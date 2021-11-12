Они неожиданно нашли старинные вещи в собственных домах

Для каждого человека его дом кажется самым привычным и изученным пространством на свете, где каждая вещь знакома хозяину и имеет своё место. Но никогда нельзя исключать вероятности отыскать в своём доме неожиданные предметы, которые когда-то принадлежали вашим родителям или прежним жителям квартиры.

Делал дома ремонт и нашёл эту старую банку из-под пива