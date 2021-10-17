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Это создание склеивает лапки муравьям и живёт целых 11 лет в скромности и аскезе

Это создание склеивает лапки муравьям и живёт целых 11 лет в скромности и аскезе (8 фото)

Автор:
17 октября 2021 08:49
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересно   каёмчатая клубовидка   познавательно   природа   факты   фото   
16815
8

Если вам приходилось ворочать камни, то вы наверняка встречали мокриц — неторопливых маленьких существ, что сворачиваются в клубок, защищая мягкое тело при помощи крепких полукруглых щитков.


Хорошая стратегия, отлично помогает против врагов своего уровня. Но её можно сделать ещё лучше. Как? Спросите у героини этой статьи — каёмчатой клубовидки.

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На мой биологический взгляд — она прекрасна!

Абсолютное большинство людей не отличит клубовидку от её ракообразного собрата. Та же сарделькообразная форма тела, схожий панцирь из наползающих друг на друга щитков да неторопливая походка. Но внимательный, знакомый с основами биологии, глаз приметит и отсутствие характерного хвостика и переизбыток ног. Он сделает единственный правильный вывод — это многоножка!

А сколько ног видите вы?

Эти создания отказались от суетного бытия скоростного мира и пошли по пути смиренных отшельников. Всю жизнь они кучкуются в укромных и влажных местах и питаются невероятно постной пищей — обычными гнилыми листьями. Впрочем, усилиями кишечной микрофлоры эта неприглядная еда становится придающим силы эликсиром.

Ммм, мой любимый сорт гнили!

Такая стратегия позволяет не привлекать лишнего внимания всяких хищников, вроде пауков, жаб и скворцов. Но на одну лишь уединённость ногомножки не полагаются. Их защищают толстая хитиновая ряса и неприкосновенный запас особого вещества в специальных железах.

Нефритовые шарики никто не терял?

Эта жидкость обладает очень интересными свойствами. Она достаточно липкая, что склеивать лапки разбойникам-муравьям и в то же время слишком горькая для чувствительных вкусовых рецепторов насекомоядных птичек. Единственный её недостаток — сложность изготовления. Чтобы произвести 9 капель спасительной жижки, придётся потратить 4 месяца своей жизни.

Стратегический запас горькой гадости.

К счастью, времени у них в достатке. За благочестивый и скромный образ жизни животины были награждены необычайной продолжительностью оной. Наиболее осторожные из них могут прожить до 11 лет!

Сколько тебе лет, маленький путешественник?

Впрочем, каждому из них иногда приходится рисковать, инстинкт размножения берёт своё над пуританскими порядками многолапьего народца. Дабы никого не смущать (и не рисковать лишний раз), все интимные действия они совершают в ночной тьме.

Инициаторами являются самцы, выделяющие возбуждающий запах. Самка чувствует готовность к спариванию, стеснительно подходит к красавчику и аккуратно намекает, что готова провести ночь вместе. Убедившись в полной взаимности намерений, самец на ощупь находит нужное отверстие и с помощью специальных половых ножек, гоноподов, вводит туда свой генетический материал.

Да, они делают ЭТО в темноте, но специально для вас мы подсветили!

За один раз многоножка может отложить до 80 яиц, и, как любая благочестивая мать, она тщательно заботится о потомстве. Каждое яйцо будет покрыто дополнительным слоем брони из земли и полупереваренной пищи и спрятано в подходящем месте. Спустя некоторое время из яиц появятся малыши, которые повторят благочестивый путь своих родителей.

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Метки: животные   интересно   каёмчатая клубовидка   познавательно   природа   факты   фото   
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39  комментариев
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4k
Доехал нормально 15 часов назад
Мне кажется, собственных детей так не любят, как автор любит этих многоножек. Николай Дроздов одобряет.)))
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2k
neutrino 4 часа назад
Весной каёмчатая клубовидка необычайно пытлива. Окружающий её мир она исследует при помощи похожих на антеннки усики, а в свободное от забот время резвится под упавшим рядом листиком.
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0
Евгений neutrino 3 часа назад
Каемчатая клубовидка иногда заползает в клубы, где невероятно сильно резвится, привлекая нерасторопных самцов. И, найдя себе пару, уединяется в vip-зоне, чтобы ничем не побеспокоить менее удачливых соплеменниц. Всё происходит довольно быстро, с приходом весны, когда почки набухают, каемчатая клубовидка воспроизводит на свет маленьких детёнышей, которые тоже готовы клубиться. (Голос нашего, Николая Дроздова)
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527
Lii Wai 5 часов назад
Странно, никогда не видел таких.
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18k
KOSTELLO 8 часов назад
Я не силен в биологии, поэтому в детстве всех этих букашек мы называли Арбузиками
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6k
Игорь Мочалов 8 часов назад
Да да, помню, их профессор Нимнул увеличил для своих гнусных планов
Ссылка youtu.be
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5k
IceBazooka 8 часов назад
Прекрасный пост. Пиши ещё.
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2k
salim777 11 часов назад
"Чтобы произвести 9 капель спасительной жижки, придётся потратить 4 месяца своей жизни". Очень напоминает.
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0
Евгений salim777 3 часа назад
25 лет)
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30k
Растрелли В.В. 13 часов назад
Научпоп - всегда плюс.
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32k
Mamin Sibiriak 13 часов назад
<<< Это создание склеивает лапки муравьям >>>

И всё?

Вот ползла себе, смотрит - муравей. "А склею-ка я ему лапки!" Сказано - сделано. Склеила, счастливая ползёт дальше.
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699
Sexxxton 13 часов назад
А в глубоком детстве, мы называли их ''арбузики''. Всегда водились в сырости под плитами, кирпичами, деревянными предметами. В общем, где сыро и темно.
С детства таких не видел.
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2
ManA108 13 часов назад
Спасибо!Очень хороший научный пост.Побольше таких постов,а не грязи, которой в этой жизни избыточно.
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3k
мемфрид 13 часов назад
Так прекрасно описать этих мелких гадов... Браво)
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19k
иванов дмитрий 13 часов назад
добрый пост=плюс
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498
Серега 13 часов назад
А еще они прекрасные сторожа и легко приучаются к лотку!

А статья прекрасная, так то. Честно.
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3k
3BE3DA4ET 13 часов назад
Автор просто молодец - ногомножки.. В мелочах чувствуется отношение к делу.
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9k
Максим 13 часов назад
А мы на них рыбпчили) Маринка в речках ташкента проглатывала мокрицу на ура.
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9k
Vacony 14 часов назад
отличные посты автор ! можно только чуть больше инфы - а то такое создание, а вопросов много осталось
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556
SLON 14 часов назад
Дожились, скоро будем на тараканов любоваться.
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50k
smakido 14 часов назад
Да это не пост, это поэма (я не шучу)!
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13k
Андрей Ватрушкин 14 часов назад
Да, они делают ЭТО в темноте, но специально для вас мы подсветили!
Это тот случай, когда можно сказать: Мы держали свечку.
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115
Akabushkin Petr 14 часов назад
Отлично написано!
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