13:14
Метки: законы   люди   страна   
489
1

Депутат Госдумы от КПРФ, глава комитета по делам женщин Нина Останина раскритиковала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой о введении QR-кодов в России. Об этом она написала на своей странице в Telegram-канале.

Ранее Голикова заявила, что сертификат вакцинации от коронавируса должен стать таким же документом, как паспорт. «А может, госпожа Голикова, это все полумеры? Может вообще отменить паспорта, если есть такой удобный инструмент, как QR- коды? А заодно и Конституцию окончательно отменить, все равно никто на нее внимания уже не обращает?», — написала Останина.


По ее словам, власти не успокоятся, пока не «получат должный отпор». «Кстати, риторический вопрос на засыпку. А у президента, у премьера, у самой Голиковой есть QR-коды?», — спросила Останина.


Ранее правительство РФ внесло в Госдуму РФ законопроекты об использовании QR-кодов в транспорте, учреждениях культуры и в непродовольственных магазинах. Новые положения начнут будут действовать с 1 февраля 2022 года по 1 июня 2022 года. До февраля помимо QR-кода граждане смогут использовать медотвод или ПРЦ-тест.

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Метки: законы   люди   страна   
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5k
М С 2 часа назад
Голикова - враг народа!
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23k
Юрьевич 41 минуту назад
Её уже столько переписывали, что фактически уже отменили. Непонятно зачем она вообще нужна? так, для формальности разве что. Выжечь всем на лбу QR-коды и всё будет ОК. Большая часть населения на это даже внимание не обратит.

Вакцинация тут не при чём.
Если в стране чрезвычайная ситуация - так объявите это и приостановите действие Конституции. Ограничьте свободу передвижения людей на законном основании! А так правительство по сути плюёт на Конституцию и делает всё что придёт в голову! О каком правовом государстве тогда идёт речь? Вы либо снимите крестик, либо наденьте трусы!
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814
poбт 54 минуты назад
а че там опять с конституцией?
номер статьи в студию
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496
В В П Час назад
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63k
Нанук Паналык 2 часа назад
Эти клоуны ещё не в курсе что конституцию уже давно отменили?
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18k
KOSTELLO 2 часа назад
А кроме критики госпожа соратница способна на что нибудь?
Ну там предложить пакет мер по выходу из ситуации, к примеру?
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4k
tamin 2 часа назад
Колбасит антиваксеров. Понимают, что все. Не получится гранты проедать!
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37k
Александр 2 часа назад
А может конституцию отменить? А почему бы и нет, менять ее могут могут когда захотят, почему бы и не отменить с легкой руки?
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374
Mixan 2 часа назад
Чую скоро эти QR коды будут у каждого на лбу лазером выжигаться ,иначе на улицу прогуляться не выпустят ..
Гейтс прав был ,когда давно еще эту идею выдвинул ,как население оцифровать ,чтобы легче управлять было и численность контролировать .. Все сбывается мужики ! Готовьте лбы свои и челки стрегите ха ха ха
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374
Mixan Андрей Ы. Полчаса назад
Нет не возражаю ,даже ИНН сам выдавал ))))
Но все стало уже слишком серьезно население стран строят по цифре ..
Шаг в вправо ,шаг влево ,ШТРАФ!
Прыжок на месте изоляция хе хе
Общество потребителей тупых создают..
Скоро по QRкодам вам рекламу начнут рассылать и службы безопасности сбера звонить начнут хе хе
Вот такие дела начинаются в мире .
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6k
Doomer 2 часа назад
Депутат Госдумы в телеге? А почему не в самой Госдуме? Вопрос-то не личный, а государственного масштаба.
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540
svarog19692007 2 часа назад
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37k
Александр 2 часа назад
Все правильно спрашивает, творят чего захотят, слава богу в России адекватные люди есть и эти QRкрды вообще почти никто не спрашивает. А если нет, так пропускают, только масочку наденьте.
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