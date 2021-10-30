Арчил Гомиашвили: четыре тюремных срока, роман с Лиозновой и собственный игорный бизнес

Юные годы главного Остапа Бендера отечественного кино выдались лихими. Ещё подростком Арчил Гомиашвили обратил на себя внимание правоохранительных органов родного города Тбилиси: постоянно ввязывался в драки, попадался на мелком хулиганстве и воровстве.
В семнадцать лет грузинский юноша впервые отправился в лагеря — за распространение самиздата. Ему дали десять лет тюрьмы, но Гомиашвили написал письмо министру МВД и вышел уже спустя четыре года за отсутствием состава преступления.
Однако стражи порядка отныне не спускали с него глаз, а он и сам давал поводы для очередных тюремных сроков. За драки и воровство Гомиашвили побывал за решёткой ещё трижды, но после очередного освобождения в 27 лет твёрдо решил завязать с бандитским прошлым и изменить свою жизнь. Всю свою энергию бывший преступник направил на свою давнюю мечту — поставил на сцене провинциального театра грузинского города Поти спектакль по мотивам «Золотого телёнка». «Похождение Остапа Бендера» стали триумфом актёра: он не только выступил в качестве режиссёра, но и сам исполнил абсолютно все роли. Постановку приняли на ура, и вскоре актёр уже колесил с ней по всей стране.
Когда знаменитый режиссёр Леонид Гайдай задумал экранизировать «12 стульев», то оказался в непростой ситуации: на роль Великого Комбинатора претендовало больше сотни лучших актёров Советского Союза. Сначала режиссёр остановился на кандидатуре Владимира Высоцкого, но незадолго до начала съёмок актёр ушёл в запой. Тогда роль перешла к Александру Белявскому, но вскоре выяснилось, что он не смотрится в кадре с Кисой Воробьяниновым в исполнении Сергея Филиппова. Гайдай был в отчаянии, киногруппа уже сильно отставала от графика, а актёра на главную роль так и не нашли. Тогда режиссёру порекомендовали грузинского актёра Арчила Гомиашвили, который уже много лет успешно играл Бендера на театральной сцене. От отчаяния Гайдай согласился, но когда увидел Гомиашвили в деле, понял — Бендер наконец найден.
Картина сделала Арчила Гомиашвили популярным на всю страну. Он получил квартиру в Москве в знаменитом доме на набережной и обзавёлся армией верных поклонников. А вот с Леонидом Гайдаем отношения у актёра не сложились. Гомиашвили затаил обиду, когда услышал, что Остап в фильме говорит чужим голосом. Режиссёру не понравился грузинский акцент и он доверил переозвучить главного героя Юрию Саранцеву. С Арчилом они помирились лишь спустя шесть лет, когда на экраны вышли «12 стульев» Марка Захарова. Гайдай лично позвонил Гомиашвили и предложил ему включить телевизор, чтобы посмотреть на «уголовное преступление».
В фильмографии Арчила Гомиашвили могла появиться и ещё одна легендарная роль. В начале 70-х у актёра случился бурный роман с режиссёром Татьяной Лиозновой, которая как раз готовилась снимать «Семнадцать мгновений весны». Гомиашвили с давних пор мечтал о роли Штирлица, но Лиознова поначалу даже не рассматривала его кандидатуру. Когда он сам затронул эту тему, дело закончилось ссорой, но затем режиссёр всё же внесла возлюбленного в список претендентов на главную роль. Чтобы ускорить процесс, Арчил организовал целую спецоперацию: пригласил всю киногруппу в ресторан и заранее договорился с писателем Юлианом Семёновым, чтобы тот во время ужина настоятельно порекомендовал Лиозовой его кандидатуру. Однако представление произвело противоположный эффект: Лиознова всё поняла и решила навсегда разорвать отношения с актёром, посчитав, что ему от неё была нужна только роль Штирлица.
Арчил Гомиашвили долго искал своё личное счастье. Его первой женой стала врач Яна Маилова, которая подарили ему дочь Карину. Во втором браке с актрисой Лианой Манджавидзе на свет появились сыновья Зураб и Михаил. Третьей женой Гомиашвили стала знаменитая актриса Татьяна Окуневская. А в последний раз 40-летний актёр пошёл под венец с 16-летней балериной Татьяной. С молодой женой Арчил Гомиашвили прожил до конца дней и стал отцом двух дочерей — Нины и Екатерины.
В конце 80-х годов в жизни Арчила Гомиашвили произошла судьбоносная встреча. Актёр познакомился с немецким миллионером Майклом Филдом, который подарил ему свою книгу «Америка глазами таксиста». История нищего, который сумел стать одним из лидеров европейского игорного бизнеса, так впечатлила Гомиашвили, что он решил снимать о магнате фильм. Тот сначала согласился, но в последний момент отменил съёмки, а за доставленные неудобства подарил актёру десять игровых залов в Германии. Гомиашвили с головой окунулся в новое дело и спустя несколько лет сам стал успешным игорным бизнесменом. Актёра называли первым советским миллионером. На вырученные деньги он открыл в Москве ресторан «Золотой Остап», который стал местом притяжения отечественной элиты.
В начале 2000-х врачи поставили Арчилу Гомишвили страшный диагноз: рак лёгких. Несколько раз актёр летал на лечение в Америку, но врачи не смогли ему помочь. 79-летний Арчил Гомиашвили ушёл из жизни 31 мая 2005 года.
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Вот тут не понял... Уточните, как он с этим справлялся.