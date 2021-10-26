"Пёрл Харбор": интересные факты о фильме и фото со съёмок

Ещё до того, как начались съёмки, было ясно, что фильм будет выдающимся. Выделялся на фоне остальных картин он, как минимум, тем, что его бюджет составлял 140 млн. долларов.
Это не единственное голливудское творение с подобным бюджетом, мы знаем такие фильмы как "Титаник" или "Водный мир", но есть один нюанс. Бюджет этих фильмов вырастал до колоссальных размеров в процессе съёмок, "Пёрл Харбор" же, изначально планировался как очень дорогой фильм.
Команда, которая должна была работать над фильмом, насчитывала три тысячи человек. Снимать фильм отправились на Гавайи, получили, по местной традиции, благословение от священника и погрузились в работу на пять месяцев.
Снять подобное кино без поддержки армии невозможно и поддержка была оказано. Было привлечено огромное количество военной техники и специалистов.
Некоторые кадры сняты прямо в кабинах летящих самолётов. Актёры прошли базовый лётный курс и им довелось управлять настоящим истребителем. Рядом, разумеется, находились инструкторы.
Помощь оказала даже Россия. Пару японских истребителей построили на заводе "Стрела", находящимся в Оренбурге.
Истребители эти должны были взлетать с японского авианосца и вот тут возникла неловкая ситуация. В фильме самолёты взлетали с американской модели авианосца. Ветеранов такое киношное допущение очень возмутило.
Создатели фильма оправдались тем, что все японские авианосцы были помножены на ноль в ходе Войны, а снимать что-то было нужно. Ну, типа, вы, ветераны сами виноваты, что уничтожили всё подчистую.
Дедушка Бена Аффлека, исполнившего в фильме главную роль, отказался смотреть этот фильм. Дед был ветераном и был уверен, что неточностей в фильме будет чересчур много. В добавок к этому, ветеран не хотел снова переживать эту историю и видеть в ней своего внука.
Критиковали фильм и японцы. Особенно сильно их возмутила сцена с атакой на госпиталь. По их утверждениям, атаковались только военные объекты. Впрочем, американские очевидцы здесь с ними согласны.
Создатели фильма тоже были в курсе, что приказ бомбить госпиталь никто не отдавал, но допущение такое они себе позволили ради дополнительного драматизма.
Возмутило японцев и то, как была показана встреча японского командования. Встреча эта происходила под открытым небом, что для нас вполне привычно, но вот для японцев - неприемлемо. Японские командиры строят планы исключительно в помещениях.
Режиссёром картины был Майкл Бэй и в своё оправдание он сказал, что не планировал снять достоверное кино. "Пёрл Харбор" должен был стать чем-то вроде аллюзии на Вторую Мировую с американских военных плакатов.
Фильм должен был быть ярким и зрелищным и в этом ему не откажешь. Особенно зрелищно выглядят взрывающиеся корабли.
Изначально, планировалось, что взрывы и корабли снимут по отдельности, а затем соединят кадры на этапе монтажа. Но уже в процессе съёмок, возле берега, были обнаружены старые, и судя по всему, не особо нужные, корабли.
Сложно представить, как киноделы уговаривали военных, но уговорить удалось и взорваны были настоящие корабли.
Майкл Бэй планировал снять взрослое кино и студии Дисней пришлось его уговаривать переделать "Пёрл Харбор" под подростковый рейтинг. Аргументация студии заключалась в том, что подобный фильм должны увидеть подростки.
Критиками была высмеяна любовная линия, показанная в фильме. Майкл Бэй же критику эту игнорировал, утверждая, что намеренно сделал любовную линию наивной и "плакатной".
Также, Бэй говорил, что на студию поступало множество писем, в том числе от старшего поколения, в которых выражалась благодарность создателям фильма за любовную линию.
При бюджете в 140 миллионов долларов, не считая маркетинга, "Пёрл Харбор" собрал в мировом прокате почти 450 миллионов.
Источник:
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