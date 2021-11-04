Огненная улитка: Секрет кровавых моллюсков. Тот, кто научится размножать этих слизней в неволе, станет миллионером

Чего им не хватает — не знает ни один улитковод на планете. А уничтожение естественной среды и хищническое браконьерство ставят бедных моллюсков в катастрофическое положение: если они вымрут на родине, то на этом виде можно будет сразу ставить крест, так как лабораторных популяций просто не существует.