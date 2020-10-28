Перестарался при подготовке к Хэллоуину: к мужчине дважды приезжала полиция

Художник Стивен Новак из Далласа всегда с усердием готовится к своему любимому празднику. Однако в этом году он переплюнул самого себя.
Свой дом и территорию перед ним художник "украсил" четырьмя "трупами" и большим количеством искусственной крови. В один из манекенов он воткнул бензопилу, другому "размозжил" голову сейфом, третьего проткнул секирой и закинул на крышу, а муляж четвёртого упаковал в пакет. Вокруг манекенов мужчина разлил много искусственной крови.
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Кстати, по словам Стивена, он практически каждый день обновляет инсталляцию. Ведь в последние дни часто идут дожди, и рано утром мужчина обновляет кровавые реки у себя перед домом. Этим он очень пугает людей, которые ходят мимо его хэллоуинских украшений по утрам – спортсменов и собачников.
Дважды к нему приезжала полиция – они похвалили Стивена за реалистичность и не применили никаких мер. Просто если поступает звонок, то им необходимо приехать и проверить. А соседи рассказали мужчине, что полиция несколько раз приезжала и без него – стражи порядка ходили по газону, проверяли муляжи и фотографировали для отчётности. Видимо, художник действительно напугал весь район своей фантазией.
В следующем году Новак обещает придумать инсталляцию ещё страшнее!
В следующем году Новак обещает придумать инсталляцию ещё страшнее!
40 отличных идей для украшения дома к Хэллоуину
Приближается Хэллоуин, и жители западных стран уже вовсю украшают свои лужайки к празднику. Посмотрите на самые оригинальные идеи - может, вам тоже пригодится?
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