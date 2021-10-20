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Лопастехвостый геккон: весь в морщинах и складках

Лопастехвостый геккон: весь в морщинах и складках (10 фото)

Автор:
20 октября 2021 09:26
Сообщество : Животные
Метки: Лопастехвостый геккон   геккон   животные   интересно   красота   природа   факты   ящерица   
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Говорят, что после 60 жизнь только начинается. И лопастехвостые гекконы тому подтверждение.

Да, его тело полностью покрыто морщинами, но этот парень не сидит на месте. Скажем больше: это одна из немногих ящериц, которая освоила воздушную стихию.

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Мы с подружкой на прогулке. Романтика!

Ящер-дед ведёт активный образ жизни. По-другому в суровых джунглях Юго-Восточной Азии никак. Не успеешь свинтить от хищника вовремя — станешь его обедом. Единственная защита рептилии — это камуфляж.

Это я пытаюсь слиться с партой, когда учитель вызывает к доске.

Если не приглядываться, то миниатюрные ящерки длиной не более 20 см больше напоминают кусок коры или обрывок какого-то мусора. На фоне маскировочного костюма выделяются лишь гигантские немигающие глаза. Моргать гекконы не умеют, но убирать пыль из зыркалок как-то надо. В этом им помогает большой длинный язык. Вам слабо облизать свой собственный глаз? А вот им — норм, они каждый день так делают.

Ребят, вы не знаете, почему эта веточка так неодобрительно на меня смотрит?

Но если присмотреться, можно только удивиться: как такое количество выростов и складок умещается на такой маленькой тушке! Скукожился наш маленький друг не просто так. Эти складки помогают ему летать.

Перепонки, кстати, ящерка использует по назначению — для плавания. По воздуху.

Ну, почти: благодаря аэродинамическим свойствам кожных выростов и огромного плоского хвоста ящерки могут парить в воздухе, как бумажные самолётики. Эта супер-способность позволяет им совершать прыжки длиной до 70 метров, перелетая с одного дерева на другое!

Прыжок веры.

Но прежде чем перелететь с одного дерева на другое, надо на это дерево сначала залезть. В этом геккону помогают пальцы-присоски. Благодаря уникальному покрытию, эти ребята заползают на абсолютно ровные вертикальные поверхности.

Больше выростов богу выростов!

Вместо того чтобы сердито рассуждать о лёгкости поведения нынешней молодёжи, морщинистые гекконы сами не прочь найти товарища на ночь. Друг друга они привлекают необычным для ящериц способом — орут на всю Ивановскую о своём желании дружить организмами.

Когда нашёл ту самую и теперь не хочешь её отпускать ни днём, ни ночью.

Завершив процесс кексоделания, самка откладывает несколько яиц. Их она подвешивает в складках коры дерева. Там они должны провисеть пару месяцев в покое и неподвижности.

Если вы не знаете, как яйца могут висеть, то ответ на картинке.

Как и многие тропические животные, лопастехвостые гекконы стали объектом страсти для террариумистов. Но возни с этими ящерками много. Взрослая зверина — крайне придирчива к условиям содержания. А их яйца — отдельный геморрой для любого заводчика. Кладка слишком хрупкая для ВСЕГО. Её нельзя ни пересушивать, ни переувлажнять. Даже обычная тряска при транспортировке часто приводит к гибели потомства.

Вообще, взрослые гекконы питаются насекомыми. Но и человечина тоже сойдёт.

То же самое касается и детёнышей. Крохотные карапузы даже муху убить не способны. Первое время их добыча — мушки и комары. Лишь спустя время они наберутся силы, отрастят складки, научатся жевать крупных насекомых и сигать с дерева на дерево.

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Метки: Лопастехвостый геккон   геккон   животные   интересно   красота   природа   факты   ящерица   
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