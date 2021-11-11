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Когда лень граничит с гениальностью: 20+ ярких примеров

Когда лень граничит с гениальностью: 20+ ярких примеров (31 фото)

Автор:
11 ноября 2021 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: Жизнь   Юмор   ленивые люди   лень   люди   подборка   приколы   фото   
28172
31
Не зря говорят, что лень - двигатель прогресса. Ведь именно благодаря лени-матушке, в стремлении максимально упростить жизнь, рождаются самые гениальные идеи - судя по персонажам из этой подборки! Взглянем на некоторые шедевры и перлы от ленивых людей.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Юмор   ленивые люди   лень   люди   подборка   приколы   фото   
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29k
Рекламщик 17 часов назад
Тут, ничего что ступеньки?
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2k
The Royal aegis 5 часов назад
"Тропинка, символизирующая человеческую лень"
Тропинка символизирующая, в первую очередь тупость городских служб ответственных за планирование и проектировку- полное отсутствие тротуара у проезжей части
Тропинка, в данном случае, самое правильное и рациональное решение со строны пешеходов- т.к. мало кому хочеться быть сбитым, шляясь по краю перекрестка проезжей части, особливо в темное и дождливое время какого- нибудь осеннего вечера.
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147k
anthrax 5 часов назад
На западе давно в таких случаях места,где народ прокладывает тропинку,укладывают аккуратно плитку,значит это удобно для пешехода.А у нас заставляют ходить по периметру.Хотя с недавних пор и у нас (Беларусь)стали так поступать.Где народ протоптал тропинку,там укладывают плитку,а зелёную зону окультуривают какими-нибудь красивыми растениями.И народу удобно,и глазу приятно.В данном случае эту тропинку уложить плиткой,а островок зелени превратить в аккуратную клумбу.И было бы и удобно ,и красиво.
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332
KVadik anthrax 2 часа назад
Э-э-э. Это Норвегия.
https://www.google.com/maps/@67.2837041,14.4231403,3a,25.9y,316.1h,89.58t/data=!3m6!1e1!3m4!1shO8iQBwXlFjXcRF53GVubA!2e0!7i16384!8i8192https://www.google.com/maps/@67.2837041,14.4231403,3a,25.9y,316.1h,89.58t/data=!3m6!1e1!3m4!1shO8iQBwXlFjXcRF53GVubA!2e0!7i16384!8i8192
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332
KVadik Олег 2 часа назад
Это он сумничал, типа Беларусь это тоже Европа. Но на фото Норвегия.
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7k
mH 5 часов назад
А с котом и лазерной указкой не такая уж и плохая идея...
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602
Ибрагим Прутков 6 часов назад
Садик в душе... Там кажись была ванная.
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67k
Фома 8 часов назад
Комментарий к фото
Может это пустая коробка
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3k
Виталий Касандров 10 часов назад
Парень реально на Ван Гога похож.
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5k
Айбелив Айкенфлаев 10 часов назад
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4k
Дмитрий Григорьев 10 часов назад
... бесят эти люди, которым лень пройти десять шагов, и убрать тележку хотя бы с парковки.

Убирая тележку, ты бесишь работников магазина, ведь 10 рублей, которые они достают из тележки, спасают от голода их 10 маленьких таджикских детей!
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90k
сапер Водичка 12 часов назад
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2k
Елена48 12 часов назад
Лень-двигатель прогресса.
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1k
Александр 12 часов назад
Скайп следит за твоей кастрюлей
до Скайнета полшага...
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2k
Роман Гамзалиев 13 часов назад
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1k
Argon 13 часов назад
Я бы это отнес к тупости. В лице застройщика и проектировщика. Делать надо для людей, а не для картинки.
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6k
evenSeven 14 часов назад
Вспомнился старый анекдот: Три лоботряса спорят кто из них самы ленивый. Первый говорит:
- Вот вчера в бане мылся вместе с девками. Они вокруг меня так и вьются, а мне лень
- А я вот вчера голодный был. Лежу у стола, на столе конфеты, пирожные... а лень было руку протянуть, - говорит второй
- А слышали вчера кто-то орал полдня? - спрашивает третий
- Да, жутко кто-то кричал!
- Ну так это я был! На яйца свои сел, а лень подвинуться было...
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271
VicS evenSeven 13 часов назад
про котов это было
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6k
Витал Виталич 15 часов назад
Лень двигатель прогресса!
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309k
Adat 15 часов назад
С зарядкой и собакой, там ребенок ленивая жопа, который просит маму спуститься со второго этажа, а мама смекалистая просто.
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1k
анатолий горленко 15 часов назад
А нахрена мыть лоток, если есть не нужный пакет.
Я противень в духовке копеечной фольгой всегда прокладываю, чтоб меньше мыть, как жители Вилларибо.
Ёлка с игрушками, просто гениально, но лучше - пахучка, а ещё лучше - воображаемая, но это кому как...
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17k
nobody® 15 часов назад
Комментарий к фото
У нас в городе народ попросил сделать плитку, а то после дождя грязно ходить. Но по итогу обнесли забором.
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