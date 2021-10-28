"Просто скотобойня": томич проник в "красную зону" под видом врача, чтобы ухаживать за бабушкой

84-летняя старушка попала в клинику с вирусной пневмонией. Она воспитывала мужчину вместо родителей, поэтому внук очень переживал за ее состояние. Переодевшись врачом, он трое суток ухаживал за пожилой женщиной и снял условия, в которых находятся люди в "красной зоне".
Внук три дня в роли врача ухаживал за бабушкой в красной зоне МСЧ №2 в Томске. Старушка недееспособна, и жила с внуком, которому в свое время заменила родителей.
"Моя бабушка уже год живет на жидком питании, я кормлю ее из шприца. Она не ходит, не говорит и не может попросить о помощи. У нее болезнь Альцгеймера. Дома во время приема пищи я посадил ее, она побледнела и в горле у нее что-то стало булькать. Я постучал между лопаток и пошла слизь, бабушка побледнела. Я испугался и вызвал скорую помощь", - рассказывает внук женщины, Александр.
После того, как бабушке был сделан КТ, обнаружили 18% поражения легких. Женщину забрали в больницу. Чтобы узнавать о том, как лечат старушку, внук попросил у соседки по палате номер телефона. Однажды женщина рассказала, что бабушку не кормили, и мужчина, поняв, что расспросами ничего не добиться, купил костюм врача для ковидного госпиталя, надел его и прошел в красную зону №2. Увиденное там его поразило до глубины души.
"Когда зашел в палату, бабушка лежала вся в моче и кале. Рот в блевотине, кислородная трубка на лбу", - рассказывает он.
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— Приходил санитар и дал ей пару шприцов еды, хотя нужно пять. Я специально покупаю белковую смесь. Она должна получать минимум 1600 калорий, которые нужны для поддержания организма,- расссказывает мужчина. Томича удивило, что палаты полупустые, врачей нет, медсестер не дозавешься, а чтобы попить, больные должны сами вставать и искать себе воду. С лежачими пациентами такое, к сожалению, не проходит. Потому они вынуждены ждать помощи так долго,сколько придется.
Томич приходил в "красную зону" три дня подряд и проводил там по нескольку часов, наблюдая и ухаживая за бабушкой.
— На третий день бабушку перевели в другую палату и дали несколько ложек жидкости. Бабушка не может есть с ложки. Я пошел разбираться с доктором, тут-то меня и заподозрили, спросили, за каким врачом я числюсь, я растерялся. Подошел к бабушке, поцеловал ее и убежал через второй этаж, - рассказывает он.
Узнав о ситуации в госпитале, томич стал звонить в областной департамента здравоохранения и страховую компанию, гоячую линию СК России - и все безрезультатно. Тогда он купил билет и полетел в Москву. В приемной Бастрыкина он объяснил ситуацию, однако ему сообщили, что для приема необходимо писать заявление, и тогда, может через месяц, он сможет поговорить с главой СК. Внук оставил заявление в Генпрокуратуре РФ, однако опасается, что по обыкновению, проблему спустят на рассмотрение в местный Минздрав, а значит, никак ее не решат.
В Генпрокуратуре С. заверили, что в МСЧ №2 начнутся проверки. Замгубернатора Томской области по социальной политике Алена Левко заявила, что "ситуация при которой пациенту не оказан должный уход просто-напросто недопустима". Также ее возмутило то, что в "красную зону" без проблем проник посторонний. После звонка из Москвы прокуратура Томской области организовала проверку МЧС №2.Сообщается, что если все описанные мужчиной в ролике обстоятельства окажутся правдой, руководство медсанчасти привлекут к ответственности. Ну, в последнее слабо верится, однако, может, хотя бы подгузники лежачим больным во время проверки будут менять вовремя.
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История на п-ж смахивает или на хайп.
В ковидных отделениях, да и вообще в больницах, нужны ДОБРОВОЛЬЦЫ из сердробольных граждан - мыть попы, кормить, переворачивать.
Флаг в руки!
"Интересно девки пляшут..."