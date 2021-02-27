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"Я совершила необдуманный поступок, испортивший мне жизнь": сенатор против трансгендера

"Я совершила необдуманный поступок, испортивший мне жизнь": сенатор против трансгендера (5 фото + 1 видео)

Автор:
27 февраля 2021 13:22
Сообщество : Жизнь в США
Метки: gender   бред   медицина   пол   сенат   сша   трансгендеры   трансформеры   
22194
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Борьба за здравый смысл в сенате США.

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Метки: gender   бред   медицина   пол   сенат   сша   трансгендеры   трансформеры   
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43k
zloykoyot День назад
Блин, сколько подростков, вырастая, пытается свести набитые в юности татухи или убрать туннели в ушах? Потому как понимают, что в таком виде вряд ли получится стать серьёзным руководителем или бизнесменом. А эти дебилы хотят фактически ребёнку производить такие серьёзные вмешательства в организм без разрешения родителей. Кстати там и при3,14зднутых родителей хватает с избытком.
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65k
Пётровыч Полчаса назад
Мне иногда кажется, что это эксперименты над обществом. Типа как создание нового человека, или нового общества, типа евгеники.
Там же умные люди сидят и понимают, что личность формируется примерно до 18 лет, а физиология до 21 - 27 лет. До 18 лет человек ещё только познаёт себя и в него можно запихать что угодно. Педики зачастую становятся педиками потому, что имели первый сексуальный контакт со своим полом, будь то баловство или надругательство. А они 10 летним детям говорят, что голубые это норма, а с 15 лет, когда гормоны бушуют, они позволяют менять пол и принимать гормоны. Ну не бред ли? Это же намеренно делается.
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5k
катафреник 43 минуты назад
с такими баранами ислам заполонит всю планету...
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5k
катафреник 47 минут назад
Да здравствует трансгендерная толейрантность в США!!!
Даешь 99% трансгендеров от общего чила населения сша к 2025 году!!! Ну ладно, к 2030-му))
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474
Eric Cartman Час назад
Анекдот:
- что означает татуха с иероглифом на твоем плече?
- это очень важный символ для меня, он напоминает, что в 18 лет я был тупым до*боёбом.
В американской версии на месте тутухи в анекдоте будет вопрос про отрезанный член и подобие влагалища на его месте.
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2k
insaider 2 часа назад
Не ту страну назвали Гондурасом!
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21k
ВАТНИК 2 часа назад
там в пиндосране ужо нормальных людей всё меньше и меньше....и эти педерасты пытаются навязать нам свои взгляды на жизнь...
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1k
Пачо Эррера 2 часа назад
Не понимаю зачем сидящим наверху в Америке это надо? Зачем они целенаправленно выращивают общество состоящее из ЛГБТ, трансов и цветных? Чем их белые семейные американцы не устраивают?
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2k
insaider Пачо Эррера 2 часа назад
Разделяй и властвуй!БЛМ,ЛГБТ,и трансгендеры это штурмовые отряды нового порядка. Страна победившего фашизма,всё как под копирку,даже поджог рейхстага в 2001 осуществили. Самолёты влетающие в здания торгового центра несколько часов на повторе крутили,чтобы никто не усомнился в официальной версии,что пастухи потренировавшись на симуляторе,не снижая скорости точно влетели в здания,причем почти синхронно.
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2k
Natural Selection 2 часа назад
цирк уродов
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8k
Андреич 2 часа назад
12 трансгендеров минуснули этот пост.
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2k
insaider 2 часа назад
Видимо [мат] америке придёт в видоизмененной форме.
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6k
Serjio 3 часа назад
Ох сработает эта перегнутая палка в обратку в будущем. Трансов в Америке вешать будут на столбах лет через 50...
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5k
катафреник Serjio 45 минут назад
некому будет вешать))
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4k
Василий 3 часа назад
Лавров был прав...
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1
Алексей 3 часа назад
И эти люди верят в Бога ?
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1k
Роман Машков 3 часа назад
хоть один нормальный нашелся
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1k
Дмитрий Круглов 3 часа назад
Идет война против нормальных людей. Я рад, что увидел в тексте фразу не программирующую на самообман "операция по смене пола", а адекватную фразу "ампутация гениталий". Именно ампутацией это должно называться. Современный уровень медицины не позволяет сменить пол.
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3k
constriktor97 4 часа назад
Маразм крепчал..
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306
Рак 4 часа назад
жид еще к тому же
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4k
Alex 4 часа назад
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229
Евгений 5 часов назад
Какая отвратительная рожа
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4k
ишты 5 часов назад
Судя по виду министра - здравоохранению п.и.з.дец!
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