FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 770 постов • 238 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США 
Докатились? В США продают целый город

Докатились? В США продают целый город (9 фото)

Автор:
11 ноября 2021 19:54
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Нью-Мексико   Форт Уингейт   аренда   город   люди   продажа   сша   
3049
9
В штате Нью-Мексико выставлен на продажу городок под названием Форт Уингейт, в котором с 1860 по 1910 годы жили американские военные, а последние годы находился в собственности у одной семьи.
Форт Уингейт состоит из 27 домов, кафе, почтового отделения, заправки, а также огромной парковки для трейлеров. Сообщается, что все дома арендованы, а на парковке в данный момент находится 80 домов на колёсах. Неподалёку расположена школа.
×
×
Агент по недвижимости рассказал New York Post, что данный город принадлежал одной семье с 1946 года. И последнему владельцу надоело жить в Форте Уингейт всю жизнь, где он исполнял обязанности не только домовладельца, но и шерифа, а также начальника пожарной охраны. Теперь хозяин хочет получить за город 11 млн долларов (777,5 млн рублей) и отправиться в путешествие.
Форт Уингейт выставлен на продажу с 5 ноября, но к риелторам уже обратилось несколько киностудий, которые предлагают выкупить городок и сделать там съёмочную площадку. Хотя нынешний владелец в первую очередь ищет покупателя, который захочет продолжать заниматься бизнесом и сдачей домов в аренду.
А вы бы купили город при наличии 11 млн долларов?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: Нью-Мексико   Форт Уингейт   аренда   город   люди   продажа   сша   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
38
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
38  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Великий Кормчий 3 часа назад
Ха, у нас однажды ельцин страну целую расппрдал, а тут какой то городок вшивый...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 9)
−11
Oleksandr Aleshchenko 19 минут назад
Кто в складку готов?Есть деньжата лишние
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
alex9845 20 минут назад
В Америке много полузаброшенных и совсем забытых,маленьких городков в одну улицу. Только многие из них в намного лучшем состоянии чем действующие сёла-города РФ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
ACU900 Полчаса назад
Сообщите мне когда будут крупные города продовать. Нью-Йорк например. Ну можно не весь Нью-Йорк а только Манхэттен...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
70
@photoaQyn Полчаса назад
В Штатах это достаточно часто. былO как-то даже город от за 70 долларов причём главная ценность было в лицензии на алкоголь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Sergius SPb 50 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Ruk Час назад
ну теперь америкосам пиндец! это ж надо пасть так низко - продавать города! а если его купят негры-геи?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
167
Снежный Барс Час назад
А когда аукцион?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44
Имя Пользователя 2 часа назад
Пост на Американском развлекательном сайте про Воркуту смотрелся бы более эпично.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Leo 2 часа назад
Даром ненана, тем более в пиндостане
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
190
Мурчелло Психиатр-эпидемиолог Полчаса назад
Ну с твоей бошкой тоже всё ясно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
107k
Барон Мюнхгаузен. 2 часа назад
Город "из 27 домов"?
Так, маленькая деревенька...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
270
MerryGoRound Барон Мюнхгаузен. 2 часа назад
Там еще 80 домов на трейлерном парке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
276
Алексей Маз 2 часа назад
Всегда умиляла пиндоская тяга к величию - "целый город.. ..состоит из 27 домов".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
270
MerryGoRound 2 часа назад
И в чем же "докатились"?! Городок принадлежит одной семье! Она решила его продать, как продают все дома, участки и даже острова. Так в чем "докатились" то?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
210
Bendix 2 часа назад
Купил бы, да. Это невообразимая ответственность. Но и счастье, когда людям в этом городе будет хорошо, если сможешь обеспечить их потребности.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
119k
arek14 3 часа назад
Когда лично забрался повыше,чтобы посмотреть, как США кирдык приходит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
190
Мурчелло Александр Полчаса назад
Это он просто толерантный.Мудила.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
sedoisever 3 часа назад
А почему "докатились" сейчас, а не когда город стал собственностью одной семьи? И кто "докатился"? Эта семья?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Дмитрий 3 часа назад
Интересно,а в США пишут про какой нибудь "мухосранск" в России
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
190
Мурчелло Дмитрий Полчаса назад
Про хохлоскот много пишут.Верней для.Что делать,у кого сосать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Распродажа Blackview на AliExpress со скидками до 70% Распродажа Blackview на AliExpress со скидками до 70% Коулун - город беспредела, которому некуда было расти Коулун - город беспредела, которому некуда было расти Мать 11 детей из США не собирается останавливаться на достигнутом Мать 11 детей из США не собирается останавливаться на достигнутом Жуткие звонки в 911 Жуткие звонки в 911 Зачем американцы строили пирамиды из бочек и сжигали их Зачем американцы строили пирамиды из бочек и сжигали их Рукалицо: случаи, когда американцы выпалили то, за что должно быть стыдно Рукалицо: случаи, когда американцы выпалили то, за что должно быть стыдно
Serenity

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

5029



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Братьям Гасановым, напавшим на отца с ребенком, может грозить еще одно обвинение
0
162
Братьям Гасановым, напавшим на отца с ребенком, может грозить еще одно обвинение
По-настоящему годные идеи, облегчающие жизнь
3
48
По-настоящему годные идеи, облегчающие жизнь
Набирающие популярность в сообществах
Эстонцы оживили старенькую «Ниву», простоявшую под открытым небом около 10 лет
0
5
Эстонцы оживили старенькую «Ниву», простоявшую под открытым небом около 10 лет
Как научиться доверять людям
1
6
Как научиться доверять людям
Разоблачение вениковой мафии, или Обзор на новый умный пылесос
Разоблачение вениковой мафии, или Обзор на новый умный пылесос
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А так сразу и не поймёшь
0
1

Перейти в раздел
Лучшие демотиваторы
Официальный спортивный напиток, рецепт 70-х годов прошлого века
1
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#дтп#аварии#подборка#авто аварии#новости#автомир#сша#авария дня
#Юмор#прикол#люди#кино#история#животные#автомобили#дети#фотографии#беженцы
#интересно#Россия#Ynews#Разное#интересное#картинки#приколы#еда#в мире#мигранты

На что жалуетесь?

Вернуться