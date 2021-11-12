"Россия - страна красивых женщин и некрасивых мужчин" - считает японец, который долго искал русскую жену

Вчера до самой ночи общались в коллегой Таро - М-сан (44 года), который очень часто бывал в России.
Ездил он в наши края потому, что его привлекала "загадочная Roshia", а еще он мечтал встретить там свою половинку.
Но бедному японцу не везло - русские красавицы оказались или пьющими или корыстными, но тем не менее у М-сан о них остались только самые светлые воспоминания.
Мне было интересно расспросить поподробнее японца о его впечатлениях о нашей стране и о людях. Разговор получился откровенным.
Итак, Россия и русские глазами одного японца
- У многих японцев почему-то сложилось впечатление, что Россия - это очень далекая страна. Но на самом-то деле, это самая близкая Европа от Японии! На самолете - 9 часов до Москвы! - начал рассказ М-сан. - Впервые я побывал в Москве - там множество величественных зданий! А люди все такие занятые и очень-очень быстро ходят!
На Дальнем Востоке (Владивосток) красивые городские пейзажи, и в отличие от Москвы время течет иначе - неторопливо.
Россия огромная, поэтому атмосфера ее городов на западе и востоке такая разная, впечатление - как будто побывал в разных странах!
До Владивостока из Японии лету 2,5 часа, когда я приземлился, подумал: "Как ? Это уже Россия, так близко?" - это было странное чувство.
- Что вы знаете о России?
- О! Россия может похвастаться самой огромной площадью в мире! Это, примерно, в 45 раз больше, чем в Японии!
Что удивительно, но по численности населения Россия мало отличается от Японии.
А еще, у русских такая сложная и таинственная азбука, называется кириллицей.
- Таинственная?
- Да! Буквы очень красивые!
- Вы знаете русский?
- Учил, но сейчас уже мало что помню... Русский язык очень сложный, когда я читаю по-русски или смотрю на вывески, часто теряюсь и не могу вспомнить буквы, например, когда вижу "Я" и "И" - столбенею и думаю:
А не перевернуты ли это "R" и "N"? Очень сложно! - смеется М-сан.
- Что понравилось и удивило в Москве?
- Храм Василия Блаженного, невероятный! Красочный, с крышами в форме луковиц. Читал о разных теориях происхождения необычной "луковичной крыши" в православных церквях. По одной из них - это форма пламени свечи, оно возносится на небеса, поэтому молитвы достигают Бога.
Удивили станции метро, они находятся не только на земле, но и под!
В Московском метро красиво, как в музее!
Удивляет высокая скорость эскалаторов, надо быть осторожным и смотреть под ноги.
- Раньше я мечтал жениться на русской!
Многие японцы думают, что с русскими практически невозможно поладить. Но я встречал гармоничные русско-японские пары!
Заметил, что русские женщины даже больше отдают предпочтение японцам, чем жителям Запада.
- Как вы знакомились с россиянками? На сайте знакомств?
- Нет, я мечтал лично встретить своего человека, для меня это важно.
Конечно, приезжая в Россию как турист, я понимал, что неэффективно и небезопасно знакомиться на улице, ведь девушки часто игнорируют. Перед поездкой я читал, что русские любят выпить - в барах и клубах легко можно познакомиться.
Я посещал эти заведения, но понял, что там знакомства лишь на одну ночь, меня же привлекали серьезные отношения.
К тому же, познакомиться с русской девушкой не так-то просто, в отличие от японок, они не ведут дружелюбных веселых разговоров, они ждут, чтобы развлекали их.
А я часто робел, к тому же мой русский плох, а по-английски не все россиянки говорят...
Помню, я даже отчаялся и решил, что не смогу найти подход к русским девушкам и добиться их благосклонности.
Но со временем понял, что надо уметь правильно обращаться - разговаривать и вести себя как джентльмен, тогда это срабатывает!
Для русской важно, чтобы мужчина был галантен - она должна почувствовать себя с ним первой леди!
Например, надо делать то, что не принято в Японии: открывать двери, помогать снимать пальто, пропускать вперед, подавать руку, дарить цветы, постоянно делать комплименты...
А еще важен юмор, но некоторые девушки ненавидят шутки.
