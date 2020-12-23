Курить вейпы в Австралии можно только с назначения врача

Согласно недавнему исследованию, более полумиллиона австралийцев в настоящее время курят вейпы, и около 2,4 миллиона человек хоть раз это пробовали. Хант также сообщил, что в вопросах курения Австралию ждут глобальные изменения: например, правительство страны потратит не менее 1 миллиона долларов на образовательную кампанию, направленную на отказ от курения, а затем разработает общенациональный план отказа от курения с апреля 2021 года.