Белорусы оказали братскую помощь народу Украины

Как сообщается на канале RT, со ссылкой на Министерство энергетики республики Беларусь, о долгосрочных коммерческих контрактах, помимо заключённых ранее, речи не идёт,

«2 ноября с 14:00 в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт. Поставки осуществляются по запросу украинской стороны», — говорится в сообщении белорусского Минэнерго.

Поставка должна закончиться до 21.00 того же дня, отметили в ведомстве.