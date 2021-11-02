Хвостатые усатые питомцы – одни из самых распространенных домашних животных благодаря чистоплотности, неприхотливости и обаянию. Но теперь еще и научно доказано, что кошка способна излечить своего хозяина от некоторых болезней.
1. Положительное действие на работу сердечно-сосудистой системы. Ученые из Университета Миннесоты провели эксперимент, занявший целых 10 лет. В число испытуемых вошло почти 4,5 тыс. человек в возрасте от 30 до 75 лет. И он продемонстрировал довольно интересные результаты: смертность от инфаркта в группе, сформированной владельцами кошек, была на 30% ниже.
2. Устранение стресса. Общение с любыми животными помогает стабилизировать психическое состояние человека. Гладя урчащую красавицу, люди успокаиваются. А в организме начинается выработка гормона окситоцина, который называют гормоном любви, доверия и нежности. Соответственно, снижается уровень тревоги и напряженности.
3. Стабилизация сна. Исследователи из клиники Мэйо (Аризона) пришли к выводу, что 40% из 150 опрошенных подтвердили, что засыпают быстрее, а их сон более глубокий и спокойный, если в комнате присутствует кошка.
4. Борьба с одиночеством. Такое состояние по разным причинам ощущают многие люди. И коты в этом плане идеальные компаньоны: в меру контактные, эмоциональные и, вопреки сложившему стереотипу, ориентированы на человека.
5. Укрепление костей. Исследователи из Института общения животных в Северной Каролине выяснили, что кошачье мурлыканье по силе воздействия похоже на ультразвук и активизирует регенерирующие механизмы. Которые ускоряют заживление ран и даже переломов.
6. Предупреждение аллергии. Присутствие в доме животного помогает защитить маленьких детей от развития аллергии и даже астмы. Шведским ученым удалось выяснить, что организм обладает способностью выработки антител. И их количество зависит от числа кошек. Чем больше в доме животных, тем ниже шансы у ребенка заполучить аллергию на пыльцу, шерсть и пылевых клещей.
7. Повышение интеллекта. Представители Университета Кэрролла пришли к выводу, что любители кошек демонстрируют более высокий уровень IQ по сравнению с собачниками и теми, кто нейтрально относится к животным.
8. Защита от опасности. Случаи спасения кошками своих хозяев при пожаре или утечке газа подтверждены многократно. Это возможно благодаря острому обонянию усатых-полосатых. При определенном обучении пушистых питомцев можно даже натаскать на поиск взрывчатых веществ, пребывающих под завалами людей и выявление определенных недугов.
А за что вы любите кошек?
Источник:
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