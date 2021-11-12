FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 4929 постов • 1224 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории 
"Россия - страна красивых женщин и некрасивых мужчин" - считает японец, который долго искал русскую жену

"Россия - страна красивых женщин и некрасивых мужчин" - считает японец, который долго искал русскую жену (16 фото)

Автор:
12 ноября 2021 10:12
Сообщество : Истории
Метки: Россия   Япония   история   люди   отношения   русские девушки   японец   
270
16

Вчера до самой ночи общались в коллегой Таро - М-сан (44 года), который очень часто бывал в России.
Ездил он в наши края потому, что его привлекала "загадочная Roshia", а еще он мечтал встретить там свою половинку.

Но бедному японцу не везло - русские красавицы оказались или пьющими или корыстными, но тем не менее у М-сан о них остались только самые светлые воспоминания.

×
×

Мне было интересно расспросить поподробнее японца о его впечатлениях о нашей стране и о людях. Разговор получился откровенным.


Итак, Россия и русские глазами одного японца

- У многих японцев почему-то сложилось впечатление, что Россия - это очень далекая страна. Но на самом-то деле, это самая близкая Европа от Японии! На самолете - 9 часов до Москвы! - начал рассказ М-сан. - Впервые я побывал в Москве - там множество величественных зданий! А люди все такие занятые и очень-очень быстро ходят!

На Дальнем Востоке (Владивосток) красивые городские пейзажи, и в отличие от Москвы время течет иначе - неторопливо.
Россия огромная, поэтому атмосфера ее городов на западе и востоке такая разная, впечатление - как будто побывал в разных странах!
До Владивостока из Японии лету 2,5 часа, когда я приземлился, подумал: "Как ? Это уже Россия, так близко?" - это было странное чувство.

- Что вы знаете о России?

- О! Россия может похвастаться самой огромной площадью в мире! Это, примерно, в 45 раз больше, чем в Японии!
Что удивительно, но по численности населения Россия мало отличается от Японии.
А еще, у русских такая сложная и таинственная азбука, называется кириллицей.

- Таинственная?
- Да! Буквы очень красивые!
- Вы знаете русский?
- Учил, но сейчас уже мало что помню... Русский язык очень сложный, когда я читаю по-русски или смотрю на вывески, часто теряюсь и не могу вспомнить буквы, например, когда вижу "Я" и "И" - столбенею и думаю:
А не перевернуты ли это "R" и "N"? Очень сложно! - смеется М-сан.

- Что понравилось и удивило в Москве?

- Храм Василия Блаженного, невероятный! Красочный, с крышами в форме луковиц. Читал о разных теориях происхождения необычной "луковичной крыши" в православных церквях. По одной из них - это форма пламени свечи, оно возносится на небеса, поэтому молитвы достигают Бога.

Удивили станции метро, они находятся не только на земле, но и под!
В Московском метро красиво, как в музее!
Удивляет высокая скорость эскалаторов, надо быть осторожным и смотреть под ноги.

- Раньше я мечтал жениться на русской!
Многие японцы думают, что с русскими практически невозможно поладить. Но я встречал гармоничные русско-японские пары!
Заметил, что русские женщины даже больше отдают предпочтение японцам, чем жителям Запада.

- Как вы знакомились с россиянками? На сайте знакомств?

- Нет, я мечтал лично встретить своего человека, для меня это важно.
Конечно, приезжая в Россию как турист, я понимал, что неэффективно и небезопасно знакомиться на улице, ведь девушки часто игнорируют. Перед поездкой я читал, что русские любят выпить - в барах и клубах легко можно познакомиться.
Я посещал эти заведения, но понял, что там знакомства лишь на одну ночь, меня же привлекали серьезные отношения.

К тому же, познакомиться с русской девушкой не так-то просто, в отличие от японок, они не ведут дружелюбных веселых разговоров, они ждут, чтобы развлекали их.

А я часто робел, к тому же мой русский плох, а по-английски не все россиянки говорят...

Помню, я даже отчаялся и решил, что не смогу найти подход к русским девушкам и добиться их благосклонности.