Когда я знакомился с русскими я торопил события - спешил увидеть их родителей, ведь у меня были серьезные намерения, к тому же русские женщины не любят затянутых отношений - они очень недоверчивы.
- Все правильно, так почему же так и не удалось встретить своего человека?
- Первые отношения расстроились, потому что девушка слишком любила выпить и повеселиться.
Кстати, заметил, у русских много пьющих.
- Неправда! Японцы пьют не меньше!
- О! Я люблю сакэ, я любитель выпить, но не настолько!
Не обижайтесь, если скажу, что Россия известна как "страна водки". Понятно, русские употребляют свой традиционный крепкий напиток из-за холодной погоды, чтобы согреться.
К сожалению, алкоголем увлекаются не только мужчины, но и женщины.
Некоторые русские девушки очень круты и обладают сильным мужским умом, но и пьют как мужчины, становясь агрессивными... С ними тяжело, имею опыт.
- Наверное получил люлей от русской! - подумала я.
- Вторые отношения тоже разладились...
Я хотел получить представление об увлечениях, взглядах на жизнь, истинных намерениях моей подруги. Но она была закрыта, не впускала меня в свою жизнь, ей нужны были деньги, она говорила, что "затяжной ремонт квартиры требует много средств"...
Я не выдержал, мы расстались... - вздохнул коллега моего мужа.
- Третьи отношения были более длительными, я понял, что русские преданы, они удивительно домашние - воспитывают детей, готовят, создают уют в доме. Для некоторых семья важнее работы - это приятно.
К тому же, русские девушки, в отличие от японок, очень красивы.
- Неправда! Японки тоже красивы! - смеюсь я.
- Этому нет никаких возражений! Такого огромного числа красивых женщин, как в России, нет нигде в мире! И все, кто ездил в вашу страну, говорят то же самое!
Русская женщина изысканно красива!
Речь идет не только о чертах лица, но и об умении одеваться, и подать себя. Русская никогда не разочаровывает с точки зрения внешности, но...
- Но?
- Есть много женщин, которые с возрастом сильно полнеют, а причина в том, что они любят картошку и майонез!
- Странное утверждение, слышу про майонез от японцев уже не в первый раз, с чего они это взяли? Все мои подруги и знакомые (и я тоже) не любят майонез. - удивилась я мысленно.
- Заметил, что в России очень мало привлекательных мужчин, многие с животами, неухоженные, потные.
Часто видел пары - красавица и неопрятный толстяк, который помыкает ею, видно, что он совсем не имеет комплекса неполноценности, из-за того, что его половина по сравнению с ним так прекрасна!
Часто японцы комплексуют, когда видят русских красоток, думают: "Увы, этот цветок не для меня..." Мы стеснительны и нерешительны.
Но на удивление, наши мужчины популярны у русских женщин.
- Почему вы так думаете?
- Потому что мы серьезны. С точки зрения русских, с их веселым характером, японцы выглядят очень правильными и старательными - это привлекает.
К тому же, японец привлекательнее русского парня, речь идет и о внешности, и о том, что русские мужчины, в первую очередь, совсем не крутые. Да, заметил, что среди них много невысокого роста.
И разница в доходах русских и японцев является важным фактором - ежемесячный доход россиян невысок, жизнь трудна, кроме того, из-за нестабильности сложно хранить активы.
В этом отношении у японцев преимущество - у них есть деньги и есть ощущение экономической стабильности.
Заметил, что даже обычные наемные работники из России, которые чувствуют себя бедными в Японии, достаточно богаты по российским меркам. Поэтому на материально обеспеченных японских мужчин, которые дарят подарки, у русских женщин "горящий взгляд".
М-сан рассуждал еще очень долго, приводя аргументы в пользу японцев-мужчин.
Объяснил почему расстался с третьей русской невестой.
Дело в том, что у нее было двое сыновей от первого брака, она не хотела общих детей, кроме того, стала, по словам М-сан, настойчиво требовать крупную сумму - и снова, как нарочно, на ремонт!
Это-то и отпугнуло японца, они перестали общаться.
М-сан женился на японке, воспитывает двух малышей, но до сих пор с большой теплотой и любовью вспоминает своих русских подруг!
Источник:
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Ну и бред.
IMHO статейка - фантазии русской блогерши.