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Курить вейпы в Австралии можно только с назначения врача

Курить вейпы в Австралии можно только с назначения врача (5 фото)

Автор:
23 декабря 2020 16:20
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: австралия   в мире   вейп   вейперы   вейпинг   закон   законы   курение   
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В Австралии полностью запретят любые электронные сигареты. Со следующего года приобрести или импортировать вейпы в стране можно будет только с назначения врача. Эта мера правительства направлена на то, чтобы отстранить молодых австралийцев от этой пагубной привычки.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: австралия   в мире   вейп   вейперы   вейпинг   закон   законы   курение   
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2  комментария
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2k
PtDragon 54 минуты назад
Зато сигареты - можно, назначения не нужно!
Видать хорошо производители табачных изделий занесли
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20k
Сибиряк 2 часа назад
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