Но со временем понял, что надо уметь правильно обращаться - разговаривать и вести себя как джентльмен, тогда это срабатывает!
Для русской важно, чтобы мужчина был галантен - она должна почувствовать себя с ним первой леди!
Например, надо делать то, что не принято в Японии: открывать двери, помогать снимать пальто, пропускать вперед, подавать руку, дарить цветы, постоянно делать комплименты...
А еще важен юмор, но некоторые девушки ненавидят шутки.

Когда я знакомился с русскими я торопил события - спешил увидеть их родителей, ведь у меня были серьезные намерения, к тому же русские женщины не любят затянутых отношений - они очень недоверчивы.

- Все правильно, так почему же так и не удалось встретить своего человека?

- Первые отношения расстроились, потому что девушка слишком любила выпить и повеселиться.
Кстати, заметил, у русских много пьющих.

- Неправда! Японцы пьют не меньше!

- О! Я люблю сакэ, я любитель выпить, но не настолько!
Не обижайтесь, если скажу, что Россия известна как "страна водки". Понятно, русские употребляют свой традиционный крепкий напиток из-за холодной погоды, чтобы согреться.
К сожалению, алкоголем увлекаются не только мужчины, но и женщины.
Некоторые русские девушки очень круты и обладают сильным мужским умом, но и пьют как мужчины, становясь агрессивными... С ними тяжело, имею опыт.

- Наверное получил люлей от русской! - подумала я.

- Вторые отношения тоже разладились...
Я хотел получить представление об увлечениях, взглядах на жизнь, истинных намерениях моей подруги. Но она была закрыта, не впускала меня в свою жизнь, ей нужны были деньги, она говорила, что "затяжной ремонт квартиры требует много средств"...
Я не выдержал, мы расстались... - вздохнул коллега моего мужа.

- Третьи отношения были более длительными, я понял, что русские преданы, они удивительно домашние - воспитывают детей, готовят, создают уют в доме. Для некоторых семья важнее работы - это приятно.

К тому же, русские девушки, в отличие от японок, очень красивы.

- Неправда! Японки тоже красивы! - смеюсь я.

- Этому нет никаких возражений! Такого огромного числа красивых женщин, как в России, нет нигде в мире! И все, кто ездил в вашу страну, говорят то же самое!
Русская женщина изысканно красива!
Речь идет не только о чертах лица, но и об умении одеваться, и подать себя. Русская никогда не разочаровывает с точки зрения внешности, но...
- Но?
- Есть много женщин, которые с возрастом сильно полнеют, а причина в том, что они любят картошку и майонез!

- Странное утверждение, слышу про майонез от японцев уже не в первый раз, с чего они это взяли? Все мои подруги и знакомые (и я тоже) не любят майонез. - удивилась я мысленно.

- Заметил, что в России очень мало привлекательных мужчин, многие с животами, неухоженные, потные.

Часто видел пары - красавица и неопрятный толстяк, который помыкает ею, видно, что он совсем не имеет комплекса неполноценности, из-за того, что его половина по сравнению с ним так прекрасна!

Часто японцы комплексуют, когда видят русских красоток, думают: "Увы, этот цветок не для меня..." Мы стеснительны и нерешительны.
Но на удивление, наши мужчины популярны у русских женщин.

- Почему вы так думаете?
- Потому что мы серьезны. С точки зрения русских, с их веселым характером, японцы выглядят очень правильными и старательными - это привлекает.

К тому же, японец привлекательнее русского парня, речь идет и о внешности, и о том, что русские мужчины, в первую очередь, совсем не крутые. Да, заметил, что среди них много невысокого роста.

И разница в доходах русских и японцев является важным фактором - ежемесячный доход россиян невысок, жизнь трудна, кроме того, из-за нестабильности сложно хранить активы.
В этом отношении у японцев преимущество - у них есть деньги и есть ощущение экономической стабильности.

Заметил, что даже обычные наемные работники из России, которые чувствуют себя бедными в Японии, достаточно богаты по российским меркам. Поэтому на материально обеспеченных японских мужчин, которые дарят подарки, у русских женщин "горящий взгляд".

М-сан рассуждал еще очень долго, приводя аргументы в пользу японцев-мужчин.

Объяснил почему расстался с третьей русской невестой.

Дело в том, что у нее было двое сыновей от первого брака, она не хотела общих детей, кроме того, стала, по словам М-сан, настойчиво требовать крупную сумму - и снова, как нарочно, на ремонт!
Это-то и отпугнуло японца, они перестали общаться.
М-сан женился на японке, воспитывает двух малышей, но до сих пор с большой теплотой и любовью вспоминает своих русских подруг!

