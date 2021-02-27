Стоит отметить, что в соцсетях выступление Пола Рэнда нашло поддержку. Приведём здесь один из комментариев:





"Есть подростки, которые из проблемных детей вырастают в успешных и ответственных взрослых.

Есть подростки, которые не могут справиться с тревогой и беспокойством, несмотря на усилия психотерапевтов и родителей, но, став взрослыми, каким-то образом кардинально меняются.

Подростковые чувства, убеждения, манера поведения со временем оказываются лишь этапом в формировании личности.

Мы не должны позволять подросткам принимать жизненно важные решения, пока этап формирования личности не завершён. Это необоснованно? Возможно. Это для их же собственного блага? ДА!

Я ещё не встречал человека, который, оглядываясь на свои юношеские годы, сказал бы: "Боже мой, я был прав абсолютно во всём!" Всё как раз с точностью да наоборот. Те, кто призывают давать детям гормоны, однозначно психически больны".