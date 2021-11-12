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Они неожиданно нашли старинные вещи в собственных домах

Они неожиданно нашли старинные вещи в собственных домах (19 фото)

Автор:
12 ноября 2021 09:37
Сообщество : ФотоМир
Метки: Удача   вещи   люди   находка   подборка   старинные вещи   фото   
1319
19

Эти необычные, редкие и даже ценные находки могут здорово удивить своего нового обладателя! Именно такие случаи мы и собрали в нашей сегодняшней подборке.

Для каждого человека его дом кажется самым привычным и изученным пространством на свете, где каждая вещь знакома хозяину и имеет своё место. Но никогда нельзя исключать вероятности отыскать в своём доме неожиданные предметы, которые когда-то принадлежали вашим родителям или прежним жителям квартиры.


Делал дома ремонт и нашёл эту старую банку из-под пива

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Обнаружил огромное количество лезвий в стене своего дома

Судя по всему, в старых шкафах с лекарствами есть отсек для утилизации.

Папа нашёл старую мышеловку на кухне во время ремонта

Наш дом был построен примерно в 1780 году.

Нашёл в доме своей бабушки старую камеру, которой примерно 60 лет

Я живу в доме 1860 года постройки и нашёл в подвале эту раритетную раковину

Даже не могу представить, сколько ей лет.

Я только что нашёл оригинальную батарею Томаса Эдисона!

Копался у себя во дворе и нашёл эту чернильницу

Дом датируется 1858 годом постройки, поэтому я могу только представить, как и когда она оказалась в саду!

Старый граммофон, который я нашёл в подвале своего дома 1930 года постройки

Нашёл коробку со старыми газированными напитками, которые принадлежали моему отцу

Судя по всему им больше 30 лет, потому что напиток в жестяной банке полностью испарился.

Нашёл оригинальный ключ от моего дома 1937 года

Он до сих пор открывает все двери в доме. Жутко то, что спальни запираются и открываются только снаружи.

Нашёл бутылку лосьона после бритья, видимо, она очень старая

Делал ремонт в своём столетнем доме и обнаружил отверстие за гипсокартоном

Отличный уголок для мини-бара.

Нашёл в доме своей мамы комикс про Человека-паука, подписанный самим Стэном Ли

Во время ремонта я нашёл старую пачку сигарет в стене дома

На чердаке моего дома оказалось это свидетельство о заключении брака 1841 года

После смерти дедушки я решил помочь маме и тёте убраться в его доме

Мы нашли 25 винтовок и дробовиков по всему дому. Под кроватью, за холодильником, за дверью. Самое старое оружие изготовлено в 1894 году.

Во время ремонта дома я нашёл в стене старую газету со времён Второй мировой войны

Прямо посреди нашего коридора мы обнаружили этот люк

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Метки: Удача   вещи   люди   находка   подборка   старинные вещи   фото   
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277
Алексей Маз 52 минуты назад
Патефон, а не граммофон.
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−18
Шурик 12 минут назад
Мы нашли 25 винтовок и дробовиков по всему дому....
А Ящики с патронами где ??? Или ещё неискали пристально: чемоданы, табуретки ....
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186
Шурман Час назад
В старинных домах в ванной был ящик в стене как раз для использованных лезвий . В 80тых бабушка и дедушка купили старый дом , я как всегда полез на чердак и слегка офигел от найденого , 3 банки большие пороха , дымный и без дымный , попвый крест 1800 какого то года , 3 малых колокола отлитых где то в царской России и много чего еще , монет много старых нашел .
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