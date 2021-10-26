"Пёрл Харбор": интересные факты о фильме и фото со съёмок

Команда, которая должна была работать над фильмом, насчитывала три тысячи человек. Снимать фильм отправились на Гавайи, получили, по местной традиции, благословение от священника и погрузились в работу на пять месяцев.

Снять подобное кино без поддержки армии невозможно и поддержка была оказано. Было привлечено огромное количество военной техники и специалистов.