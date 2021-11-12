Модели, тела которых после 40-ка выглядят как у юных девушек

Мировая известность модели несомненно обусловлена выигрышем в генетическую лотерею. В ее почти пятьдесят лет у нее фигура, которой могут позавидовать и двадцатилетние. Хайди молода не только телом, но и душой: она в браке за гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем, которому 32 года. Но разницу в возрасте заметить не так уж легко.