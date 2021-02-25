Опять к новым законам привыкать: Россия. Март. Нововведения

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Не успели мы оглянуться, как пролетел самый короткий месяц в году. Знаете, что это значит? Скоро наступит март со своими новыми законами. Да, в России они вступают в силу ежемесячно. Короче, перед вами подборка всего самого важного.
1. Школьники-зайцы станут неуловимыми
С 1 марта лиц до 16 лет запрещено высаживать из транспорта, если они не смогли оплатить проезд. Да, перевозчик теперь должен довезти детей до нужный им остановки.
Штрафовать детей за безбилетный проезд тоже нельзя. Есть, правда, одно «НО»: данное правило не действует, если ребенок едет с сопровождающим его взрослым. Пока лишь не продуман вопрос, кто будет возмещать убытки транспортникам.
Штрафовать детей за безбилетный проезд тоже нельзя. Есть, правда, одно «НО»: данное правило не действует, если ребенок едет с сопровождающим его взрослым. Пока лишь не продуман вопрос, кто будет возмещать убытки транспортникам.
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2. Нововведение в сфере распространения персональных данных
Теперь будет требоваться специальное согласие для распространения такой информации. Его форму должен установить Роскомнадзор. Молчание и бездействие не считаются согласием. В любое время можно запретить передачу разрешенных для распространения данных. Но эти нормы не работают, если обработка проводится госорганами в рамках законных процедур. За нарушение этого закона штраф увеличили до 150 000 рублей.
3. Популяризация банковской карты «Мир»
Количество магазинов, в которых будет возможно расплачиваться данной картой, станет намного больше. С 1 марта продавцы и владельцы агрегаторов с выручкой более 30 миллионов рублей за предшествующий год обязаны будут принимать к оплате карты «Мир». Как пообещали в Госдуме, порог выручки будет только снижаться - с 1 июля он сократится еще на 10 миллионов рублей
4. Границы продолжают открываться
С 1 марта гостеприимная Грузия открывает свои границы для россиян. Для этого понадобится отрицательный результат теста на коронавирус. Однако попасть в страну можно будет только авиасообщением, так как сухопутная граница с Россией все еще закрыта.
5. Техосмотр машин будет осуществляться без фотофиксации
В первый день марта должен был стартовать новый порядок прохождения техосмотра, он бы сильно усложнил бы жизнь тем, кто продавал и покупал диагностические карты без реальной проверки машины. Совсем недавно стало известно, что Правительство России отложило введение нового порядка техосмотра автомобилей до 1 октября.
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шла бы эта габуния на*х*уй