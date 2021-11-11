Докатились? В США продают целый город

3049
9
В штате Нью-Мексико выставлен на продажу городок под названием Форт Уингейт, в котором с 1860 по 1910 годы жили американские военные, а последние годы находился в собственности у одной семьи.
Форт Уингейт состоит из 27 домов, кафе, почтового отделения, заправки, а также огромной парковки для трейлеров. Сообщается, что все дома арендованы, а на парковке в данный момент находится 80 домов на колёсах. Неподалёку расположена школа.
×
×
Агент по недвижимости рассказал New York Post, что данный город принадлежал одной семье с 1946 года. И последнему владельцу надоело жить в Форте Уингейт всю жизнь, где он исполнял обязанности не только домовладельца, но и шерифа, а также начальника пожарной охраны. Теперь хозяин хочет получить за город 11 млн долларов (777,5 млн рублей) и отправиться в путешествие.
Форт Уингейт выставлен на продажу с 5 ноября, но к риелторам уже обратилось несколько киностудий, которые предлагают выкупить городок и сделать там съёмочную площадку. Хотя нынешний владелец в первую очередь ищет покупателя, который захочет продолжать заниматься бизнесом и сдачей домов в аренду.
А вы бы купили город при наличии 11 млн долларов?
Источник:
Ссылки по теме:
- Художник DC Comics покинул должность из-за Супермена-бисексуала
- В Индии 17-летний парень продал свою жену и купил смартфон
- Жуткие звонки в 911
- Зачем американцы строили пирамиды из бочек и сжигали их
- Коулун - город беспредела, которому некуда было расти
Метки: Нью-Мексико Форт Уингейт аренда город люди продажа сша
18
Понравилось18
Новости партнёров
Так, маленькая деревенька...
И почему забрался, если это женщина?
И причём тут Россия?