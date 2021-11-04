Огненная улитка: Секрет кровавых моллюсков. Тот, кто научится размножать этих слизней в неволе, станет миллионером

Если бы у улитковода появилась волшебная лампа, первым желанием он загадал бы огненную улитку. Этот моллюск — самый заветный вид среди любителей столь странного хобби. Простым смертным ради этого слизня придётся слетать в Малайзию, совершить восхождение в горы и нарушить пару местных законов. Достать его можно исключительно чудом.
Почему огненная улитка стала столь вожделенной? А вы посмотрите, как она выглядит! Цветовую гамму животина явно подсмотрела у готов: раковина выглядит так, будто её макнули в чистую нефть, а тело — в чью-то кровушку. В длину это милое страшилище больше 20 сантиметров. Она является самой большой улиткой Малайзии.
Рацион роковой красотки тоже нетривиален — она хищница. Конечно, ест моллюск не только мясо: в меню попадает широкий спектр продуктов от фруктов до органических отбросов. Но кушать трупики огненные улитки действительно любят. Эти слизни даже нападают на своих сородичей, если те оказываются рядом.
Живут огненные улитки только в одном месте на планете — в горных тропических лесах Малайзии, на высоте более километра. Но и там их найти довольно трудно: днём они прячутся в укромных местах, а ночью лезть в дремучие джунгли никому не хочется. Могу их понять.
Так что завести слизистых дракул в своём террариуме крайне трудно. На своей родине они находятся под строгой охраной — вывезти их из страны, не загремев в тюрьму, очень сложно. А самое главное — до сих пор ни одному человеку в мире не удалось их развести.
Размножаются огненные улитки так же, как все. А вот с потомством возникают проблемы. Их закармливают самой разной едой, маниакально следят за влажностью и температурой в террариумах, создают все возможные и невозможные удобства — один хрен: их детишки гибнут, не прожив и недели.
Чего им не хватает — не знает ни один улитковод на планете. А уничтожение естественной среды и хищническое браконьерство ставят бедных моллюсков в катастрофическое положение: если они вымрут на родине, то на этом виде можно будет сразу ставить крест, так как лабораторных популяций просто не существует.
Тот, кто первый выяснит, что нужно новорождённым дракулам для выживания, не только сказочно разбогатеет, но и, возможно, спасёт от вымирания целый вид. Однако тысячи слизневодов по всему миру уже потерпели провал.
Источник:
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