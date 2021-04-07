Вести из дурки, или Подборка толерантных новостей

Например, родителям белых расистов предлагают ознакомиться вот с этой брошюркой. Там написано, что дети начинают различать расы уже в три месяца. В два года малыши начинают судить о поведении человека, исходя из его расы. В возрасте 30 месяцев мальчики и девочки выбирают себе партнёров для игры, исходя из их цвета кожи. Причём к пяти годам чёрные дети и латиносы не отдают предпочтения друзьям своей расы, а вот белые стараются дружить только с белыми. В детском саду дети уже точно так же относятся к представителям других рас, как и взрослые. Создатели таблички пишут, что родители не разговаривают с детьми о расизме, боясь, что это сделает их расистами. Но на самом деле дети становятся расистами, если с ними не говорить о расах. "Нельзя давать детям делать собственные выводы, основанные на том, что они видят", - написано в таблице. То есть принимать решение о смене пола и приёме гормонов в три года можно, а делать собственные выводы нельзя. Ну ок.