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Россия   Япония   история   люди   отношения   русские девушки   японец   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
12
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
dampfer 59 минут назад
Да пошёл он на *х*у*й обезьяна косоглазая, сильно они там на своих островах красивые.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
newegg 5 минут назад
Японца удивили подземные станции метро?
Ну и бред.
IMHO статейка - фантазии русской блогерши.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Garpia121 8 минут назад
А Япония страна некрасивых людей с поломанной психикой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
317
Вадим В. Новоженов 12 минут назад
Он себя-то видел, крокодайл, блин? Не найти жену в родной стране, с населением 126 млн. чел. - это не то, что наводит на вопросы, а уже и есть готовый ответ по нему.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Elf_80_lvl Полчаса назад
Если мужику не дают на родине местные барышни, значит его социальный статус ниже плинтуса, все что надо знать о "иностраных принцах" падких на "Наташ".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Андрей 41 минуту назад
Трусов ношеных этот самурай перенюхался. Резиновую пусть себе купит - она не корыстная и не бухает. И зачем он оценивал красоту русских мужчин? Запасной вариант?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Fat boy slim is * in a heaven 42 минуты назад
Русская азбука для него сложная, а система родных иероглифов - простая, ага. Бабы такого тупого чурку узкоглазую даже с деньгами не готовы терпеть, а вот нетребовательная японка нашлась
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Мария Коненкова 54 минуты назад
Ой, я вас умоляю, не таскайте сюда с дзена этот канал! Совершенно непотребные статьи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Александр Час назад
Японцы прямо красавцы - чурки нерусские
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Иван Фёдорович Час назад
"Россия - страна красивых женщин и некрасивых мужчин" - считает японец, который долго искал русскую жену"- а вот если бы он мужа себе искал, то как раз посчитал бы все наоборот, что Россия это страна красивых мужчин и некрасивых женщин))))))))))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
"Уйдите, Господи!": реакция москвичей на предложение кое-куда отправиться "Уйдите, Господи!": реакция москвичей на предложение кое-куда отправиться Русские всегда готовы к бунту: исторические предпосылки к бессмысленному и беспощадному Русские всегда готовы к бунту: исторические предпосылки к бессмысленному и беспощадному Девушка узнала, что у нее есть 50 братьев и сестер от анонимного донора спермы, и теперь боится ходить на свидания Девушка узнала, что у нее есть 50 братьев и сестер от анонимного донора спермы, и теперь боится... "Бросить бабушку на горе" - как японцы избавлялись от стариков - традиция или сказка "Бросить бабушку на горе" - как японцы избавлялись от стариков - традиция или сказка Самый несгибаемый воин в истории Самый несгибаемый воин в истории Женщина упала с высоты 30 метров, когда позировала мужу на краю обрыва в Бельгии Женщина упала с высоты 30 метров, когда позировала мужу на краю обрыва в Бельгии
Olxi

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1042170



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Месть сладка! Порция отборного юмора
3
89
Месть сладка! Порция отборного юмора
Операция возмездие: в Подмосковье МВД устроит облавы на мигрантов
1
130
Операция возмездие: в Подмосковье МВД устроит облавы на мигрантов
Набирающие популярность в сообществах
Секретные города, которые скрывали от общественности
0
4
Секретные города, которые скрывали от общественности
Золотой внедорожник Dartz Prombron Aladeen Edition, как в фильме «Диктатор» может стать вашим
0
3
Золотой внедорожник Dartz Prombron Aladeen Edition, как в фильме «Диктатор» может...
Разоблачение вениковой мафии, или Обзор на новый умный пылесос
Разоблачение вениковой мафии, или Обзор на новый умный пылесос
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика
0
1

Перейти в раздел
Лучшие демотиваторы
Официальный спортивный напиток, рецепт 70-х годов прошлого века
1
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#прикол#подборка#кино#авто аварии#дети#автомир#СССР#в мире
#Юмор#люди#Россия#аварии#картинки#Разное#новости#Ynews#сша#фильм
#интересно#история#дтп#животные#фотографии#автомобили#приколы#интересное#прикольные#полиция

На что жалуетесь?

Вернуться