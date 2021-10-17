Это создание склеивает лапки муравьям и живёт целых 11 лет в скромности и аскезе

Сколько тебе лет, маленький путешественник?

Впрочем, каждому из них иногда приходится рисковать, инстинкт размножения берёт своё над пуританскими порядками многолапьего народца. Дабы никого не смущать (и не рисковать лишний раз), все интимные действия они совершают в ночной тьме.

Инициаторами являются самцы, выделяющие возбуждающий запах. Самка чувствует готовность к спариванию, стеснительно подходит к красавчику и аккуратно намекает, что готова провести ночь вместе. Убедившись в полной взаимности намерений, самец на ощупь находит нужное отверстие и с помощью специальных половых ножек, гоноподов, вводит туда свой генетический материал.