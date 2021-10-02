Как живут гориллы: 10 интересных повадок и привычек из жизни самых крупных обезьян

3. Никому не нужны

Опытный и властный самец защищает всё семейство целиком. Не может он жить иначе. «Барышни» ни о чём не переживают по части безопасности. Хоть бы краем подсмотрели, чего он там такого делает, защищая их. Но если случится так, что вожак «уйдёт в закат» — геройская участь или недуг в конце концов, то осиротевший «гарем» и потомство станут абсолютно беспомощны. И если в ближайшее время в их группе не появится другой сильный самец, то всех ждёт незавидная участь.