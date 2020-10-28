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Сообщество Жизнь в США 478 постов • 193 подписчика подписаться
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Перестарался при подготовке к Хэллоуину: к мужчине дважды приезжала полиция

Перестарался при подготовке к Хэллоуину: к мужчине дважды приезжала полиция (4 фото)

Автор:
28 октября 2020 15:46
Сообщество : Жизнь в США
Метки: даллас   искусственная кровь   манекены   полиция   страшно   сша   хэллоуин   
2162
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Художник Стивен Новак из Далласа всегда с усердием готовится к своему любимому празднику. Однако в этом году он переплюнул самого себя.
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Метки: даллас   искусственная кровь   манекены   полиция   страшно   сша   хэллоуин   
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6  комментариев
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vitenok 2 часа назад
Агата Кристи написала бы роман, где всё затеяно с целью спрятать настоящий труп среди муляжей.
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евгений 19 минут назад
Мне больше страшно за соседей, вызвавших полицию. Прям представил эту... ну пусть будет Кэтрин, с трясущимися руками набиравшую 911 и кричащую «алло, полиция здесь трупы, много трупов есть не целые, один на крыше я не знаю сколько, мне страшно...»
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