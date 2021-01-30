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"Семья на последнем месте, Твиттер на первом": как живут сторонники QAnon и во что верят

"Семья на последнем месте, Твиттер на первом": как живут сторонники QAnon и во что верят (12 фото)

Автор:
30 января 2021 01:18
Сообщество : Жизнь в США
Метки: QAnon   Конспирология   Трамп   бред   клинтон   секта   сша   теории заговора   
959
12
QAnon - американская секта конспирологов, набравшая силу при Трампе. Во что они верят, до каких высот добрались, а также истории о том, каково жить с "КуАноном".
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Метки: QAnon   Конспирология   Трамп   бред   клинтон   секта   сша   теории заговора   
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5k
KSquared 14 минут назад
Правильная статья. Здесь время от времени попадаются посты людей, которые явно не вникали, и думают, что в США действительно случился какой-то дворцовый переворот и так далее, видимо, начитавшись переводов Ку-Аноновских сайтов. Нужно потратить совсем чуть-чуть времени, чтобы убедится, что это просто секта с больными людьми.
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Fishki_surfer 51 секунду назад
80% куанонистов верят в плоскую Землю.
Остальные еще не задумывались над этим вопросом.
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