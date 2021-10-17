Это создание склеивает лапки муравьям и живёт целых 11 лет в скромности и аскезе

Если вам приходилось ворочать камни, то вы наверняка встречали мокриц — неторопливых маленьких существ, что сворачиваются в клубок, защищая мягкое тело при помощи крепких полукруглых щитков.
Хорошая стратегия, отлично помогает против врагов своего уровня. Но её можно сделать ещё лучше. Как? Спросите у героини этой статьи — каёмчатой клубовидки.
На мой биологический взгляд — она прекрасна!
Абсолютное большинство людей не отличит клубовидку от её ракообразного собрата. Та же сарделькообразная форма тела, схожий панцирь из наползающих друг на друга щитков да неторопливая походка. Но внимательный, знакомый с основами биологии, глаз приметит и отсутствие характерного хвостика и переизбыток ног. Он сделает единственный правильный вывод — это многоножка!
А сколько ног видите вы?
Эти создания отказались от суетного бытия скоростного мира и пошли по пути смиренных отшельников. Всю жизнь они кучкуются в укромных и влажных местах и питаются невероятно постной пищей — обычными гнилыми листьями. Впрочем, усилиями кишечной микрофлоры эта неприглядная еда становится придающим силы эликсиром.
Ммм, мой любимый сорт гнили!
Такая стратегия позволяет не привлекать лишнего внимания всяких хищников, вроде пауков, жаб и скворцов. Но на одну лишь уединённость ногомножки не полагаются. Их защищают толстая хитиновая ряса и неприкосновенный запас особого вещества в специальных железах.
Нефритовые шарики никто не терял?
Эта жидкость обладает очень интересными свойствами. Она достаточно липкая, что склеивать лапки разбойникам-муравьям и в то же время слишком горькая для чувствительных вкусовых рецепторов насекомоядных птичек. Единственный её недостаток — сложность изготовления. Чтобы произвести 9 капель спасительной жижки, придётся потратить 4 месяца своей жизни.
Стратегический запас горькой гадости.
К счастью, времени у них в достатке. За благочестивый и скромный образ жизни животины были награждены необычайной продолжительностью оной. Наиболее осторожные из них могут прожить до 11 лет!
Сколько тебе лет, маленький путешественник?
Впрочем, каждому из них иногда приходится рисковать, инстинкт размножения берёт своё над пуританскими порядками многолапьего народца. Дабы никого не смущать (и не рисковать лишний раз), все интимные действия они совершают в ночной тьме.
Инициаторами являются самцы, выделяющие возбуждающий запах. Самка чувствует готовность к спариванию, стеснительно подходит к красавчику и аккуратно намекает, что готова провести ночь вместе. Убедившись в полной взаимности намерений, самец на ощупь находит нужное отверстие и с помощью специальных половых ножек, гоноподов, вводит туда свой генетический материал.
Да, они делают ЭТО в темноте, но специально для вас мы подсветили!
За один раз многоножка может отложить до 80 яиц, и, как любая благочестивая мать, она тщательно заботится о потомстве. Каждое яйцо будет покрыто дополнительным слоем брони из земли и полупереваренной пищи и спрятано в подходящем месте. Спустя некоторое время из яиц появятся малыши, которые повторят благочестивый путь своих родителей.
Источник:
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И всё?
Вот ползла себе, смотрит - муравей. "А склею-ка я ему лапки!" Сказано - сделано. Склеила, счастливая ползёт дальше.
Но тут ещё одно НО: муравьи общаются и ориентируются с помощью вкуса и запаха. Секрет клубовидки содержит гломерин и гомогломерин (алкалоиды из группы хиназолинона), не только ядовитые для насекомых. Не знаю насчет запаха, но на вкус гломерин и гомогломерин весьма горькие, и первый же муравей, сунувшийся к клубовидке, отведает угощения и оповестит других сородичей, что пожрать здесь не удастся. Так что умение склеивать лапы муравьям клубовидке как-то не очень и потребно. В доступной литературе говорится, что эта химия используется клубовидкой для защиты от птиц.
С детства таких не видел.
А статья прекрасная, так то. Честно.
Это тот случай, когда можно сказать: Мы держали свечку.