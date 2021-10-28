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"Просто скотобойня": томич проник в "красную зону" под видом врача, чтобы ухаживать за бабушкой

"Просто скотобойня": томич проник в "красную зону" под видом врача, чтобы ухаживать за бабушкой (5 фото + 1 видео)

Автор:
28 октября 2021 07:01
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   МСЧ№2   видео   госпиталь   коронавирус   медицина   пандемия   томск   
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84-летняя старушка попала в клинику с вирусной пневмонией. Она воспитывала мужчину вместо родителей, поэтому внук очень переживал за ее состояние. Переодевшись врачом, он трое суток ухаживал за пожилой женщиной и снял условия, в которых находятся люди в "красной зоне".


Внук три дня в роли врача ухаживал за бабушкой в красной зоне МСЧ №2 в Томске. Старушка недееспособна, и жила с внуком, которому в свое время заменила родителей.


"Моя бабушка уже год живет на жидком питании, я кормлю ее из шприца. Она не ходит, не говорит и не может попросить о помощи. У нее болезнь Альцгеймера. Дома во время приема пищи я посадил ее, она побледнела и в горле у нее что-то стало булькать. Я постучал между лопаток и пошла слизь, бабушка побледнела. Я испугался и вызвал скорую помощь", - рассказывает внук женщины, Александр.


После того, как бабушке был сделан КТ, обнаружили 18% поражения легких. Женщину забрали в больницу. Чтобы узнавать о том, как лечат старушку, внук попросил у соседки по палате номер телефона. Однажды женщина рассказала, что бабушку не кормили, и мужчина, поняв, что расспросами ничего не добиться, купил костюм врача для ковидного госпиталя, надел его и прошел в красную зону №2. Увиденное там его поразило до глубины души.

"Когда зашел в палату, бабушка лежала вся в моче и кале. Рот в блевотине, кислородная трубка на лбу", - рассказывает он.


— Приходил санитар и дал ей пару шприцов еды, хотя нужно пять. Я специально покупаю белковую смесь. Она должна получать минимум 1600 калорий, которые нужны для поддержания организма,- расссказывает мужчина. Томича удивило, что палаты полупустые, врачей нет, медсестер не дозавешься, а чтобы попить, больные должны сами вставать и искать себе воду. С лежачими пациентами такое, к сожалению, не проходит. Потому они вынуждены ждать помощи так долго,сколько придется.



Томич приходил в "красную зону" три дня подряд и проводил там по нескольку часов, наблюдая и ухаживая за бабушкой.

— На третий день бабушку перевели в другую палату и дали несколько ложек жидкости. Бабушка не может есть с ложки. Я пошел разбираться с доктором, тут-то меня и заподозрили, спросили, за каким врачом я числюсь, я растерялся. Подошел к бабушке, поцеловал ее и убежал через второй этаж, - рассказывает он.



Узнав о ситуации в госпитале, томич стал звонить в областной департамента здравоохранения и страховую компанию, гоячую линию СК России - и все безрезультатно. Тогда он купил билет и полетел в Москву. В приемной Бастрыкина он объяснил ситуацию, однако ему сообщили, что для приема необходимо писать заявление, и тогда, может через месяц, он сможет поговорить с главой СК. Внук оставил заявление в Генпрокуратуре РФ, однако опасается, что по обыкновению, проблему спустят на рассмотрение в местный Минздрав, а значит, никак ее не решат.



В  Генпрокуратуре С. заверили, что в МСЧ №2 начнутся проверки. Замгубернатора Томской области по социальной политике Алена Левко заявила, что "ситуация при которой пациенту не оказан должный уход просто-напросто недопустима". Также ее возмутило то, что в "красную зону" без проблем проник посторонний. После звонка из Москвы прокуратура Томской области организовала проверку МЧС №2.Сообщается, что если все описанные мужчиной в ролике обстоятельства окажутся правдой, руководство медсанчасти привлекут к ответственности. Ну, в последнее слабо верится, однако, может, хотя бы подгузники лежачим больным во время проверки будут менять вовремя.

