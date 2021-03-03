Как в США отменяют классика детской литературы

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Американцы нанесли сокрушительный удар по расизму - шесть "оскорбительных" книг Доктора Сьюза больше не будут издаваться.
2 марта американцы отмечали 117-летие со дня рождение своего любимого детского писателя Доктора Сьюза, придумавшего Гринча, Кота в шляпе, Хортона, Лоракса и других известных каждому американцу героев. Сьюз, научивший несколько поколений детей разным хорошим вещам, говорил: "Неважно, каким ты был. Важно, каким ты стал". Борцы за социальную справедливость с ним не согласны. Дело в том, что Сьюз писал и рисовал своих героев в XX веке, а тогда даже американские либералы были жуткими расистами (это если судить по современным меркам). Поэтому в книжках Сьюза в XXI веке то и дело находят расизм.
Например, в 2017 году несколько писателей отказались участвовать в книжной ярмарке в доме-музее Сьюза в Спрингфилде, штат Массачусетс. А всё из-за граффити на стене дома, воспроизводящем иллюстрацию из книги Сьюза "На тутовой улице" (And to Think That I Saw It on Mulberry Street). Сьюз сам иллюстрировал свои книги, поэтому писатели на него и обиделись. На картинке раздора был изображён карикатурный китаец с жёлтой кожей. Перед писателями азиатского происхождения извинились, граффити закрасили.
А ещё был случай, когда одна детская библиотека отказалась принять в дар книги Сьюза из-за их расистского содержания. Дарителем была Мелания Трамп, так что это тоже повлияло на решение руководства библиотеки.
В 2019 году особо рьяные борцы за всё хорошее объявили всё творчество Сьюза расистским. Особенно им не понравилось, что в детских книжках лишь 2% девочек от общего числа действующих лиц, а разного рода меньшинств и вовсе нет. Один обвинитель Сьюза даже жаловался по телевизору, что прежде, чем дать дочке книгу Сьюза, он собственноручно подрисовывает к he (он) букву s, чтобы получилось she (она).
Наслушавшись жалоб компания Dr. Seuss Enterprises, заведующая всем творческим наследием сказочника, в день рождение Сьюза сообщила о прекращении публикации шести книг писателя: "На тутовой улице" (And to Think That I Saw It on Mulberry Street), "Если бы я управлял зоопарком" (If I Ran the Zoo), "Пруд Макэллигота" (McElligot’s Pool), "По ту сторону зебры" ("On Beyond Zebra!"), "Супер-яичница" (Scrambled Eggs Super), "Кошачья викторина" (The Cat's Quizzer). "Эти книги содержат обидные и неверные изображения людей", - сказано на сайте Dr. Seuss Enterprises. Давайте узнаем, что в этих сказках могло оскорбить американцев.
А ещё был случай, когда одна детская библиотека отказалась принять в дар книги Сьюза из-за их расистского содержания. Дарителем была Мелания Трамп, так что это тоже повлияло на решение руководства библиотеки.
В 2019 году особо рьяные борцы за всё хорошее объявили всё творчество Сьюза расистским. Особенно им не понравилось, что в детских книжках лишь 2% девочек от общего числа действующих лиц, а разного рода меньшинств и вовсе нет. Один обвинитель Сьюза даже жаловался по телевизору, что прежде, чем дать дочке книгу Сьюза, он собственноручно подрисовывает к he (он) букву s, чтобы получилось she (она).
Наслушавшись жалоб компания Dr. Seuss Enterprises, заведующая всем творческим наследием сказочника, в день рождение Сьюза сообщила о прекращении публикации шести книг писателя: "На тутовой улице" (And to Think That I Saw It on Mulberry Street), "Если бы я управлял зоопарком" (If I Ran the Zoo), "Пруд Макэллигота" (McElligot’s Pool), "По ту сторону зебры" ("On Beyond Zebra!"), "Супер-яичница" (Scrambled Eggs Super), "Кошачья викторина" (The Cat's Quizzer). "Эти книги содержат обидные и неверные изображения людей", - сказано на сайте Dr. Seuss Enterprises. Давайте узнаем, что в этих сказках могло оскорбить американцев.
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"На тутовой улице" - первая детская книжка Сьюза, принёсшая ему славу детского писателя. Впервые она была опубликована в 1937 году. Сьюз работал карикатуристом и мультипликатором, поэтому иллюстрации для своей истории нарисовал сам.
По сюжету отец наказывает своему сыну Марко внимательно смотреть по сторонам по дороге из школы домой и потом пересказать увиденное. Марко видит лишь запряжённую лошадью повозку. Чтобы рассказ о пути из школы был более интересным, мальчик представляет, что вместо лошади повозку везёт зебра или слон, а вместо повозки колесница или даже сани с эскимосами и т.д.
Выше вы можете видеть одну из оскорбивших современных читателей картинку. Эскимосов так изображать уже нельзя - это расизм. В тексте над картинкой можно найти проявление сексизма. Мальчик сетует, что такое мог придумать кто угодно - Джек, Фред, Джо, Нэт, да даже Джейн могло такое в голову прийти. Получается, мальчик считает, что женщины тупее мужчин.
