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Белорусы оказали братскую помощь народу Украины

Белорусы оказали братскую помощь народу Украины (2 фото)

Автор:
03 ноября 2021 05:50
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Украина   аварийная   беларусь   договор   запрос   помощь   поставки   электроэнергия   
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В рамках аварийной помощи Белоруссия начала поставки электроэнергии на Украину.

Как сообщается на канале RT, со ссылкой на Министерство энергетики республики Беларусь, о долгосрочных коммерческих контрактах, помимо заключённых ранее, речи не идёт,


«2 ноября с 14:00 в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт. Поставки осуществляются по запросу украинской стороны», — говорится в сообщении белорусского Минэнерго.


Поставка должна закончиться до 21.00 того же дня, отметили в ведомстве.


23 октября сообщалось, что Славянская теплоэлектростанция, расположенная в Донецкой области на территории подконтрольной Украине прекратила работу из-за отсутствия угля: приїхали.

Источник:

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Метки: Украина   аварийная   беларусь   договор   запрос   помощь   поставки   электроэнергия   
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13  комментариев
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2k
Sergius SPb 2 часа назад
Быстро усатый забыл как его из Украины по мордасам били.....
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92
Mixan 56 секунд назад
На Донбассе закончился уголь ? Очень интересно ))))
Уши отморозят ,но у клятых не попросят хе хе
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12k
koleos72 14 минут назад
Как уголь кончился?!
у них же на Донбасе, этого угля, хоть жопой ешь!
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1k
Дмитрий 21 минуту назад
Я наверное чего то не понимаю. Наверное поэтому я и не президент ни Белоруссии ни России. Но как можно помогать людям, которые вчера плевали тебе в лицо. Может есть какая-то недоступная мне мудрость и гуманизм...Не понимаю..
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9k
Antique computer Час назад
Людей на Украине, конечно, жалко, но предварительным условием поставки энергии должно было бы быть снятие санкций. Полностью.

А Украина, если кто не помнит, ввела санкции против Белоруссии в июле или августе этого года.
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10k
Alex Час назад
Дык Белоруссия и в Литву с 1 ноября начал поставлять электроэнергию. Вот только что это за братская помощь, если за деньги?
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Александр 2 часа назад
Батька газ походу хочет по 1000 баксов покупать...
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