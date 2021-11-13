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Девушка сделала фотографии пар, которые состоят в браке более 30 лет

Девушка сделала фотографии пар, которые состоят в браке более 30 лет (20 фото)

Автор:
13 ноября 2021 09:49
Сообщество : ФотоМир
Метки: Время   Джоди Свар   брак   возраст   года   любовь   люди   отношение   
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Более трех лет Джоди Свар работает над личным проектом, который исходит от всего ее сердца. Фотографируя пары, которые от 34 до 72 лет вместе, она также интересуется их мудростью и секретами длительного брака. Ее работы дают надежду тем, кто не верит в вечную любовь.

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Метки: Время   Джоди Свар   брак   возраст   года   любовь   люди   отношение   
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