Опять к новым законам привыкать: Россия. Март. Нововведения

С 1 марта лиц до 16 лет запрещено высаживать из транспорта, если они не смогли оплатить проезд. Да, перевозчик теперь должен довезти детей до нужный им остановки.



Штрафовать детей за безбилетный проезд тоже нельзя. Есть, правда, одно «НО»: данное правило не действует, если ребенок едет с сопровождающим его взрослым. Пока лишь не продуман вопрос, кто будет возмещать убытки транспортникам.