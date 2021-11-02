1. Положительное действие на работу сердечно-сосудистой системы. Ученые из Университета Миннесоты провели эксперимент, занявший целых 10 лет. В число испытуемых вошло почти 4,5 тыс. человек в возрасте от 30 до 75 лет. И он продемонстрировал довольно интересные результаты: смертность от инфаркта в группе, сформированной владельцами кошек, была на 30% ниже.

2. Устранение стресса. Общение с любыми животными помогает стабилизировать психическое состояние человека. Гладя урчащую красавицу, люди успокаиваются. А в организме начинается выработка гормона окситоцина, который называют гормоном любви, доверия и нежности. Соответственно, снижается уровень тревоги и напряженности.

3. Стабилизация сна. Исследователи из клиники Мэйо (Аризона) пришли к выводу, что 40% из 150 опрошенных подтвердили, что засыпают быстрее, а их сон более глубокий и спокойный, если в комнате присутствует кошка.

4. Борьба с одиночеством. Такое состояние по разным причинам ощущают многие люди. И коты в этом плане идеальные компаньоны: в меру контактные, эмоциональные и, вопреки сложившему стереотипу, ориентированы на человека.