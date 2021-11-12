"Россия - страна красивых женщин и некрасивых мужчин" - считает японец, который долго искал русскую жену

Мне было интересно расспросить поподробнее японца о его впечатлениях о нашей стране и о людях. Разговор получился откровенным.

Итак, Россия и русские глазами одного японца

- У многих японцев почему-то сложилось впечатление, что Россия - это очень далекая страна. Но на самом-то деле, это самая близкая Европа от Японии! На самолете - 9 часов до Москвы! - начал рассказ М-сан. - Впервые я побывал в Москве - там множество величественных зданий! А люди все такие занятые и очень-очень быстро ходят!

На Дальнем Востоке (Владивосток) красивые городские пейзажи, и в отличие от Москвы время течет иначе - неторопливо.

Россия огромная, поэтому атмосфера ее городов на западе и востоке такая разная, впечатление - как будто побывал в разных странах!

До Владивостока из Японии лету 2,5 часа, когда я приземлился, подумал: "Как ? Это уже Россия, так близко?" - это было странное чувство.