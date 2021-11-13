Девушка сделала фотографии пар, которые состоят в браке более 30 лет

Более трех лет Джоди Свар работает над личным проектом, который исходит от всего ее сердца. Фотографируя пары, которые от 34 до 72 лет вместе, она также интересуется их мудростью и секретами длительного брака. Ее работы дают надежду тем, кто не верит в вечную любовь.