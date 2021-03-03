FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 615 постов • 209 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США 
Как в США отменяют классика детской литературы

Как в США отменяют классика детской литературы (15 фото)

Автор:
03 марта 2021 22:29
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Сьюз   бред   гринч   дети   книги   сша   толерантность   
1124
15
Американцы нанесли сокрушительный удар по расизму - шесть "оскорбительных" книг Доктора Сьюза больше не будут издаваться.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: Сьюз   бред   гринч   дети   книги   сша   толерантность   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
118k
arek14 57 минут назад
Маразм крепчал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
832
alex 23 минуты назад
чем хуже в штатах тем лучше
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Ertin Полчаса назад
У "Анны Карениной" в штатах больше нет шансов...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Самая добрая инициатива, которая случилась в стране за последний год (9 фото) Самая добрая инициатива, которая случилась в стране за последний год (9 фото) Воры похитили подарки для детей из бедных семей, но местные жители спасли ситуацию Воры похитили подарки для детей из бедных семей, но местные жители спасли ситуацию Не выдержала: женщина избила мать детей, которые изводили её в самолёте Не выдержала: женщина избила мать детей, которые изводили её в самолёте Медсестра узнала в коллеге малыша, которого спасла почти 30 лет назад Медсестра узнала в коллеге малыша, которого спасла почти 30 лет назад В Китае ребенок чуть не лишился жизни из-за обычной палочки для еды В Китае ребенок чуть не лишился жизни из-за обычной палочки для еды Семью занесли в чёрный список авиакомпании из-за ребёнка, который отказался надеть маску Семью занесли в чёрный список авиакомпании из-за ребёнка, который отказался надеть маску
Михаил Мосягин

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

186652



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Супер Царио": "Дворец Путина" обыграли в ролике про усатого водопроводчика
2
160
"Супер Царио": "Дворец Путина" обыграли в ролике про усатого водопроводчика
«Замёрзший» российский город: люди бросили все и сбежали
1
144
«Замёрзший» российский город: люди бросили все и сбежали
﻿
Набирающие популярность в сообществах
"Я не живодёрка!", или логика, ты здесь ночевала?
0
10
"Я не живодёрка!", или логика, ты здесь ночевала?
Модераторы фейсбука: наша служба и опасна, и трудна
0
7
Модераторы фейсбука: наша служба и опасна, и трудна
Самая добрая инициатива, которая случилась в стране за последний год (9 фото)
Самая добрая инициатива, которая случилась в стране за последний год (9 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#факты#животные#Россия#авто аварии#автомир#Разное#знаменитости#спорт
#фото#история#люди#дтп#аварии#приколы#автомобили#в мире#падение#звезды
#интересное#интересно#кино#подборка#картинки#СССР#искусство#актеры#позитив#авария дня

На что жалуетесь?

Вернуться