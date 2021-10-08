FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5201 пост • 691 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
"Пол - это факт": комика травят за шутку о трансгендерах

"Пол - это факт": комика травят за шутку о трансгендерах (10 фото)

Автор:
08 октября 2021 17:43
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Netflix   gender   комик   нетфликс   отмена   пол   сша   шаппелл   
1254
10

Немного новостей из дурки о том, как чернокожего обвинили в белой привилегии.

×

Американскому комику Дэйву Шаппеллу (вы можете помнить его по мему "Современные проблемы требуют современных решений), как и многим другим западным комикам, регулярно достаётся за шутки. Но ему, кажется, позволено больше других. Скажем, он неоднократно высмеивал в своих выступлениях трансгендеров, но, несмотря на это, Netflix заключил с ним многомиллионную сделку на показ нескольких его концертов. Именно Шаппелла позвали вести главнейшее американское юмористическое шоу SNL после расовых конфлитов, пика смертей от ковида и расколовших страну выборов, чтобы комик объяснил американцам, что к чему. И вот на этой неделе у Шапелла вышел новый стэндап-концерт The Closer на Netflix, и разного рода активисты снова принялись его отменять. Вот одна из реплик, больше всего задевших ЛГБТ-сообщество, которая была встречена бурными аплодисментами зала:



Пол - это факт. Каждый зритель в зале, каждый человек на Земле должен был пройти между ног у женщины, чтобы попасть в этот мир. Это факт.


Примерно то же самое говорила два года назад Джоан Роулинг, после чего ей крепко досталось. Об этом упомянул в своём выступлении Шаппелл.


На этом кадре с концерта видно, что представители ЛГБТ-сообщества недовольны шутками в свой адрес.


Однако на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes у стэндапа очень высокий рейтинг.




Различные общественные организации уже потребовали от Netflix убрать с платформы стэндап Шаппелла. Глава The National Black Justice Coalition уже заявил, что шутки комика напрямую влияют на рост самоубийств трансгендеров. Продюсер Жаклин Мур (по фото нетрудно догадаться, что она тоже трансгендер), спродюсировавшая несколько сериалов Netflix, уволилась из компании в знак протеста.




NPR (Национальное публичное радио) обвинило негра Шаппела в использовании привилегии белого. Давайте посмотрим, чего ещё обидного наговорил комик, и как к этом отнеслись в интернете.

В нашей стране ты можешь пристрелить нигера, но не смей ранить чувства гея



Это Шаппелл пошутил по поводу рэпера DaBaby, чья карьера пострадала не из-за того, что он застрелил негра в супермаркете, а из-за того, что нелестно отозвался об ЛГБТ.




Он мне сказал: "Дэйв, будь осторожен, они идут за тобой". Один они или их много?


Тут шутка в том, что англоговорящих странах те, кто не определился, мужчина он или она женщина, требуют, чтобы к ним обращались they\them.



Трансгендерам также не понравилось, как комик прошёлся по Кейтлин Дженнер (в прошлом спортсмен Брюс Дженнер).


Кейтлин Дженнер выбрали "Женщиной года" в её первый год в качестве женщины. Получается, она лучше любой сучки в Детройте. А ведь у неё даже месячных нет.



- Он лучше всех умеет говорить то, о чём все и так думают, но боятся сказать, об этом тупом дерьме, в котором тонет наше общество. Хочешь обижаться на то, что он говорит? Вперёд, обижайся. Остальным позволено не переживать из-за ваших обид.


- В датском журнале написали: "Дэйву стоит вернуться к основам, шутить о белых и оставить транс-сообщество в покое". И они ещё будут говорить о лицемерии. Теперь даже профессиональным комикам шутить нельзя.


- Хороший вывод сделал Майкл Рапапорт. Люди любят жаловаться, и эта любовь сильнее ненависти к Шаппеллу. Он уже говорил всякие трансфобные вещи, и его уже пытались отменить. Если вы его так ненавидите, зачем вы смотрите его выступления? Зачем вы всё ещё подписаны на Netflix? Если вы хотите отменить его и Netflix, почему бы вам не начать с себя и отменить подписку. Потому что вам нравится жаловаться, маленькие сучки.