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Метки: Ynews   МСЧ№2   видео   госпиталь   коронавирус   медицина   пандемия   томск   
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3k
Ivan Час назад
Ну нахер... Я видел несколько смертей, до которых годами доходили в невменяемом состоянит. Для себя уже решил-не дай бог, будет маячить на горизонте такое состояние-уйду сам. К сожаленю, эвтаназию у нам разрешить не могут, зато шиномонтажи закрывают, поэтому придется самому, не дай бог. В богов я не верю, а в этом случае это и есть:"подумать о родных".
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0
духовные скобы 15 минут назад
это все происки госдепа
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4k
masteral 15 минут назад
Что же этот любитель бабушки не пошёл туда официально работать санитаром или волонтёром? Любой ковидный госпиталь на ура принимает таких помощников.
История на п-ж смахивает или на хайп.
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1k
Дмитрий Круглов Полчаса назад
Лежал в инфекционном отделении. Со мной лежало два деда, уверенных в том, что заболели от прививок. Один провел 22 дня в реанимации и более двух месяцев в больнице. Другой 15 дней в реанимации и более месяца в больнице. Каждый день начиная с утра они проклинали прививку. Но слава Богу оба выписались в хорошем состоянии. Четвертый сосед каждые несколько дней появлялся новый, каждый раз тяжелый, не говорящий, и скоро переезжал в другую палату или реанимацию. Я там был самый молодой и обошелся даже без зеленых трубочек с кислородом в нос. Хотя у меня было 40% поражения. Видимо, у всех состояние было тяжелее чем у меня или на меня трубочек просто не хватило. (Не ИВЛ, просто дует воздух в нос) Но я хотел сказать о тяжелых. Мне тоже показалось, что им не хватало ухода. Они ничего сказать не могут, питание через шприц, со всех сторон всякие катетеры, руки привязаны к кровати, чтобы трубочки эти не выдергивали, а у них уже пролежни. И бывало целый день никто их переворачивать не приходит. Я начал демонстративно записывать время появления санитаров, начали приходить чаще. Но действительно, очень много пациентов, не успевают за всеми. А если ты ходячий, самое тяжелое в инфекционном отделении, что всего три квадрата на человека, даже в коридор выходить запрещено.
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8k
Izrin Maria 50 минут назад
Ну что же, господа-товарищи!
В ковидных отделениях, да и вообще в больницах, нужны ДОБРОВОЛЬЦЫ из сердробольных граждан - мыть попы, кормить, переворачивать.
Флаг в руки!
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204
злой робот Час назад
вчера только оттуда, но в Днепре. правда все, каждое слово. люди лежат в коридорах, при полупустых палатах. всем все пох. 16тая горбольница, 5тый этаж
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1k
Autumn2015 Час назад
Очень удивило, что палаты полупустые. Нам выпаривают, что у нас самый пик пандемии, коек нет, люди в коридорах лежат, медики зашиваются, поэтому им двойная оплата, плановые операции отменены - а на самом деле все далеко не так и медики под видом пандемии организовали себе синекуру , а смертность потому что людям с другими , не менее опасными болезнями , отказано в помощи?
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1k
Алксандр Шевченко Час назад
Щас парни с методичками расскажут, что вы все врёте и у нас лучше чем на Украине. А вообще как сказальдавно один доктор - нет ничего дороже, чем бесплатная медицина.
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160k
☭Cheкаво☭ Час назад
Внучок, попал под статью.
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1k
Radugananebe 2 часа назад
А как вообще вот так просто можно пройти в ковидарий? Это же уму непостижимо. Ну ладно, этот парень шел с доброй целью, а если какой-нибудь идиот с поехавшей кукушечкой внезапно туда влезет, переодевшись в такой костюм?
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108
Z Z Radugananebe Час назад
Фирменная одежда обезличивает...
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878
Ksenia2 2 часа назад
Муж лежал в ковидарии, не в Томске, конечно. Рассказывал, что рядом с ним находился такой вот дедушка с Альцгеймером. Переодевали памперс ему перед обходом врачей, и, если соседи по палате, вызывали медсестру для этого дела. Сам старик ничего не соображал, к врачам или сестричкам обратиться не мог. Так что вся помощь была на соседях: пить приносили, едой делились, следили, чтобы ел, а не под подушку пытался прятать. Повезет, если в палате будут не слишком тяжелые и отзывчивые люди. А нет - ну тут уж только на Бога надеяться.
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