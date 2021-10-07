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10 интересных фактов и особенностей из жизни чепрачного тапира

10 интересных фактов и особенностей из жизни чепрачного тапира (11 фото)

Автор:
07 октября 2021 07:59
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересно   познавательно   природа   тапир   удивительно   факты   фото   
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Это самый крупный тапир из всего семейства. Из-за наличия хоботка многие уже «породнили» его со слоном. На самом же деле чепрачный тапир состоит в родстве с лошадью, о чём недвусмысленно намекают стройные конечности. Наш герой не только невероятно красивый, но ещё и умный. И этому есть масса доказательств.

10. Я водяной, я — водяной!

Жизнь «чепрака» плотно связана с водоёмами. Никогда он не поселится вдали от них. Крепыш сможет найти здесь провизию, но основная цель совсем не в этом. Тапир наблюдателен. Он успел заметить, что дикие кошки не слишком жалуют водную стихию. Учитывая факт, что тигры — одни из основных врагов тапира, становится ясно, почему большую часть дня он проводит в воде. И от жары спасается, конечно.

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Если к вам на участок заглянул тапир, отнеситесь с пониманием.


9. Образцы минералов

В рационе тапира присутствует не только растительность. Хотя фрукты, листья и молодые побеги — бесценный кладезь необходимых веществ. Но их недостаточно. Чепрака постоянно тянет на солёное. Он готов пройти внушительное расстояние, лишь бы найти желанный солончак. С выносливостью, кстати, у него никаких проблем нет. Чепрачный тапир может возместить недостаток соли планктоном и водорослями.

А ещё с удовольствием угоститься мелом и глиной.


8. Текущая дезинфекция

У тапира грубая и толстая шкура, в которой любят жить различные представители мелкого гнуса. На здоровье это не отражается, но качество жизни снижает. Поэтому наш герой приспособился вываливаться в грязи. Когда жижа подсохнет, вредителям будет не до шуток, а зуд прекратится. Тапир наладил «деловые связи» с водными жителями. Как только он погрузит свои три центнера веса в воду, рядом соберутся все рыбы.

В зоопарках у тапира крепкий сон, а на воле — беспокойный.


7. Светлое пятно

Другие виды тапиров выходят на промысел лишь ночью, а наш выбирается в сумерках. Может себе позволить! На задней части его тела расположено солидное белое пятно. Хищнику сложно определить реальную форму животного в потёмках: отметина имеется — это факт. Но где же всё то, что к нему прилагается? Где голова? А где, простите, круп? С какой стороны подходить? Пока хищник соображает и настраивает прицел, тапир уже скачет галопом по Европе Малайзии, Суматре и Тайланде.


6. Приобретённый недуг

У чепраков часто встречается помутнение роговицы. Глазки маленькие, особенно по отношению к размерам и габаритам тела. Зрение не отличается хорошим качеством, ещё и недуг одолевает. Но природа компенсировала это прекрасным обонянием. Анализатор запахов (по-простому нос) у животного удлинённый. С ним срослась верхняя губа и слегка вытянулась вперёд. Это помогает чепраку определять пищевую ценность провизии и распознавать приближение хищников.


5. Неугомонный сладкоежка

Чепраки почтительно относятся к сладостям. С их помощью они повышают «гормон счастья» и восполняют энергетические затраты. Обнаружив плантацию сахарного тростника или шоколадных деревьев, остановиться тапир уже не сможет. Он съест всё, до чего сможет дотянуться. А если не сможет, то встанет на задние лапы и подтянет лакомство хоботом. Манго и аппетитные дыни тоже подпадают под разрушительную силу героя повествования. Многим фермерам такое не по нраву.

Всего лишь хотел проверить спелость, а прогнали.


4. Небольшая компания

Среди всех тапиров чепрак — самый общительный. Но он всё-таки одиночка, и очень не любит, когда на его участке появляется другой взрослый тапир. Агрессию и внушительную силу проявит обязательно. Чепраки даже мигрируют по одному! Максимум, на какое послабление способны — это перейти на выгодную кормовую позицию вместе с временной парой. Но если вдруг случится голодный год, то чепраки объединятся в небольшую группу. Чтобы выжить, ничего личного!

При этом тапиры отлично уживаются с другими постояльцами, например, орангутанами.


3. Свисти отсюда и сюда

Когда тапир встречает конкурента, он начинает свистеть. В обычном состоянии чепрак молчит. Даже во время бегства он не издаёт ни единого звука. А тут конкурент! Не порядок. Наш герой мгновенно преображается: спокойствие улетучивается, а на его место приходит свирепость. Сначала она проявляет себя звонкими посвистывающими звуками. Но вскоре тапир вообще переходит на режим «высоких нот». Кстати, этим же условным сигналом самец пользуется, чтобы привлечь самку.


2. Матримониальные планы

Инициатором отношений у чепрачных тапиров всегда выступает «барышня». Своего принца она услышит по свистящим звукам. Нет у тапиров особого периода для создания новой ячейки общества. Самец готов в любой момент, но вот бороться и добиваться не желает. Та, кому нужны тапирята, сама подойдёт. Говорят, что приличные дамы не оборачиваются на свист. А у тапиров самки ещё и бегут со всех ног. Кстати, процесс ухаживаний тоже на их совести.

На фото совсем молодой тапир. Белое пятно ещё едва заметно.


1. Долго ждали, быстро получили

Самка уходит от самца только после того, как поймёт, что ждёт прибавления. Мальца она будет вынашивать чуть больше года. Родится всего один, ему мать и посвятит всю себя. Кстати, как вы могли заметить, у малышей тапиров окрас в корне отличается — мелкие белые полосы вроде пунктира во всю длину коричневого тела. Причина проста — чтобы юнца было сложно заметить. А растёт он как богатырь — в 1.5-2 года станет полной копией своих родителей.

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Метки: животные   интересно   познавательно   природа   тапир   удивительно   факты   фото   
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Проктолог-иллюзионист 6 минут назад
такие милахи)
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