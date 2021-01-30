"Семья на последнем месте, Твиттер на первом": как живут сторонники QAnon и во что верят

Главный Q уже давно не пишет и не даёт никаких намёков, что вот-вот кое-что произойдёт, но до последнего дня Трампа в Белом доме "КуАноны" надеялись, что 45-й запустит операцию "Буря", и все сатанисты будут схвачены, и глубинное государство перестанет существовать. "Буря" не случилась, а демократы победили на выборах. Тогда конспирологи решили, что хватит смотреть плохо сделанные видео на YouTube и писать комменты на сайтах, оформленных в стиле конца 90-х, пора идти на Вашингтон и самим выгонять оттуда демократических демонов. Штурм Капитолия - это пик "КуАнонства". Штурм, как известно, не удался, но аноны всё ещё не сдаются. Однако движение идёт на спад.





Сейчас среди конспирологов популярна версия, что Трамп готовит решающий удар и вернётся в марте.





"Эта инаугурация лишь кажется обычной. 4 марта реальная дата в настоящей Конституции". Дело в том, что когда-то инаугурация действительно проводилась в марте, это было сделано для того, чтобы президент успел перевезти свои вещи в Белый дом. Когда лошадей заменили на грузовики, инаугурацию было принято перенести на январь. Подробнее об этом можно прочитать по ссылке.





"Мы вернёмся к конституциональной республике. США перестанут существовать. Не переживайте, мы, люди, снова освободимся от иностранного вмешательства. 4 марта Дональд Трамп станет 19-м президентом нашей Республики". Они, как наши НОДовцы, верят в захват государства иностранцами и переписанную ими конституцию.





"Ребята, это не конец. Страну предали. Я верю, что войска вмешаются, и Трамп вступит в должность в марте. Внимательно посмотрите его финальное обращение". Конспирологи считают, что Трамп где-то затаился, а по телевизору показали его CGI-копию.