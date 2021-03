Как в США отменяют классика детской литературы

Например, в 2017 году несколько писателей отказались участвовать в книжной ярмарке в доме-музее Сьюза в Спрингфилде, штат Массачусетс. А всё из-за граффити на стене дома, воспроизводящем иллюстрацию из книги Сьюза "На тутовой улице" (And to Think That I Saw It on Mulberry Street). Сьюз сам иллюстрировал свои книги, поэтому писатели на него и обиделись. На картинке раздора был изображён карикатурный китаец с жёлтой кожей. Перед писателями азиатского происхождения извинились, граффити закрасили.

А ещё был случай, когда одна детская библиотека отказалась принять в дар книги Сьюза из-за их расистского содержания. Дарителем была Мелания Трамп, так что это тоже повлияло на решение руководства библиотеки.

В 2019 году особо рьяные борцы за всё хорошее объявили всё творчество Сьюза расистским. Особенно им не понравилось, что в детских книжках лишь 2% девочек от общего числа действующих лиц, а разного рода меньшинств и вовсе нет. Один обвинитель Сьюза даже жаловался по телевизору, что прежде, чем дать дочке книгу Сьюза, он собственноручно подрисовывает к he (он) букву s, чтобы получилось she (она).



Наслушавшись жалоб компания Dr. Seuss Enterprises, заведующая всем творческим наследием сказочника, в день рождение Сьюза сообщила о прекращении публикации шести книг писателя: "На тутовой улице" (And to Think That I Saw It on Mulberry Street), "Если бы я управлял зоопарком" (If I Ran the Zoo), "Пруд Макэллигота" (McElligot’s Pool), "По ту сторону зебры" ("On Beyond Zebra!"), "Супер-яичница" (Scrambled Eggs Super), "Кошачья викторина" (The Cat's Quizzer). "Эти книги содержат обидные и неверные изображения людей", - сказано на сайте Dr. Seuss Enterprises. Давайте узнаем, что в этих сказках могло оскорбить американцев.