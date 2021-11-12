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Модели, тела которых после 40-ка выглядят как у юных девушек

Модели, тела которых после 40-ка выглядят как у юных девушек (6 фото)

Автор:
12 ноября 2021 17:29
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: возраст   звезды   знаменитости   люди   модели   слава   
3611
6
Генетика - это везение. Но чтобы сохранить то, что дала природа, нужно немало постараться.
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Метки: возраст   звезды   знаменитости   люди   модели   слава   
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26k
Григорий 2 часа назад
Как сказала одна из Мисс Всея - спасибо маме, папе и фотошопу.
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64k
Доктор Джонс 11 минут назад
Шея и колени выдают возраст...
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2k
cfhfwby 16 минут назад
Не смешите меня, отфотошопить можно и слона и станет он супер моделью. А в жизни никуда не деть морщины,брыли, отложения на шее, а у многих и целлюлит на бедрах и ягодицах. Даже, если этого нет, то, ввиду интенсивных занятий спортом, появляются страшные визуально мышцы: бедрища и икрища. Но самое главное, в этом возрасте у женщины ужасная гора комплексов, дури и самомнения, граничащего с истерией.
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5k
Андрей Крылов 18 минут назад
За своим телесами следить недо, а не чужие разглядывать.
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5k
лигурийский регулировщик 21 минуту назад
-Это что за чучело?
- Моя девушка.
- Красивая.
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28k
АнтонПолднев Час назад
В этой одежде безусловно очень хорошо видны все её изъяны

Предлагаю пеньюар на следующую фотосессию

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828
Darki Час назад
Хелена Кристенсен,да,прям идеал,лицо не тронутое врачами.А улыбка лучезарна.
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19k
Юрий 2 часа назад
Плавали - знаем!
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20k
Ego sum qui sum 2 часа назад
Эх, не те у вас фото Лизы
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57k
Парагвайский шпион 2 часа назад
Поризкова в фильме Кровавый четверг ХОРОША!

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310
Chaim Kushnir 2 часа назад
так то не забываем, что когда ты модель , и тело - это твой хлеб... и время есть всегда, и деньги на специалистов-тренеров. в общем, выглядят и дай им бог здоровья )
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29k
Антон 2 часа назад
Всё-таки женщина с прессом - это перебор...
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2k
Владимир 2 часа назад
все еще годные к употреблению...
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5k
saliamnn 2 часа назад
А Волочкову видели?К слову о десерте.
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