На похороны томской бабушки, которая лежала в «красной зоне», скидывались «всем миром»

И у безработного парня не было денег на похороны. Он ни разу не олигарх и каких-то накоплений не имел. Не потому что раздолбай, а потому что откладывать было нечего. Зарплаты и так едва хватало на жизнь, приходилось еще брать кредиты. Об этом он и сказал в интервью, не потому что решил поныть или поклянчить денег — просто сказал как есть.

Но ему помогли: потому что хорошие, искренние люди есть всегда и везде. Просто они не хайпожоры и не гарлопаны и не стараются выставлять свои поступки напоказ. Как и в этот раз — анонимными донатами Сергею насобирали около 220 тысяч рублей. И он смог достойно похоронить бабушку и закрыть все кредиты. После этого записал голосовое, в котором поблагодарил всех, кто ему помог.



