Когда лень граничит с гениальностью: 20+ ярких примеров

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Не зря говорят, что лень - двигатель прогресса. Ведь именно благодаря лени-матушке, в стремлении максимально упростить жизнь, рождаются самые гениальные идеи - судя по персонажам из этой подборки! Взглянем на некоторые шедевры и перлы от ленивых людей.
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"Крикнул маме, чтобы она передала мне зарядку со второго этажа. Она ответила: "Позови собаку!" . Вот с чем пришла собака"
"Попросила мужа достать прошлогоднюю елку. Оказывается, в прошлом году он завернул ее, и даже не снял старые игрушки"
"Мне было так лень идти и каждый раз проверять кастрюлю, что я решила смотреть за ней по скайпу"
"Если честно, меня бесят эти люди, которым лень пройти десять шагов, и убрать тележку хотя бы с парковки"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Тропинка символизирующая, в первую очередь тупость городских служб ответственных за планирование и проектировку- полное отсутствие тротуара у проезжей части
Тропинка, в данном случае, самое правильное и рациональное решение со строны пешеходов- т.к. мало кому хочеться быть сбитым, шляясь по краю перекрестка проезжей части, особливо в темное и дождливое время какого- нибудь осеннего вечера.
https://www.google.com/maps/@67.2837041,14.4231403,3a,25.9y,316.1h,89.58t/data=!3m6!1e1!3m4!1shO8iQBwXlFjXcRF53GVubA!2e0!7i16384!8i8192https://www.google.com/maps/@67.2837041,14.4231403,3a,25.9y,316.1h,89.58t/data=!3m6!1e1!3m4!1shO8iQBwXlFjXcRF53GVubA!2e0!7i16384!8i8192
Убирая тележку, ты бесишь работников магазина, ведь 10 рублей, которые они достают из тележки, спасают от голода их 10 маленьких таджикских детей!
Недавно случайно попал в Волгограде в такой гипермаркет с монетками в тележках. НЕ СМОГ ВЗЯТЬ СУКА ТЕЛЕЖКУ!!! Ну нету у меня манеточек.
Развернулся нахрен и поехал в нормальный гипермаркет за продуктами.
В России, включая Москву такое безобразие еврогейское редко где уже можно встретить.
Очень редко.
Как правило подошёл взял тележку, закупился и если не спешишь поставил где брал. Если спешишь за тебя уберут эту тележку.
Но то, что ты упоротое... хм... это уже не простительно.
Признай своё облажание и извинись!
Будь мужиком!
- Вот вчера в бане мылся вместе с девками. Они вокруг меня так и вьются, а мне лень
- А я вот вчера голодный был. Лежу у стола, на столе конфеты, пирожные... а лень было руку протянуть, - говорит второй
- А слышали вчера кто-то орал полдня? - спрашивает третий
- Да, жутко кто-то кричал!
- Ну так это я был! На яйца свои сел, а лень подвинуться было...
- Сам встань и напейся.
- Ну мам, ну принеси.
- Щас ремнём по жопе дам.
- Ну вот за ремнём будешь вставать, заодно и воды принеси...
Сын не спит.
Да нет, спит он.
Да нет же, ну смотри: Сынок, принеси пожалуйста водички.
…(Тишина)
Ну хорошо, давай.
Секс, оргазм.
Вдруг, голос из темноты:
- И долго я буду со стаканом воды тут стоять ?
Я противень в духовке копеечной фольгой всегда прокладываю, чтоб меньше мыть, как жители Вилларибо.
Ёлка с игрушками, просто гениально, но лучше - пахучка, а ещё лучше - воображаемая, но это кому как...