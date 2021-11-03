Как американцы всерьёз ждут, что Кеннеди оживёт и поддержит Трампа





Все мы знаем, что американцы в основном делятся на демократов республиканцев. И те и другие поставляют нам большое количество абсурдных и смешных новостей. Сторонники демократов, как правило, никак не могут определиться с количеством гендеров, а республиканцы обожают сумасшедшие теории заговоров. Наблюдать за ними довольно интересно, потому что градус бреда всё время повышается.





Есть в США что-то вроде республиканской секты под названием QAnon. Они верят в то, что демократы сосут кровь младенцев и продвигают в правительство педофилов. Трамп, царь и бог куанонов, должен был изгнать из правительства коварных демократов, однако этого не произошло. С поражением Трампа на выборах аноны смириться не смогли, они теперь ждут, что Трамп вернётся и объявит прошлые выборы фикцией. Все это придумал некто Q, дающий своим сторонникам подсказки на сайте 4chan. Но есть теории, вышедшие из-под пера Q или его помощников, которые даже для самых верных анонов кажутся слишком бредовыми. Например, теория о том, что Джон Кеннеди-младший вот-вот объявит себя новым Трампом.