По сюжету отец наказывает своему сыну Марко внимательно смотреть по сторонам по дороге из школы домой и потом пересказать увиденное. Марко видит лишь запряжённую лошадью повозку. Чтобы рассказ о пути из школы был более интересным, мальчик представляет, что вместо лошади повозку везёт зебра или слон, а вместо повозки колесница или даже сани с эскимосами и т.д.
Выше вы можете видеть одну из оскорбивших современных читателей картинку. Эскимосов так изображать уже нельзя - это расизм. В тексте над картинкой можно найти проявление сексизма. Мальчик сетует, что такое мог придумать кто угодно - Джек, Фред, Джо, Нэт, да даже Джейн могло такое в голову прийти. Получается, мальчик считает, что женщины тупее мужчин.
Марко нафантазировал к повозке целую процессию. Среди прочих по Тутовой улице шествует "китаец, который ест палочками". На картинке изображён стереотипный желтокожий азиат с раскосыми глазами, длинной косой, с конической шляпой на голове.
Это иллюстрация из книги 1950 года "Если бы я управлял зоопарком". В этой книжке мальчик представляет, как владеет зоопарком и собирает диковинных зверей по всему миру. В горах Зомба-ма-Тант поймать Бастарда и Фластарда ему помогают стереотипные азиаты. В тексте подчёркивается, что у них косые глаза.
В книге "Пруд Макэллигота" (1947) мальчик фантазирует, какая удивительная рыба может водиться в крошечном пруду. И снова стереотипые эскимосы.
Кстати, в США с прошлого года эскимо (Eskimo Pie) называется Edy’s Pie.
Кстати, в США с прошлого года эскимо (Eskimo Pie) называется Edy’s Pie.
В книге "По ту сторону зебры" (1955) можно придраться разве что к арабу и к неведомому африканскому насекомому с большими красными губами (с такими губами карикатуристы обычно рисовали негров).
Ну и египтянин, который больше похож на белого, чем на египтянина (если уж придираться, то на полную катушку).
Раздобыть электронную версию The Cat's Quizzer мне не удалось, но там, вероятно, тоже кроме эскимосов вряд ли к чему-то можно будет докопаться.
Надо сказать, что борцы за социальную справедливость давно желают запрета "Кота в шляпе", но так как "Кот в шляпе" - главный хит Сьюза, то Dr. Seuss Enterprises решила откупиться менее популярными книжками.
Раздобыть электронную версию The Cat's Quizzer мне не удалось, но там, вероятно, тоже кроме эскимосов вряд ли к чему-то можно будет докопаться.
Надо сказать, что борцы за социальную справедливость давно желают запрета "Кота в шляпе", но так как "Кот в шляпе" - главный хит Сьюза, то Dr. Seuss Enterprises решила откупиться менее популярными книжками.
В соцсетях в связи с прекращением выпуска шести книг Сьюза говорят о цензуре и культуре отмены. Одни пишут: "Руки прочь от нашего детства, долой цензуру", другие им возражают: "Никакой цензуры нет. Частная компания приняла решение, что тут такого".
В связи с новостью и днём рождения Сьюза пользователи смахнули пыль и с его карикатур. Сьюз долго работал карикатуристом и много чего успел изобразить. На карикатуре выше "уважаемая пятая колонна" в лице проживающих в США японцев получают динамит и ждут сигнала из дома. Японцы традиционно для карикатур тех лет изображены с большими передними зубами.
В связи с новостью и днём рождения Сьюза пользователи смахнули пыль и с его карикатур. Сьюз долго работал карикатуристом и много чего успел изобразить. На карикатуре выше "уважаемая пятая колонна" в лице проживающих в США японцев получают динамит и ждут сигнала из дома. Японцы традиционно для карикатур тех лет изображены с большими передними зубами.
А вот совсем ужасная по современным меркам карикатура. Эта карикатура будет посильнее сексистских твитов 10-летней давности. Сталин несёт на себе всю ношу войны к экспрессу победы, а богатые американцы ("Наша клайвденская клика". Английская "клайвденская клика" - политики и финансисты, симпатизировавшие нацистам) говорят: "Не давай большие чаевые тому в красной шапке! Ты знаешь, как я ненавижу русских".
"Доктор Сьюз симпатизировал Сталину, вот почему его отменили"
March 2, 2021
В завершение посмотрим на карикатуру, нарисованную Зьюсом в 1929 году. За такую картинку по логике SJW-активистов можно сжечь всё собрание сочинений Зьюса.
"Возьмите высококлассного ниггера для вашей поленницы".
Карикатура обыгрывает выражение "негр в поленнице", которое означает "скрытую причину, тайное обстоятельство". На другой карикатуре Сьюза джентльмен выбирает в магазине стог сена для своей иголки.
"Возьмите высококлассного ниггера для вашей поленницы".
Карикатура обыгрывает выражение "негр в поленнице", которое означает "скрытую причину, тайное обстоятельство". На другой карикатуре Сьюза джентльмен выбирает в магазине стог сена для своей иголки.
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