FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 12047 постов • 2611 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Вести из дурки, или Подборка толерантных новостей

Вести из дурки, или Подборка толерантных новостей (12 фото)

Автор:
07 апреля 2021 14:09
Сообщество : Юмор
Метки: Австралия   Канада   белые   бред   негры   расизм   сша   толерантность   
2449
12
Как школьники извинялись за грехи всего мужского пола, с какого возраста с детьми надо обсуждать вопросы расизма, как сделать классическую музыку менее расистской и другие правдивые, но очень похожие на фейковые новости.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Австралия   Канада   белые   бред   негры   расизм   сша   толерантность   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
20
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
30k
Aleksandr 44 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
916
Андрей Манахов 3 минуты назад
черным по белому писать нетолерантно, пусть черные пишут черным по черному.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
96
Саша Полчаса назад
Знакомьтесь - ЧЕРНОКОЖИЙ МОЦАРТ!
Правда я совсем не знаю его музыки... Надеюсь, что она звучит как музыка черных! Иначе это плагиатор)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
96
Саша 21 минуту назад
Послушала... Плагиатор!!! Ни капли африканского. Писал музыку "белых" значит ни чем не лучше)))))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Андрей Дядя 38 минут назад
В существующей программе сплошь белые композиторы, а значит обучение по такой программе сделает будущих музыкантов расистами

заодно науку и ученых надо запретить - почти сплошь все белые.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
EvilHomer 41 минуту назад
Извиняться за преступления совершенные своим полом? Жалкие, тупые насекомые, не могут мыслить глубже, извиняться нужно за свой вид - Homo sapiens.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
вася васильев 44 минуты назад
Чёт последнее время расизм проявляется только по отношению к белым! Отмену рабства, видимо, пора отменить)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
Доктор Джонс 47 минут назад
Чернокожая шотландка - это классический оксюморон...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
OLDer 52 минуты назад
лишь бы к нам либерастичным ветром не занесло всю эту фигню
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
45k
Нанук Паналык 55 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
sivanov1079 55 минут назад
Шотландия местами побратим России
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Батончик с маком 59 минут назад
Скоро эти е.банутые заставят всех мазаться гуталином и говном чтоб выглядели и воняли как ниггеры
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Daemonkin Батончик с маком 40 минут назад
Полиция американского города Батон-Руж в Луизиане была вынуждена извиняться за фотографию своих сотрудников, на которой они загримированы под негров. Об этом сообщает New York Daily News.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Валерий Батончик с маком 22 минуты назад
Они без говна воняют намного хуже! Их прозвище - "кунь", т.е. вонючка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Ф Ив Час назад
Это смех, но это смех сквозь слёзы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Serg2001 Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Kostick Час назад
баклажаны уже в край йопнулис. отчего их не беспокоит тот факт, что среди лауреатов нобелевской, один ниггер вчоный? м?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Дмитрий Час назад
До одного места все эти заморочки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Агент Безопасной Национальности Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
75k
Броненосец Потелкам Час назад
Новости - одна лучше другой.
Напоминают хроники поздней Римской Империи, перед распадом и захватом варварами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как устроены жизнь и быт тех, кому недоступны обычные блага цивилизации Как устроены жизнь и быт тех, кому недоступны обычные блага цивилизации Не грабежи, а репарации: новые "подвиги" американских мародёров Не грабежи, а репарации: новые "подвиги" американских мародёров Большинство американцев против выплат неграм за&nbsp;рабство Большинство американцев против выплат неграм за рабство BLM-активистка жаловалась на ущемление в правах чёрных сыновей и вскоре убила белую приёмную дочь BLM-активистка жаловалась на ущемление в правах чёрных сыновей и вскоре убила белую приёмную дочь Подборка бредовых новостей про расизм и толерантность Подборка бредовых новостей про расизм и толерантность В "Симпсонах" отстранили от работы белого актера, который 30 лет озвучивал темнокожего персонажа В "Симпсонах" отстранили от работы белого актера, который 30 лет озвучивал темнокожего персонажа
Михаил Мосягин

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

189422



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Какие были зарплаты в СССР в пересчете на сегодняшний день?
4
666
Какие были зарплаты в СССР в пересчете на сегодняшний день?
10 неожиданных фактов о Чарли Чаплине
4
46
10 неожиданных фактов о Чарли Чаплине
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Сохнут листья у спатифиллума: что провоцирует проблему, и как спасти «женское счастье»?
0
2
Сохнут листья у спатифиллума: что провоцирует проблему, и как спасти «женское счастье»?
Именные номера Porsche в Гонконге. Ярмарка Тщеславия или миллионы долларов за номер
1
6
Именные номера Porsche в Гонконге. Ярмарка Тщеславия или миллионы долларов за номер
Как устроены жизнь и быт тех, кому недоступны обычные блага цивилизации
Как устроены жизнь и быт тех, кому недоступны обычные блага цивилизации
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#интересное#кино#СССР#Разное#криминал#картинки#смешные#на различный вкус
#Юмор#история#факты#люди#сша#в мире#приколы#море#собаки#неудача
#интересно#подборка#животные#Россия#прикольные#дубай#фильм#настроение#фотографии#фейл

На что жалуетесь?

Вернуться