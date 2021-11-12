Модели, тела которых после 40-ка выглядят как у юных девушек

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Генетика - это везение. Но чтобы сохранить то, что дала природа, нужно немало постараться.
Эти прекрасные женщины выглядят просто шикарно. Они действительно приложили немало труда, чтобы сохранить свою красоту.
Хелена Кристенсен, 52 года
Это одна из самых известных моделей 90-х. Хелена с юных лет побеждала на конкурсах красоты, получая "Мисс Копенгаген", "Мисс Дания", сотрудничая с множеством известных домов, от Yohji Yamamoto до Chanel. В свои 52 года ее страничка в Инстаграм пользуется бешеной популярностью.
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Элизабет Хёрли, 56 лет
Британской модели и актрисе уже вообще-то 56 лет, что сложно представить, глядя на фото в ее Инстаграм. Даже если убрать все фильтры и обработки, все равно нельзя не отметить ее стройную фигуру, выразительные формы и манящий взгляд.
Паулина Поризкова, 56 лет
Американская супермодель не отличается любовью к пластической хирургии и уколам красоты. Паулина даже не закрашивает седину, что ее совершенно не портит. И также Поризокова активно выступает против дискриминации по возрасту (эйджизм) и сексизма, заявляя, что у сексуальности нет возраста. Ну что ж, ее Инстаграм тому хорошее доказательство.
Хайди Клум, 48 лет
Мировая известность модели несомненно обусловлена выигрышем в генетическую лотерею. В ее почти пятьдесят лет у нее фигура, которой могут позавидовать и двадцатилетние. Хайди молода не только телом, но и душой: она в браке за гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем, которому 32 года. Но разницу в возрасте заметить не так уж легко.
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- Моя девушка.
- Красивая.
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