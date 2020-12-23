Курить вейпы в Австралии можно только с назначения врача

В Австралии полностью запретят любые электронные сигареты. Со следующего года приобрести или импортировать вейпы в стране можно будет только с назначения врача. Эта мера правительства направлена на то, чтобы отстранить молодых австралийцев от этой пагубной привычки.
Австралийский министр здравоохранения Грег Хант заявил, что со следующего года жители страны смогут приобретать электронные сигареты и жидкости к ним только по назначению врача. Хранить "вейпы" также разрешено только по медицинским показаниям, за исключением Южной Австралии. Эта мера властей направлена на то, чтобы отстранить молодых австралийцев от пагубной привычки и пристрастия к никотину.
Согласно недавнему исследованию, более полумиллиона австралийцев в настоящее время курят вейпы, и около 2,4 миллиона человек хоть раз это пробовали. Хант также сообщил, что в вопросах курения Австралию ждут глобальные изменения: например, правительство страны потратит не менее 1 миллиона долларов на образовательную кампанию, направленную на отказ от курения, а затем разработает общенациональный план отказа от курения с апреля 2021 года.
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Как известно, продажа электронных сигарет, содержащих никотин, в настоящее время запрещена по всей стране. Пойманные на импорте вейпов австралийцы могут быть оштрафованы на 222 тысячи австралийских долларов (более 10 млн рублей). Вопреки распространенному мнению, в начале этого года местная организация здравоохранения TGA заявила, что нет никаких доказательств того, что вейпинг является более безопасным способом бросить курить обычные сигареты.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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