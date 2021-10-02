Как живут гориллы: 10 интересных повадок и привычек из жизни самых крупных обезьян

Грозные, мускулистые, уверенные в себе. Под свирепым внешним видом гориллы крайне сложно рассмотреть пацифиста. А ведь они такие! Едят себе растительность, ни на кого не охотятся, и вообще ведут себя максимально спокойно. Идеальные гоминиды! И всё же, если залезть чуть глубже, у гориллы можно обнаружить «потайные карманы».
10. Как маленький!
Гориллы живут небольшими группами, в которых за главного — самый башковитый самец. Остальные члены отряда — «гарем» альфа-самца и его потомство. Если самка откажется выдавать авторитарному самцу юнца, то тот пойдёт на похищение. Мать прекрасно знает, что силач будет играть мальцом, как игрушкой, на якобы законных основаниях. Вот и прикрывает родное чадо в меру своих сил. Самец не желает вступать в прямые конфронтации, а старается вычислить удобный момент для кражи.
9. «Не буди во мне зверя»
Самец вообще-то вменяемый и смышлёный, но иногда его так достают свои же сородичи, что он начинает психовать. Увидев как глава семейства вступает в «бой с тенью», можно решить что в жёлтый дом уже оплачена путёвка. Но на самом же деле вожак выбрал грамотный тактический ход. Чтобы не выдать собственной семье на орехи, он сбрасывает накопившийся негатив в сторону. Отскочит, поколотит по земле как следует и вернётся в семью флегматичным и тактичным семьянином.
8. Перемен не требуют их сердца
Гориллы не уважают резких перемен в своей разменянной жизни. Да что говорить, они их до жути боятся. Специалисты окрестили этот страх неофобией. Есть такая и у волков, кстати. Что-то яркое и необычное, упавшее на знакомую тропу, вызовет смятение в душах животных. Изменения в окружающей среде могут довести гориллу до паники. Громкий резкий хлопок и искра в кромешной тьме — приведут к стрессу. А природные катаклизмы негативно отразятся на здоровье.
7. Каждой бочке затычка
Если самец более-менее умеет успокаиваться, то в его гареме идут настоящие поединки. Самки горилл такие склочницы, что диву даёшься. Они, конечно, всегда поддерживают друг друга, как могут. Если у одной недуг, то остальные разделят с ней эту участь. Даже обедать не пойдут. Но при этом те же «дамы» налегке вступят в борьбу за обладание желанным фруктом. Они будут кричать, кусаться и спорить до слюнявых пузырей, стоя над многострадальным качаном капусты.
6. Пахнет не одеколоном
Гориллы умеют общаться через аромат. Это явление специалисты называют хемокоммуникацией. Звучит красиво, а вот пахнет так себе. Если одна из горилл исчезнет из поля зрения доминантного самца, то его организм наподдаст на потовые железы, выдав дополнительную порцию феромонов. Самка обязательно услышит «аромат». Чем дольше самец не видит «барышню», тем сильнее происходит выброс его «фиалковых» ароматов. К нервному вожаку подойти без противогаза сложно.
5. Кто со мной, тот герой
Гориллы — одни из самых заботливых родителей среди приматов, наряду с орангутанами. Холят и лелеют своё потомство около 3-4 лет, а бывает и дольше. Но подросшие гориллы не спешат отвечать благодарностью. Когда окрепший самец отправляется на вольные хлеба, он словно по традиции пытается забрать с собой как можно больше сородичей. Это и охрана, и добытчики провизии, и няньки для будущего потомства. Солиднее было бы искать помощников самостоятельно!
4. Это фиаско
Раньше гориллы мирно соседствовали с шимпанзе, но в последнее время более мелкие стали всё чаще атаковать мускулистых мира сего. Стычки случаются настолько часто, что стали напоминать затянувшуюся войну. Однако сильный на вид самец гориллы откровенно уступает группе шимпанзе. Тактика запугивания, которая эффективна с иными жителями леса, здесь уже не работает. Убедившись в этом, доминантный предводитель опускает лапы, поднимает белый флаг и ретируется.
3. Никому не нужны
Опытный и властный самец защищает всё семейство целиком. Не может он жить иначе. «Барышни» ни о чём не переживают по части безопасности. Хоть бы краем подсмотрели, чего он там такого делает, защищая их. Но если случится так, что вожак «уйдёт в закат» — геройская участь или недуг в конце концов, то осиротевший «гарем» и потомство станут абсолютно беспомощны. И если в ближайшее время в их группе не появится другой сильный самец, то всех ждёт незавидная участь.
2. Заглянуть на огонёк
У горилл, кстати, нет понятия чужой собственности. Любой самец, сформировавшийся в чужой семье, может запросто прийти на соседнюю территорию с целью её захвата. Местный «вожак», без сомнений, встретит нарушителей со всей своей свирепостью. Но до полноценных битв дело редко доходит. Покричат, полупят в грудь и разойдутся. Настоящая проблема наступит, если «захватчик» тайком умыкнёт парочку понравившихся ему «барышень». Вот тогда пиши пропало.
1. «Свет мой зеркальце, скажи»
Ах, да. Иногда вожак ведёт себя как королева-мать из «Белоснежки». Ему же необходимо убедиться в том, что он самый сильный и умный в округе. Чтобы это сделать, альфа-лидер придумал целый обряд. Выровняется во весь рост, полупит себя в грудь, а потом побежит с высокой скоростью в дали дальние. Пронесётся по всем буреломам. Мол, «смотрите, насколько я силён. Все прониклись? Тогда концерт окончен, занавес опущен». В завершении ещё нанесёт пару шлёпков по дереву.
Источник:
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