"Семья на последнем месте, Твиттер на первом": как живут сторонники QAnon и во что верят

Каждый день он часами смотрел Fox News, слушал их "проповеди" ненависти. Сначала отец стал более раздражительным и злым, к концу президентства Трампа превратился в психа. Стоило мне сказать что-то мало-мальски негативное по отношению к Трампу, как отец сразу же вскипал от злости и начинал на меня орать. Он говорил мне: "Ты овца с промытыми мозгами, слишком тупой, чтобы понять, что демоны-демократы тебя облапошили" и "Трампу мешают, его несправедливо преследуют", а ещё "Трамп - лучший и самый христианский президент за всю историю США". И он действительно верил во всё это.
Когда победил Байден, отец позвонил мне и сказал, что стране конец, что всё кончено - демократы украли выборы. Весь следующий месяц после выборов он постил у себя в Facebook разный бред от QAnon и писал, что "это замысел божий, Трамп снова будет президентом". Я не узнавал своего отца, это был другой человек, я боялся, что он окончательно сойдёт с ума. В его голове были только теории QAnon, а я ничего не мог с этим поделать.
Когда-то Грин написала 59 статей для одного конспирологического сайта, а теперь утверждает, что больше не связана с QAnon, но продолжает иногда отстаивать теории заговора.
Главный Q уже давно не пишет и не даёт никаких намёков, что вот-вот кое-что произойдёт, но до последнего дня Трампа в Белом доме "КуАноны" надеялись, что 45-й запустит операцию "Буря", и все сатанисты будут схвачены, и глубинное государство перестанет существовать. "Буря" не случилась, а демократы победили на выборах. Тогда конспирологи решили, что хватит смотреть плохо сделанные видео на YouTube и писать комменты на сайтах, оформленных в стиле конца 90-х, пора идти на Вашингтон и самим выгонять оттуда демократических демонов. Штурм Капитолия - это пик "КуАнонства". Штурм, как известно, не удался, но аноны всё ещё не сдаются. Однако движение идёт на спад.
Сейчас среди конспирологов популярна версия, что Трамп готовит решающий удар и вернётся в марте.
"Эта инаугурация лишь кажется обычной. 4 марта реальная дата в настоящей Конституции". Дело в том, что когда-то инаугурация действительно проводилась в марте, это было сделано для того, чтобы президент успел перевезти свои вещи в Белый дом. Когда лошадей заменили на грузовики, инаугурацию было принято перенести на январь. Подробнее об этом можно прочитать по ссылке.
"Мы вернёмся к конституциональной республике. США перестанут существовать. Не переживайте, мы, люди, снова освободимся от иностранного вмешательства. 4 марта Дональд Трамп станет 19-м президентом нашей Республики". Они, как наши НОДовцы, верят в захват государства иностранцами и переписанную ими конституцию.
"Ребята, это не конец. Страну предали. Я верю, что войска вмешаются, и Трамп вступит в должность в марте. Внимательно посмотрите его финальное обращение". Конспирологи считают, что Трамп где-то затаился, а по телевизору показали его CGI-копию.
"Вы действительно думали, что мы не готовы к мошенничеству на выборах? Оставайтесь со мной. Салют скоро начнётся!"
Moderators on the biggest QAnon forum now banning people who don't keep the faith after Inauguration. They're having a hard time enforcing it.— Ben Collins (@oneunderscore__) January 20, 2021
"Can someone explain how this is not over?" reads the top response. pic.twitter.com/8xy2QWrUB2
"КуАноны" теряют сторонников и потеряют ещё больше. Специалисты считают, что главная их ошибка - конкретные даты. В 1999 году люди, склонные верить в теории заговора, полагали, что с наступлением нового тысячелетия мир рухнет. 2000 год наступил, но ничего катастрофического не произошло: солнце не погасло, компьютеры не взбесились. Многим это открыло глаза, и они отреклись от конспирологического прошлого. 4 марта станет для "КуАнонов" таким 2000 годом. Трамп не вернётся, и часть сторонников прозреют. Противники конспирологии смогут тыкать этим фактом в лицо конспирологам. Для некоторых анонов это реально станет неоспоримым доказательством их неправоты. В конспирологических сообществах уже забили тревогу - там банят критикующих Трампа и неверующих в его возвращение.
"Модераторы самого большого QAnon форума банят людей, которые потеряли веру после инаугурации. Убеждать стало труднее.
"Кто-то может мне объяснить, почему это ещё не конец?" - гласит верхний ответ [в ветке на форуме]".
А каково иметь конспиролога в семье? Ниже пару ответов из сообщества на сайте Reddit, посвящённого психологической помощи людям, чьи близкие попали в секту QAnon.
Она объяснила мне, что Байден дал присягу на 10 минут раньше установленного времени, что не произнёс все слова присяги. Я специально пересмотрел инаугурацию Трампа, где он, конечно же, произносит те же самые слова, что и Байден в 2021-м. В ходе недолгого интернет-расследования мне удалось выяснить, что, согласно 20-й поправке, переход власти осуществляется 20 января в полдень. Конкретное время не играет роли, надо лишь, чтобы это произошло не позже полудня.
Она также сказала мне, что указы, которые в первый день подписал Байден, пустые, на листах нет его подписей. Я специально нашёл видео с подписанием в YouTube. Из-за освещения кажется, что листы пустые. Но на большом экране чётко видны фрагменты текста указов и подпись Байдена, когда он закрывает и открывает папки.
Я всё это показал своей девушке, но она меня не слушает, а лишь твердит, что Байден нелегитимен, а Трамп скоро вернётся. Она мне показала видео, на котором бойцы нацгвардии стоят спиной к кортежу Байдена. Якобы это доказывает, что “они знают”.
Мы уже долго живём вместе, очень хочу, чтобы она справилась с этой болезнью (я считаю, что это увлечение заговорами связано с проблемами с психикой). Думал, что после инаугурации Байдена она перестанет верить в этот бред.
Перед инаугурацией она сказала, что примет того президента, который даст присягу. Инаугурация прошла, но она не отступилась от своей "веры", она всё ещё "придерживается плана", говорит, что "у этого долгого фильма будет неожиданная концовка". С каждым днём ей всё хуже. Из-за своих убеждений она теряет друзей. Я начинаю понимать, что "КуАноны" в массе своей недовольны жизнью или находятся в депрессии. Возможно, им кажется, что в определённый момент их жизнь начала складываться не так, как им хотелось бы. Они чувствуют, что жизнь потеряла смысл, не знают, что делать. Эти безумные теории дают им хоть какой-то смысл. Это опасно, глупо и очень печально. Правда для них невыносима.
- Я был в шоке, когда отец позвонил мне недавно. Впервые за много лет у нас с ним произошёл приятный, продуктивный и спокойный разговор о политике. Он слушал другую точку зрения и не впадал в бешенство, не перебивал меня. Он признался, что перегнул палку. Я сказал, что испугался за его психическое здоровье. Он выслушал меня и всё понял.
Отец уже три недели не смотрит Fox News, Newsmax, One America News Network и не читает форумы QAnon. Он рассказал мне, что в последние три недели чувствует себя более расслабленным и спокойным.
Ребята, это случилось. Я так счастлив, что отец вернулся.
Источник:
- Как Дональда Трампа из интернета выгоняли: реакция соцсетей
- Немецкий банк решил простить Трампу смешные $ 300 млн, чтобы не портить себе репутацию
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- Instagram и Facebook возможно что-то поняли и, не теряя времени, разблокировали аккаунты Трампа
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Остальные еще не задумывались над этим вопросом.