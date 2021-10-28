"Просто скотобойня": томич проник в "красную зону" под видом врача, чтобы ухаживать за бабушкой

Внук три дня в роли врача ухаживал за бабушкой в красной зоне МСЧ №2 в Томске. Старушка недееспособна, и жила с внуком, которому в свое время заменила родителей.

"Моя бабушка уже год живет на жидком питании, я кормлю ее из шприца. Она не ходит, не говорит и не может попросить о помощи. У нее болезнь Альцгеймера. Дома во время приема пищи я посадил ее, она побледнела и в горле у нее что-то стало булькать. Я постучал между лопаток и пошла слизь, бабушка побледнела. Я испугался и вызвал скорую помощь", - рассказывает внук женщины, Александр.