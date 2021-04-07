Вести из дурки, или Подборка толерантных новостей

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Как школьники извинялись за грехи всего мужского пола, с какого возраста с детьми надо обсуждать вопросы расизма, как сделать классическую музыку менее расистской и другие правдивые, но очень похожие на фейковые новости.
Как избавить детей от расизма
Министерство образования Аризоны недавно озаботилось расизмом среди детей. Чтобы из маленького милого ребёнка не вырос отвратительный белый супремасист, поддерживающий Трампа, родители и учителя должны обсуждать с ним вопросы расы с самого раннего возраста. Для родителей, обеспокоенных расовыми привилегиями своих белых детей, аризонские чиновники от образования собрали ряд статей на тему расизма среди детей.
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Например, родителям белых расистов предлагают ознакомиться вот с этой брошюркой. Там написано, что дети начинают различать расы уже в три месяца. В два года малыши начинают судить о поведении человека, исходя из его расы. В возрасте 30 месяцев мальчики и девочки выбирают себе партнёров для игры, исходя из их цвета кожи. Причём к пяти годам чёрные дети и латиносы не отдают предпочтения друзьям своей расы, а вот белые стараются дружить только с белыми. В детском саду дети уже точно так же относятся к представителям других рас, как и взрослые. Создатели таблички пишут, что родители не разговаривают с детьми о расизме, боясь, что это сделает их расистами. Но на самом деле дети становятся расистами, если с ними не говорить о расах. "Нельзя давать детям делать собственные выводы, основанные на том, что они видят", - написано в таблице. То есть принимать решение о смене пола и приёме гормонов в три года можно, а делать собственные выводы нельзя. Ну ок.
Австралийских мальчишек заставили извиниться за "изнасилования, совершённые их полом"
На общешкольном собрании в австралийском Brauer College мальчиков заставили встать и извиниться за все прегрешения мужчин перед женщинами. При этом не все ученики поняли, почему именно они должны извиняться. Дети рассказали о случившемся своим родителям. Большинство мам и пап забили тревогу в соцсетях, дескать, руководство школы совсем обнаглело. А некоторые родители посчитали, что примеру Brauer College должны последовать и другие школы Австралии. Директор колледжа заявил, что с извинениями устроители мероприятия действительно перегнули палку, но намерения у них были исключительно благие.
Моцарт и Бетховен против BLM
Один оксфордский профессор заявил, что программу обучения музыкантов надо срочно менять. В существующей программе сплошь белые композиторы, а значит обучение по такой программе сделает будущих музыкантов расистами. Так же профессор предложил заменить нотную запись, потому что, по его мнению, все эти чёрточки, кружочки и палочки (к тому же чёрные!) являются наследием колониализма. К счастью, руководство Оксфорда отклонило предложение борца за музыкальное равноправие, а чёрные студенты даже записали видео с просьбой оставить им Моцарта, Бетховена, Чайковского и других белых "угнетателей".
Без баб
"Male couples will be able to have a child together, of their own flesh and bone. One parent will provide the sperm cell, the other will donate the skin cell that will become an egg" https://t.co/EKkrN3EXyS— Haaretz.com (@haaretzcom) March 18, 2021
Израильские учёные сделали долгожданное для гей-пар открытие: теперь для зачатия ребёнка им не нужна женщина. Один партнёр даёт сперму, другой клетки кожи, из которых будет сделана яйцеклетка.
Она, он или оно?
В Канаде мужчину арестовали за то, что он отказывался признать свою дочь своим сыном. Началось всё с того, что в простой канадской семье девочка в 14 лет осознала себя мальчиком и решила стать трансгендером. В этом начинании её сначала поддержали в школе. Например, в альбоме учеников старшей школы её фотография уже была подписана мужским именем. Потом девочка призналась родителям, мама поддержала идею превращения дочки в сына. Отец, чью личность суд запретил раскрывать, был против перехода и продолжал называть дочь, данным ей при рождении женским именем. Суд вынес мужчине предупреждение, обязав его называть своего ребёнка мужским именем и публично не рассказывать о процессе. Канадец пошёл против школы (где, как он выяснил, его дочери показывали пропагандистские видео про трансгендеров), жены (теперь уже бывшей жены) и врачей. Он нарушил требования суда и угодил за решётку.
В интервью канадскому сайту The Post Millennial мужчина сказал: "Каким бы я был отцом, если бы через десять лет она отказалась от перехода и спросила меня: "Почему ты ничего не сделал, чтобы это остановить?"
