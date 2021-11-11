На похороны томской бабушки, которая лежала в «красной зоне», скидывались «всем миром»

Неравнодушные россияне собрали больше 200 тысяч рублей.
Сергей из Томска — хороший парень, который действительно любил свою бабушку. Ради нее не испугался пройти в «красную зону» и 3 дня ухаживал за пожилой женщиной. Всем бы таких внуков.
За это его уволили с работы и как следует «прополоскали» в местных СМИ. В стиле «Да как же он посмел проникнуть в медучреждение! Да еще и видео снял!» Так и есть — снял. И всем рекомендую его посмотреть: это тяжело, но надо.
И после этого Сергей поехал в Москву: обратился к юристам, пытался достучаться до прокуратуры. В итоге в томскую «больничку» нагрянула проверка. Походили, посмотрели, выявили несколько нарушений и выдали предписание их устранить. И все…
Пока шла вся эта кутерьма, бабушка умерла. Она была немолода и с серьезными проблемами со здоровьем.
И у безработного парня не было денег на похороны. Он ни разу не олигарх и каких-то накоплений не имел. Не потому что раздолбай, а потому что откладывать было нечего. Зарплаты и так едва хватало на жизнь, приходилось еще брать кредиты. Об этом он и сказал в интервью, не потому что решил поныть или поклянчить денег — просто сказал как есть.
Но ему помогли: потому что хорошие, искренние люди есть всегда и везде. Просто они не хайпожоры и не гарлопаны и не стараются выставлять свои поступки напоказ. Как и в этот раз — анонимными донатами Сергею насобирали около 220 тысяч рублей. И он смог достойно похоронить бабушку и закрыть все кредиты. После этого записал голосовое, в котором поблагодарил всех, кто ему помог.
Такие неравнодушные и есть главный актив России. Не нефть с газом, не орда чиновников, и даже не выпускники физхтехов ...
А обычные люди, которые не пройдут мимо, если ты попадешь в беду.
Источник:
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Бедный несчастный сварщик еле сводит концы с концами, кредитов понабрал, да еще и за бабушкой ухаживать времени нет.
Вот серьезно, мне жаль бабушку, но вот эти все плаксивые россказни про кредиты и т.д. К чему?
А к тому, чтобы мы тут увидели очередные стоны всепропальщиков.
Как же, сварщики у нас побираются, ну прям дочегострану довели
А по мне все гораздо проще.
Я не знаю, какой он там сварщик, но судя по тому, что без жены, детей и весь в кредитах, то никакой.
Особенно, учитывая то, что он наплевав на работу, на которой ему бы трудиться, чтобы обеспечить бабушку всем необходимым, он прется в красную зону, а потом начинает пиар компанию.
В итоге, чего он добился?
Бабушки уже нет, а он, здоровый мужик, насобирав на этом бабло, закрыл кредиты, которые брал неизвестно на что.
Можете меня сколько угодно обвинить в цинизме, но он у меня ни капли жалости не вызывает.
Бабушку жалко, еще раз повторюсь
У меня два знакомых - очень хорошие сварные, они менее чем за 100к в мес даже попу с дивана не поднимут.
Ну ладно, ну ок. Чужие деньги считать тупо.
А бабушка, конечно, уже до поступления, была, мне кажется, в очень плохом состоянии, судя по ранним видео...
Кстати, в ЗАГСе можно субсидию на похороны было оформить. Не много, но
А не побиралась, для того, чтобы кредитов назакрывать.
Поинтересуйся его судьбой через пару месяцев.
Гарантирую, что он еще кредитов понаберетъ
Итак :
" ... у БЕЗРАБОТНОГО парня не было денег на похороны ... "
" ... ЗАРПЛАТЫ и так едва хватало на жизнь , приходилось ещё брать КРЕДИТЫ ... "
Как так то ?????