Дэйв Шаппелл закончил свой рассказ историей о дружбе с трансгендером. Несколько лет назад Шаппелл познакомился с канадским трансгендером-комиком Дафной Дорман. После концерта, где он снова шутил над ЛГБТ, Дорман подошла к нему и сказала, что шутки у него действительно смешные, и она на них совсем не обижается, более того, сама она шутит в таком же ключе. В 2019 году Шаппелл рассказал о знакомстве и дружбе с Дорман на выступлении, записанном для Netflix. После чего в интернете стали травить не только Шаппелла за трансфобные панчи, но и Дорман, за то что она связалась с врагом. Травля усилилась, когда подруга Шаппела стала его защищать от нападок трансгендеров. В 2019 году Дорман не выдержала травли и покончила с собой. В 2021 году после концерта The Closer семья погибшей вступилась за Шаппела.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Netflix   gender   комик   нетфликс   отмена   пол   сша   шаппелл   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
9
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
insaider 47 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
471
Демьян 2 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
80
mishka79 4 минуты назад
не люблю я стэндап, но этот нигер прям красавчик
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Александр 8 минут назад
Трансформеры в бешенстве, был бы комик белым, было бы проще)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Растрелли В.В. 18 минут назад
Какие-то п#дары на картинках. Фу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Опаньки Полчаса назад
"что шутки комика напрямую влияют на рост самоубийств трансгендеров."

хм...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
KOSTELLO 36 минут назад
"В 2019 году Дорман не выдержала травли и покончила с собой."

Ты погляди, пи.д.о.р ский расизм
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Виктор Штурмаревич 42 минуты назад
Всех трансформаторов на подстанцию,пусть там гудят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Провалы мужчин в Тиндере: 5 ошибок, которые отталкивают женщин (1 фото + 1 видео) Провалы мужчин в Тиндере: 5 ошибок, которые отталкивают женщин (1 фото + 1 видео) Netflix продолжит показывать "Друзей" за 100 миллионов долларов Netflix продолжит показывать "Друзей" за 100 миллионов долларов "Я совершила необдуманный поступок, испортивший мне жизнь": сенатор против трансгендера "Я совершила необдуманный поступок, испортивший мне жизнь": сенатор против трансгендера Сериал "Маленькая Британия" удалили из стриминговых сервисов из-за обвинений в расизме Сериал "Маленькая Британия" удалили из стриминговых сервисов из-за обвинений в расизме "Есть два пола: мужчины и женщины. Доверяйте науке": американка ответила оппоненту с помощью плаката "Есть два пола: мужчины и женщины. Доверяйте науке": американка ответила оппоненту с помощью плаката Американцев предупреждают: сериал про Троцкого - кремлёвская пропаганда Американцев предупреждают: сериал про Троцкого - кремлёвская пропаганда
Николай Дмитрич

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1101



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
C.C. Catch: что стало с «королевой диско 80-х»
8
181
C.C. Catch: что стало с «королевой диско 80-х»
Фильм о победе Китая над США обогнал в прокате американские блокбастеры
3
252
Фильм о победе Китая над США обогнал в прокате американские блокбастеры
Набирающие популярность в сообществах
Россия или США: кому принадлежит Луна
1
28
Россия или США: кому принадлежит Луна
Операция «Спасение крассулы»
0
1
Операция «Спасение крассулы»
Провалы мужчин в Тиндере: 5 ошибок, которые отталкивают женщин (1 фото + 1 видео)
Провалы мужчин в Тиндере: 5 ошибок, которые отталкивают женщин (1 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Белый гетеро-мужчина пытается объяснить фемке что он человек
3
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#автомобили#автомир#Разное#авто аварии#люди#в мире#избиение
#Юмор#факты#новости#дтп#аварии#кино#история#природа#фотографии#gif
#подборка#прикол#интересное#картинки#ynews#СССР#Россия#книги#книга#авария дня

На что жалуетесь?

Вернуться