Перестарался при подготовке к Хэллоуину: к мужчине дважды приезжала полиция

Дважды к нему приезжала полиция – они похвалили Стивена за реалистичность и не применили никаких мер. Просто если поступает звонок, то им необходимо приехать и проверить. А соседи рассказали мужчине, что полиция несколько раз приезжала и без него – стражи порядка ходили по газону, проверяли муляжи и фотографировали для отчётности. Видимо, художник действительно напугал весь район своей фантазией.



В следующем году Новак обещает придумать инсталляцию ещё страшнее!