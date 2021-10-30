Арчил Гомиашвили: четыре тюремных срока, роман с Лиозновой и собственный игорный бизнес

В фильмографии Арчила Гомиашвили могла появиться и ещё одна легендарная роль. В начале 70-х у актёра случился бурный роман с режиссёром Татьяной Лиозновой, которая как раз готовилась снимать «Семнадцать мгновений весны». Гомиашвили с давних пор мечтал о роли Штирлица, но Лиознова поначалу даже не рассматривала его кандидатуру. Когда он сам затронул эту тему, дело закончилось ссорой, но затем режиссёр всё же внесла возлюбленного в список претендентов на главную роль. Чтобы ускорить процесс, Арчил организовал целую спецоперацию: пригласил всю киногруппу в ресторан и заранее договорился с писателем Юлианом Семёновым, чтобы тот во время ужина настоятельно порекомендовал Лиозовой его кандидатуру. Однако представление произвело противоположный эффект: Лиознова всё поняла и решила навсегда разорвать отношения с актёром, посчитав, что ему от неё была нужна только роль Штирлица.