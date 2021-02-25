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Опять к новым законам привыкать: Россия. Март. Нововведения

Опять к новым законам привыкать: Россия. Март. Нововведения (6 фото)

Автор:
25 февраля 2021 17:28
Сообщество : Жить в России
Метки: 2021   Россия   важно   жить в россии   законы   март   политика   страна   
1523
6
Не успели мы оглянуться, как пролетел самый короткий месяц в году. Знаете, что это значит? Скоро наступит март со своими новыми законами. Да, в России они вступают в силу ежемесячно. Короче, перед вами подборка всего самого важного.
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Метки: 2021   Россия   важно   жить в россии   законы   март   политика   страна   
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18  комментариев
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285
Brontozavr1 Полчаса назад
А может школьникам вообще бесплатный проезд сделать. Почему бы и нет. Не все же нам дворцы чиновникам оплачивать. Я лично хочу, чтоб мои налоги и доходы от продажи колоссальных природных ресурсов не на дворцы чиновникам уходили, а на то, чтоб старики и дети бесплатно ездили в ОТ.
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19k
BillyBonzz 3 минуты назад
Это вот эта "гостеприимная Грузия" открывает свои границы для россиян? А ведь этим фото всего два года, не 20- и не 30 лет, чтобы говорить "нууу это было тогда, давно и уже неправда", эти фото 2019 года.
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19k
BillyBonzz 2 минуты назад
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19k
BillyBonzz 2 минуты назад
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16k
Злобный Члегр 19 минут назад
"Не успели мы оглянуться, как пролетел самый короткий месяц в году." Это у кого он пролетел? Сегодня 25-е, на всякий случай.
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2k
* You All 40 минут назад
засунуть тому кто этот "мир" продвигает в известное место
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11k
alexis * You All Полчаса назад
А вам МИР силой куда-то заталкивают? Чем помешал, не нужен- не оформляй.
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18k
Will2006 alexis 24 минуты назад
К сожалению, пенсии оформляют только на МИР, большая часть бюджетников тоже не ней
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11k
alexis Will2006 14 минут назад
И чем они хуже визы?
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7
лаврушка alexis 2 минуты назад
Тем, что Мир в мире не принимают.
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19k
BillyBonzz alexis 24 секунды назад
расчеты по ней только внутри страны, даже на алиэкспрессе ты по ней не купишь себе сраный чехол для телефона
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42k
Цыц тут у меня 42 минуты назад
Преподобный Сисян, завидуешь?
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169
робт 51 минуту назад
"гостеприимная Грузия открывает свои границы для россиян"
шла бы эта габуния на*х*уй
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3k
Свирепый Бамбр робт 46 минут назад
Категорически согласен!
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1k
Дмитрий робт 42 минуты назад
Я тебя уверяю! Наши люди поедут.....толпами. В массе своей наш народ только в сети может возмущаться действиями грузин в отношении России. Есть знакомый(не близкий) эдакий ярый "активист" во всем. Все, что не происходит, он там участвует. Но! В Грузию отменили вылеты, в связи с последними "недружественными" событиями, расстроился как бы. Сам факт поездки в отпуск, даже ДО тех самых событий его ни сколько не смутил. Эдакий двуличный анус.
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953
Лучший Друг 52 минуты назад
Ссылка youtu.be
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27k
Fat Lynx 53 минуты назад
"С 1 марта гостеприимная Грузия открывает свои границы для россиян"... ЩАСТИЕ! ЩАСТИЕ то какое!
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7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ Час назад
а чего так канадец возбудился)))
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