Девушка сделала фотографии пар, которые состоят в браке более 30 лет

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Более трех лет Джоди Свар работает над личным проектом, который исходит от всего ее сердца. Фотографируя пары, которые от 34 до 72 лет вместе, она также интересуется их мудростью и секретами длительного брака. Ее работы дают надежду тем, кто не верит в вечную любовь.
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