"Пол - это факт": комика травят за шутку о трансгендерах

Немного новостей из дурки о том, как чернокожего обвинили в белой привилегии.
Американскому комику Дэйву Шаппеллу (вы можете помнить его по мему "Современные проблемы требуют современных решений), как и многим другим западным комикам, регулярно достаётся за шутки. Но ему, кажется, позволено больше других. Скажем, он неоднократно высмеивал в своих выступлениях трансгендеров, но, несмотря на это, Netflix заключил с ним многомиллионную сделку на показ нескольких его концертов. Именно Шаппелла позвали вести главнейшее американское юмористическое шоу SNL после расовых конфлитов, пика смертей от ковида и расколовших страну выборов, чтобы комик объяснил американцам, что к чему. И вот на этой неделе у Шапелла вышел новый стэндап-концерт The Closer на Netflix, и разного рода активисты снова принялись его отменять. Вот одна из реплик, больше всего задевших ЛГБТ-сообщество, которая была встречена бурными аплодисментами зала:
Пол - это факт. Каждый зритель в зале, каждый человек на Земле должен был пройти между ног у женщины, чтобы попасть в этот мир. Это факт.
Примерно то же самое говорила два года назад Джоан Роулинг, после чего ей крепко досталось. Об этом упомянул в своём выступлении Шаппелл.
На этом кадре с концерта видно, что представители ЛГБТ-сообщества недовольны шутками в свой адрес.
Однако на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes у стэндапа очень высокий рейтинг.
Различные общественные организации уже потребовали от Netflix убрать с платформы стэндап Шаппелла. Глава The National Black Justice Coalition уже заявил, что шутки комика напрямую влияют на рост самоубийств трансгендеров. Продюсер Жаклин Мур (по фото нетрудно догадаться, что она тоже трансгендер), спродюсировавшая несколько сериалов Netflix, уволилась из компании в знак протеста.
NPR (Национальное публичное радио) обвинило негра Шаппела в использовании привилегии белого. Давайте посмотрим, чего ещё обидного наговорил комик, и как к этом отнеслись в интернете.
Fake liberal hypocrisy. “You can shoot and kill a ngga but you better not hurt a gay person’s feelings” - Dave Chappell 🤔#DaveChappelleTheCloser #DaBaby pic.twitter.com/7Vai1Lr8wg— 🇺🇸 HWD Sports/BlackPolitics/Controversy (@hwd_sports) October 6, 2021
В нашей стране ты можешь пристрелить нигера, но не смей ранить чувства гея
Это Шаппелл пошутил по поводу рэпера DaBaby, чья карьера пострадала не из-за того, что он застрелил негра в супермаркете, а из-за того, что нелестно отозвался об ЛГБТ.
Dave Chappell with another perfect joke from his new special. pic.twitter.com/M0QYh53Tq0— Marcus Herrick (@Syrik_Zero) October 6, 2021
Он мне сказал: "Дэйв, будь осторожен, они идут за тобой". Один они или их много?
Тут шутка в том, что англоговорящих странах те, кто не определился, мужчина он или она женщина, требуют, чтобы к ним обращались they\them.
Трансгендерам также не понравилось, как комик прошёлся по Кейтлин Дженнер (в прошлом спортсмен Брюс Дженнер).
Кейтлин Дженнер выбрали "Женщиной года" в её первый год в качестве женщины. Получается, она лучше любой сучки в Детройте. А ведь у неё даже месячных нет.
- Он лучше всех умеет говорить то, о чём все и так думают, но боятся сказать, об этом тупом дерьме, в котором тонет наше общество. Хочешь обижаться на то, что он говорит? Вперёд, обижайся. Остальным позволено не переживать из-за ваших обид.
- В датском журнале написали: "Дэйву стоит вернуться к основам, шутить о белых и оставить транс-сообщество в покое". И они ещё будут говорить о лицемерии. Теперь даже профессиональным комикам шутить нельзя.
- Хороший вывод сделал Майкл Рапапорт. Люди любят жаловаться, и эта любовь сильнее ненависти к Шаппеллу. Он уже говорил всякие трансфобные вещи, и его уже пытались отменить. Если вы его так ненавидите, зачем вы смотрите его выступления? Зачем вы всё ещё подписаны на Netflix? Если вы хотите отменить его и Netflix, почему бы вам не начать с себя и отменить подписку. Потому что вам нравится жаловаться, маленькие сучки.
Дэйв Шаппелл закончил свой рассказ историей о дружбе с трансгендером. Несколько лет назад Шаппелл познакомился с канадским трансгендером-комиком Дафной Дорман. После концерта, где он снова шутил над ЛГБТ, Дорман подошла к нему и сказала, что шутки у него действительно смешные, и она на них совсем не обижается, более того, сама она шутит в таком же ключе. В 2019 году Шаппелл рассказал о знакомстве и дружбе с Дорман на выступлении, записанном для Netflix. После чего в интернете стали травить не только Шаппелла за трансфобные панчи, но и Дорман, за то что она связалась с врагом. Травля усилилась, когда подруга Шаппела стала его защищать от нападок трансгендеров. В 2019 году Дорман не выдержала травли и покончила с собой. В 2021 году после концерта The Closer семья погибшей вступилась за Шаппела.
Источник:
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хм...
Ты погляди, пи.д.о.р ский расизм