Белорусы оказали братскую помощь народу Украины

В рамках аварийной помощи Белоруссия начала поставки электроэнергии на Украину.
Как сообщается на канале RT, со ссылкой на Министерство энергетики республики Беларусь, о долгосрочных коммерческих контрактах, помимо заключённых ранее, речи не идёт,
«2 ноября с 14:00 в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт. Поставки осуществляются по запросу украинской стороны», — говорится в сообщении белорусского Минэнерго.
Поставка должна закончиться до 21.00 того же дня, отметили в ведомстве.
23 октября сообщалось, что Славянская теплоэлектростанция, расположенная в Донецкой области на территории подконтрольной Украине прекратила работу из-за отсутствия угля: приїхали.
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Уши отморозят ,но у клятых не попросят хе хе
А Украина, если кто не помнит, ввела санкции против Белоруссии в июле или августе этого года.