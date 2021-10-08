"Пол - это факт": комика травят за шутку о трансгендерах

Американскому комику Дэйву Шаппеллу (вы можете помнить его по мему "Современные проблемы требуют современных решений), как и многим другим западным комикам, регулярно достаётся за шутки. Но ему, кажется, позволено больше других. Скажем, он неоднократно высмеивал в своих выступлениях трансгендеров, но, несмотря на это, Netflix заключил с ним многомиллионную сделку на показ нескольких его концертов. Именно Шаппелла позвали вести главнейшее американское юмористическое шоу SNL после расовых конфлитов, пика смертей от ковида и расколовших страну выборов, чтобы комик объяснил американцам, что к чему. И вот на этой неделе у Шапелла вышел новый стэндап-концерт The Closer на Netflix, и разного рода активисты снова принялись его отменять. Вот одна из реплик, больше всего задевших ЛГБТ-сообщество, которая была встречена бурными аплодисментами зала:

Пол - это факт. Каждый зритель в зале, каждый человек на Земле должен был пройти между ног у женщины, чтобы попасть в этот мир. Это факт.



Примерно то же самое говорила два года назад Джоан Роулинг, после чего ей крепко досталось. Об этом упомянул в своём выступлении Шаппелл.