Как американцы всерьёз ждут, что Кеннеди оживёт и поддержит Трампа

2 ноября сотни американцев собрались в Даллсе в надежде на то, что им явится живой Кеннеди-младший и заявит, что поддерживает Трампа. Очередное прямое включение из дурки.
Все мы знаем, что американцы в основном делятся на демократов республиканцев. И те и другие поставляют нам большое количество абсурдных и смешных новостей. Сторонники демократов, как правило, никак не могут определиться с количеством гендеров, а республиканцы обожают сумасшедшие теории заговоров. Наблюдать за ними довольно интересно, потому что градус бреда всё время повышается.
Есть в США что-то вроде республиканской секты под названием QAnon. Они верят в то, что демократы сосут кровь младенцев и продвигают в правительство педофилов. Трамп, царь и бог куанонов, должен был изгнать из правительства коварных демократов, однако этого не произошло. С поражением Трампа на выборах аноны смириться не смогли, они теперь ждут, что Трамп вернётся и объявит прошлые выборы фикцией. Все это придумал некто Q, дающий своим сторонникам подсказки на сайте 4chan. Но есть теории, вышедшие из-под пера Q или его помощников, которые даже для самых верных анонов кажутся слишком бредовыми. Например, теория о том, что Джон Кеннеди-младший вот-вот объявит себя новым Трампом.
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Главная проблема этой теории в том, что Джон Кеннеди-младший мёртв. В 1999 году на 39-м году жизни он погиб в авиакатастрофе. Но смерть для любителей теорий заговора - это ерунда. Самые отбитые аноны полагают, что младший подстроил свою смерть, чтобы избежать проклятия клана Кеннеди, которое, возможно, не что иное, как месть глубинного государства.
2 ноября сотни анонов собрались на травяном холме у Дили-Плаза в Далласе, где 22 ноября 1963 года был убит президент Кеннеди. Со всей страны в Даллас съехались конспирологи, чтобы увидеть пришествие Джон-Джона (когда-то так журналисты прозвали Джона Фицджеральда Кеннеди-младшего). Люди с флагами "Трамп Кеннеди 2024" так и не дождались Кеннеди. Непонятно было, до какого часа его ждать - на этот счёт поступали разные данные. Было принято решение разойтись, когда пошёл сильный дождь. Аноны рассудили, что в дождь Кеннеди не станет являться народу и решили, что он выступит перед концертом Мика Джаггера в Далласе, где будет сухо и народу, ностальгирующего по 1960-м будет ещё больше.
Не трудно догадаться, что на концерт Кеннеди тоже не пришёл.
Надо сказать, что это не первый раз, когда американские суперпатриоты ждали воскрешения Кеннеди-младшего. В 2019 году на День независимости они уже собирались, чтобы послушать, как сын JFK объявит о намерении баллотироваться вместе с Трампом. Теперь же некоторые сторонники анонства полагают, что Кеннеди сам будет президентом, а вице при нём будет генерал Майкл Флинн.
Крупнейшие теоретики куанонства не признают второе пришествие Кеннеди, да и сам Q это неоднократно отрицал. Однако англоязычный интернет наполнен разного рода объяснениями, почему и когда Кеннеди должен вернуться. Скорее всего, кто-то просто троллит сторонников Трампа. Странно, что 2 ноября на Дили-Плаза не появился кто-то похожий на Кеннеди-младшего, чтобы довести розыгрыш до конца.
Анонов не смущает тот факт, что Кеннеди мёртв, и не смущает их то, что и Кеннеди-старший, и Джон-Джон были демократами. В 1999 году Кеннеди-младший незадолго до трагедии действительно сообщал о том, что планирует баллотироваться в президенты. В том, что неприкаянные аноны решили пополнить свой пантеон спасителей Америки именно Джон-Джоном, есть своя логика.
JFK был застрелен Ли Харви Освальдом, согласно официальной версии, или сотрудниками ЦРУ, согласно неофициальным данным, за три дня до трёхлетия маленького Джон-Джона. Американцы хорошо помнят, как трогательно крошка Джон отдавал честь гробу с Кеннеди. Убийство Кеннеди поколение бэбибумеров воспринимает как событие, после которого всё пошло наперекосяк, и Америка перестала быть великой. Неважно, что Кеннеди был демократом, тогда бумеры были молоды, и трава зеленела вне зависимости от партии, в которой состоял президент. Верить в то, что сам Кеннеди воскреснет, — нелогично, ему сейчас было бы 104 года. Его брату Роберту, которого убили в 1968-м, сейчас было бы 94 года. А вот трагически погибший красавец Джон-Джон, символ той Америки, которую они потеряли, был бы полным сил 60-летним политиком, и уж он-то при помощи Трампа осушил бы это вашингтонское болото. Вспомнить о Кеннеди-младшем именно сейчас их заставило то, что Байден отложил публикацию некоторых секретных данных об убийстве Кеннеди. В этом аноны увидели тайный знак.
А теперь давайте посмотрим, на доказательства возвращения Джон-Джона с того света, которое приводят аноны.
Вот сообщение из телеграм-канала одного из ведущих куанонов. Накануне предполагаемого явления Кеннеди народу он написал:
Я 100% подтверждаю, что Джон Ф. Кеннеди-младший жив. И нет, я ничего не собираюсь показывать. Может, у вас самих уже есть кое-что.
На канал подписано 262 тыс. человек. Чтобы собрать толпу на Дили-Плаза, этого достаточно.
Выше скриншот из видео, которое было сегодня опубликовано в телеграм-канале, якобы принадлежащем Патрику Бувье-Кеннеди (скончавшийся через три дня после рождения сын Джона Кеннеди). Некоторые аноны верят в то, что Патрик жив, а родители специально подстроили его смерть, чтобы он избежал проклятия клана Кеннеди. На кадре чешет нос Роберт Ф. Кеннеди-младший, сын Роберта Кеннеди и племянник JFK. Он один из активнейших в США антипрививочников и распространителей теорий заговора. В том стриме (он состоялся в начале 2021 год) пользователи в чате написали Роберту: "Если JFK-младший жив, коснись носа".
В завершении позабавим вас одной теорией, которую распространяли аноны во время стояния на Дили-Плаза. Оказывается, коронавирус, который по их мнению выведен в лаборатории и выпущен на волю демократами, был предсказан долларами. Возможно, это даже не предсказание, а предупреждение демократам, чтобы те успели принять необходимые меры до пандемии. В доказательства своей теории аноны мнут 20-долларовые купюры. Если сложить банкноту пополам и перевернуть, то на лбу президента Джексона проступает медицинская маска. На получившейся половинке дважды написана цифра 20, а 2020 - год начала пандемии. Изображённый на двадцатке президент Эндрю Джексон - демократ, а значит вирус придумали демократы. Вот такая железная логика у сторонников движения QAnon, которой позавидуют даже плоскоземельцы.
Источник:
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