- Я задал конкретный вопрос про несовершеннолетних. Раз уж вы уклонились от вопроса, я задам ещё более конкретный вопрос. Поддерживаете ли вы отмену родительского согласия на введение ребёнку блокаторов полового созревания, гормонов и/или операции по ампутации груди и гениталий? Вы сказали, что готовы ускорить разработку протоколов для беспризорников. Я обеспокоен за бедных детей, оставшихся без родителей, без дома, находящихся в полной растерянности. Вы готовы так просто позволить этому случиться с несовершеннолетними?
Хотел бы я, чтобы вы проявили сострадание к Кайре Белль, 23-летней девушке, запутавшейся в себе. В 14 лет она прочитала в интернете о каких-то трансгендерах. Она тогда сказала себе: "Что ж, может, я и есть трансгендер?" В конце концов, она получила блокаторы полового созревания, кросс-половые гормоны, ей удалили грудь. Сейчас она как человек, который сделал ошибку, но был введён в заблуждение медицинским сообществом, говорит очень правильные слова. "Будучи подростком, я совершила необдуманный поступок в попытке найти уверенность и счастье, как и многие другие подростки. С той лишь разницей, что моё необдуманное решение испортило мне всю жизнь", - сказала она, добавив, что смена пола была временным и поверхностным решением сложной проблемы, связанной с идентичностью.
На протяжении почти всей нашей истории, мы были убеждены, что несовершеннолетние должны быть ограничены в правах, что родители обязаны принимать участие в их жизни. Поэтому я обеспокоен тем, что вы отказываетесь признать, что несовершеннолетние ни при каких условиях не могут решать, стоит ли им принимать гормоны или ампутировать гениталии, так как это решение повлияет на всю их оставшуюся жизнь. Итак, следует ли несовершеннолетним принимать такие решения самостоятельно? Вы примите твёрдое решение по этому вопросу?
- Прошу занести в протокол, что свидетель отказался отвечать на вопрос, - завершил выступление Рэнд Пол.
Сенатор Патти Мюррей, выступая из дома, похвалила Левин за хороший ответ и указала Рэнду, что он не так всё понял, что "это другое" и вообще это идеологический вопрос и здесь не уместен. Догадайтесь, из какой Мюррей партии.
Кстати, в штате Орегон 15-летние подростки могут принимать решение о перемене пола без согласия родителей, а вот алкоголь покупать не могут и машину им тоже водить не разрешают. Такой вот парадокс.
Стоит отметить, что в соцсетях выступление Пола Рэнда нашло поддержку. Приведём здесь один из комментариев:
"Есть подростки, которые из проблемных детей вырастают в успешных и ответственных взрослых.
Есть подростки, которые не могут справиться с тревогой и беспокойством, несмотря на усилия психотерапевтов и родителей, но, став взрослыми, каким-то образом кардинально меняются.
Подростковые чувства, убеждения, манера поведения со временем оказываются лишь этапом в формировании личности.
Мы не должны позволять подросткам принимать жизненно важные решения, пока этап формирования личности не завершён. Это необоснованно? Возможно. Это для их же собственного блага? ДА!
Я ещё не встречал человека, который, оглядываясь на свои юношеские годы, сказал бы: "Боже мой, я был прав абсолютно во всём!" Всё как раз с точностью да наоборот. Те, кто призывают давать детям гормоны, однозначно психически больны".
Источник:
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Там же умные люди сидят и понимают, что личность формируется примерно до 18 лет, а физиология до 21 - 27 лет. До 18 лет человек ещё только познаёт себя и в него можно запихать что угодно. Педики зачастую становятся педиками потому, что имели первый сексуальный контакт со своим полом, будь то баловство или надругательство. А они 10 летним детям говорят, что голубые это норма, а с 15 лет, когда гормоны бушуют, они позволяют менять пол и принимать гормоны. Ну не бред ли? Это же намеренно делается.
Даешь 99% трансгендеров от общего чила населения сша к 2025 году!!! Ну ладно, к 2030-му))
- что означает татуха с иероглифом на твоем плече?
- это очень важный символ для меня, он напоминает, что в 18 лет я был тупым до*боёбом.
В американской версии на месте тутухи в анекдоте будет вопрос про отрезанный член и подобие влагалища на его месте.