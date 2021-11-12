Они неожиданно нашли старинные вещи в собственных домах

Эти необычные, редкие и даже ценные находки могут здорово удивить своего нового обладателя! Именно такие случаи мы и собрали в нашей сегодняшней подборке.
Для каждого человека его дом кажется самым привычным и изученным пространством на свете, где каждая вещь знакома хозяину и имеет своё место. Но никогда нельзя исключать вероятности отыскать в своём доме неожиданные предметы, которые когда-то принадлежали вашим родителям или прежним жителям квартиры.
Делал дома ремонт и нашёл эту старую банку из-под пива
Обнаружил огромное количество лезвий в стене своего дома
Судя по всему, в старых шкафах с лекарствами есть отсек для утилизации.
Папа нашёл старую мышеловку на кухне во время ремонта
Наш дом был построен примерно в 1780 году.
Нашёл в доме своей бабушки старую камеру, которой примерно 60 лет
Я живу в доме 1860 года постройки и нашёл в подвале эту раритетную раковину
Даже не могу представить, сколько ей лет.
Я только что нашёл оригинальную батарею Томаса Эдисона!
Копался у себя во дворе и нашёл эту чернильницу
Дом датируется 1858 годом постройки, поэтому я могу только представить, как и когда она оказалась в саду!
Старый граммофон, который я нашёл в подвале своего дома 1930 года постройки
Нашёл коробку со старыми газированными напитками, которые принадлежали моему отцу
Судя по всему им больше 30 лет, потому что напиток в жестяной банке полностью испарился.
Нашёл оригинальный ключ от моего дома 1937 года
Он до сих пор открывает все двери в доме. Жутко то, что спальни запираются и открываются только снаружи.
Нашёл бутылку лосьона после бритья, видимо, она очень старая
Делал ремонт в своём столетнем доме и обнаружил отверстие за гипсокартоном
Отличный уголок для мини-бара.
Нашёл в доме своей мамы комикс про Человека-паука, подписанный самим Стэном Ли
Во время ремонта я нашёл старую пачку сигарет в стене дома
На чердаке моего дома оказалось это свидетельство о заключении брака 1841 года
После смерти дедушки я решил помочь маме и тёте убраться в его доме
Мы нашли 25 винтовок и дробовиков по всему дому. Под кроватью, за холодильником, за дверью. Самое старое оружие изготовлено в 1894 году.
Во время ремонта дома я нашёл в стене старую газету со времён Второй мировой войны
Прямо посреди нашего коридора мы обнаружили этот люк
Источник:
- Как же огромны некоторые вещи по сравнению с человеком
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А Ящики с патронами где ??? Или ещё неискали пристально: чемоданы, табуретки ....