Лопастехвостый геккон: весь в морщинах и складках

Ребят, вы не знаете, почему эта веточка так неодобрительно на меня смотрит?

Но если присмотреться, можно только удивиться: как такое количество выростов и складок умещается на такой маленькой тушке! Скукожился наш маленький друг не просто так. Эти складки помогают ему летать.