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На похороны томской бабушки, которая лежала в «красной зоне», скидывались «всем миром»

На похороны томской бабушки, которая лежала в «красной зоне», скидывались «всем миром» (3 фото + 1 видео)

Автор:
11 ноября 2021 16:26
Сообщество : Жить в России
Метки: COVID   бабушка   донат   ковидарий   помощь   томич   
2842
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Неравнодушные россияне собрали больше 200 тысяч рублей.

Сергей из Томска — хороший парень, который действительно любил свою бабушку. Ради нее не испугался пройти в «красную зону» и 3 дня ухаживал за пожилой женщиной. Всем бы таких внуков.

За это его уволили с работы и как следует «прополоскали» в местных СМИ. В стиле «Да как же он посмел проникнуть в медучреждение! Да еще и видео снял!» Так и есть — снял. И всем рекомендую его посмотреть: это тяжело, но надо.

И после этого Сергей поехал в Москву: обратился к юристам, пытался достучаться до прокуратуры. В итоге в томскую «больничку» нагрянула проверка. Походили, посмотрели, выявили несколько нарушений и выдали предписание их устранить. И все…

Пока шла вся эта кутерьма, бабушка умерла. Она была немолода и с серьезными проблемами со здоровьем.

И у безработного парня не было денег на похороны. Он ни разу не олигарх и каких-то накоплений не имел. Не потому что раздолбай, а потому что откладывать было нечего. Зарплаты и так едва хватало на жизнь, приходилось еще брать кредиты. Об этом он и сказал в интервью, не потому что решил поныть или поклянчить денег — просто сказал как есть.

Но ему помогли: потому что хорошие, искренние люди есть всегда и везде. Просто они не хайпожоры и не гарлопаны и не стараются выставлять свои поступки напоказ. Как и в этот раз — анонимными донатами Сергею насобирали около 220 тысяч рублей. И он смог достойно похоронить бабушку и закрыть все кредиты. После этого записал голосовое, в котором поблагодарил всех, кто ему помог.


Такие неравнодушные и есть главный актив России. Не нефть с газом, не орда чиновников, и даже не выпускники физхтехов ...

А обычные люди, которые не пройдут мимо, если ты попадешь в беду.

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Метки: COVID   бабушка   донат   ковидарий   помощь   томич   
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Bill 2 часа назад
А уже нашли того непривитого нехорошего человека, который заразил эту бабушку ковидом?
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95
Александр Поляков 2 минуты назад
Нужно было письмо Путятишне написать. Путятишна бы выслал денег.
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12k
Bill 12 минут назад
Моделируем ситуацию: в больнице лежит Ваша мама. В инфекционное отделение этой больницы проникает блогер, надев на себя костюм защиты. Блогер не знает технику безопасности защиты от инфекции. Блогер, очевидно, не меняет свой костюм каждый день. Блогер не моется. Днем блогер ныкается по разным туалетам. А ночью прячется под разными кроватями. В это время Ваша мама умирает ХЗ от чего. Ваши действия?
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18k
KOSTELLO Полчаса назад
Резюмирую, что нам хотел донести автор
Бедный несчастный сварщик еле сводит концы с концами, кредитов понабрал, да еще и за бабушкой ухаживать времени нет.

Вот серьезно, мне жаль бабушку, но вот эти все плаксивые россказни про кредиты и т.д. К чему?
А к тому, чтобы мы тут увидели очередные стоны всепропальщиков.
Как же, сварщики у нас побираются, ну прям дочегострану довели


А по мне все гораздо проще.
Я не знаю, какой он там сварщик, но судя по тому, что без жены, детей и весь в кредитах, то никакой.
Особенно, учитывая то, что он наплевав на работу, на которой ему бы трудиться, чтобы обеспечить бабушку всем необходимым, он прется в красную зону, а потом начинает пиар компанию.
В итоге, чего он добился?
Бабушки уже нет, а он, здоровый мужик, насобирав на этом бабло, закрыл кредиты, которые брал неизвестно на что.
Можете меня сколько угодно обвинить в цинизме, но он у меня ни капли жалости не вызывает.
Бабушку жалко, еще раз повторюсь
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13k
aalexey3 Полчаса назад
Теперь его ещё и в иностранные агенты запишут...
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33k
Опаньки 42 минуты назад
Простите меня, я открываю HH и там сварщику меньше 100к даже не предлагают.
У меня два знакомых - очень хорошие сварные, они менее чем за 100к в мес даже попу с дивана не поднимут.
Ну ладно, ну ок. Чужие деньги считать тупо.
А бабушка, конечно, уже до поступления, была, мне кажется, в очень плохом состоянии, судя по ранним видео...
Кстати, в ЗАГСе можно субсидию на похороны было оформить. Не много, но
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989
GoInDown 50 минут назад
А что он хотел там увидеть? В этой красной зоне? Вип палаты? порхающих на ангельских крыльях медсестер? Врачей меняющих памперсы каждые 5 мин? "Государство дает рекомендации что и как делать, вводит правила, люди их нарушают и при этом винят во всем государство." Дальше должна быть та самая фотка Лаврова.
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807
poбт Час назад
нищий сварщик
я е*бу
это даже круче баек про одну картофелину
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3k
Taf Taffus Час назад
Внучек похороны на собранное бабло тоже по удаленке устроил, как и до этого ухаживал?
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85
@photoaQyn Час назад
покойся с миром бабушка !!! Если можешь позови туда до того ,кто твоего внука уволил, Потому что им не нужны яркие личности. ему там самое место, но не там где ты конечно, а пониже
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3k
ДК Час назад
Вот интересно, а почему автор поставил в один ряд "нефть с газом", "орду чиновников" и "выпускников физхтехов"? У него что, личный комплекс по поводу Физтеха? Или по его мнению в бедах России именно эти "выпускники физхтеха" виноваты, которые весь народ ограбили?
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152k
Татьянин день Час назад
Цитаты из данного ... ээээ ... высера ???
Итак :
" ... у БЕЗРАБОТНОГО парня не было денег на похороны ... "
" ... ЗАРПЛАТЫ и так едва хватало на жизнь , приходилось ещё брать КРЕДИТЫ ... "
Как так то ?????
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334
Максим Максимов Час назад
Сергей! Ты - МУЖИК!!! А те, которые тебе помогли финансово в твоём горе - НАСТОЯЩИЕ , РУССКИЕ ЛЮДИ, которые НЕРАВНОДУШНЫ К ЧУЖОЙ БЕДЕ!!! А наши, так называемые, "власти" - СБОРИЩЕ ПРOCTИTУTOK
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368
Yossarian 2 часа назад
Как же Томск опошлился!!! Демократы хреновы!
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