В интервью канадскому сайту The Post Millennial мужчина сказал: "Каким бы я был отцом, если бы через десять лет она отказалась от перехода и спросила меня: "Почему ты ничего не сделал, чтобы это остановить?"
Транстюремный переход
Мужчина, обвинённый в насилии над женщинами, сел в тюрьму. В тюрьме он добился того, чтобы его перевели в женскую тюрьму, объяснив перевод тем, что ощущает себя женщиной. Статья, по которой самопровозглашённый трансгендер сел в тюрьму, никого не смутила, и его действительно перевели к женщинам. В женской тюрьме насильник принялся за своё любимое занятие.
Слишком белая Золушка
В американском штате Миннесота театр отменил постановку мюзикла "Золушка" из-за слишком белого актёрского состава. Художественный руководитель театра Майкл Бриндиси (Michael Brindisi) объяснил в интервью, что эта постановка расходится с тем, за что борется театр, а это инклюзивность, равенство и разнообразие. Он также отметил, что 98% актёров, занятых в мюзикле, были белыми.
Кстати, в том, чтобы Золушку играла чёрная актриса есть своя логика. Ведь Золушка получила своё имя от золы, в которой она вечно была перепачкана.
Кстати, в том, чтобы Золушку играла чёрная актриса есть своя логика. Ведь Золушка получила своё имя от золы, в которой она вечно была перепачкана.
Очередное проявление расизма
Мэр калифорнийского города Окланда Либи Шааф (белая гетеросексуальная женщина) назначила малоимущим семья чернокожих выплаты по $500 в месяц. Деньги будет выплачивать не государство, а группа частных благотворителей. Тратить дополнительные деньги можно на что угодно, никаких ограничений нет. Мэра уже обвинили в расизме, потому что белым беднякам никакие выплаты не назначены (их в Окланде примерно 10 тыс.). Но это, как вы понимаете, другое.
Гордый пекарь
Помните пекаря Джека Филлипса, на которого подали в суд за то, что он отказался делать торт для гей-свадьбы? Теперь ему снова тащат в суд. Консервативный пекарь отказался делать голубой снаружи и розовый внутри торт в честь вечеринки по случаю трансгендерного перехода. В 2018 году Филлипс одержал победу в суде, удастся ли ему выиграть в этот раз?
Чем пахнут чёрные?
Чернокожая шотландка Заина Наванга (Zaina Nawanga) рассказала в соцсетях о шокировавшем её случае.
Заина пошла на свидание с белым мужиком. Первая встреча прошла идеально. После второго свидания кавалер вызвался отвезти даму домой на машине. Во время поездки он сказал ей: "Ты мне нравишься". Заина спросила: "Почему я тебе нравлюсь?" Шотландец ответил: "Чёрные обычно по-особому пахнут, а ты не пахнешь". В интервью шотландскому сайту The Daily Record девушка призналась, что такой "комплимент" от молодого человека напугал её, она не знала, что ей ответить, и попросила высадить её на ближайшей остановке. Расист, по её словам, так и не понял, что же он такого сказал.
Уроженка Уганды, перевезённая в Шотландию в 10-летнем возрасте, говорит, что иногда сталкивается с расизмом в Шотландии. Например, мать её прошлого ухажёра однажды заявила ей, что хотела бы внуков цвета карамели. После таких ужасных слов она немедленно расталась с парнем.
Заина пошла на свидание с белым мужиком. Первая встреча прошла идеально. После второго свидания кавалер вызвался отвезти даму домой на машине. Во время поездки он сказал ей: "Ты мне нравишься". Заина спросила: "Почему я тебе нравлюсь?" Шотландец ответил: "Чёрные обычно по-особому пахнут, а ты не пахнешь". В интервью шотландскому сайту The Daily Record девушка призналась, что такой "комплимент" от молодого человека напугал её, она не знала, что ей ответить, и попросила высадить её на ближайшей остановке. Расист, по её словам, так и не понял, что же он такого сказал.
Уроженка Уганды, перевезённая в Шотландию в 10-летнем возрасте, говорит, что иногда сталкивается с расизмом в Шотландии. Например, мать её прошлого ухажёра однажды заявила ей, что хотела бы внуков цвета карамели. После таких ужасных слов она немедленно расталась с парнем.
Ждём ваше экспертное мнение в комментариях.
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Правда я совсем не знаю его музыки... Надеюсь, что она звучит как музыка черных! Иначе это плагиатор)
заодно науку и ученых надо запретить - почти сплошь все белые.
Напоминают хроники поздней Римской Империи, перед распадом и захватом варварами.