15 интересных фактов о фильме "Красотка"

Аль Пачино, вооруженная охрана на площадке, 3 тысячи долларов, миллионер-социопат, массаж лба и другие интересные факты о фильме. И о каждом подробнее.
1. 3000$, миллиардер-социопат, проститутка-наркоманка или первоначальный сценарий фильма
Первоначальное название картины было "3000$" - именно такова была цена Вивиан на неделю. Планировалось снять мрачную драму о миллиардере-социопате, употребляющему наркотики, "снявшему" представительницу древнейшей профессии на неделю. В конце истории миллиардер бросает Вивиан с 3000$, которая исполняет мечту детства и едет в Диснейленд, где погибает от передозировки наркотиков.
Джулия Робертс рассказывала: «Герой Ричарда в конце должен был вытолкнуть мою героиню из машины, швырнуть ей деньги, и эти купюры должны были разлетаться по асфальту».
Когда сценарий выкупила компания "Disney", продюсерам фильма пришлось его переписывать. Вследствие чего мы получили хорошую комедию, а главные герои не имеют вредных привычек.
2. Актёрский состав
- А тут все было совсем не гладко. Изначально, Джулию Робертс утвердили на картину под названием "3000$". После продажи сценария, актрисе снова пришлось проходить пробы на роль, но уже у Гэрри Маршалла.
- Так как в тот момент еще 22-летняя Джулия Робертс была практически никому не известна, то на роль Вивиан приглашались такие актрисы, как Сандра Буллок, Ума Турман, Сара Джессика Паркер и др., но все они отказались от роли.
- На роль Кит (подруги Вивиан) приглашали Деми Мур, но та отказалась. Тогда на роль была утверждена Лора Сан Джакомо, которая отлично с ней справилась.
- А на роль миллиардера Эдварда Льюиса знаменитому актёру Берту Рейнольдсу, однако он отказался от нее. Аналогично поступили Аль Пачино и Кристофер Рив.
После успеха фильма, в одном интервью, актёра Берта Рейнольдса спросили, почему он отказался. Актёр ответил так: "потому что я идиот"
3. Джулия Робертс уговорила Ричарда Гира
Всё это происходило следующим образом: Ричард Гир отказывался от роли, мотивируя решение тем, что он никогда не снимался раньше в комедийных фильмах. Но на совместных пробах, съемочная команда заметила особенную химию между актёрами. Актёр согласился на роль после просьбы Джулии Робертс, которая подсунула ему записку с текстом: "Пожалуйста, скажите ДА".
Кстати, разница между главными героями составляла 18 лет. Ричарду Гиру было 40 лет, а Джулии Робертс 22 года
4. "Porsche"? или "Ferrari"? Нет "Lotus"
Автопроизводители "Porsche" и "Ferrari" так сильно опасались падения продаж от такой скандальной сюжетной линии, что отказались предоставлять свои автомобиле съемочной группе. На спасение пришел один из продюсеров фильма, одолжив свой спорткар Lotus Esprit.
После успеха картины продажи автомобиля выросли втрое
5. Жакет за 30 баксов
Художник по костюмам никак не мог найти подходящую для героини верхнюю одежду, пока не увидел мальчика в красной куртке. Далеко ходить не пришлось, знаменитый красный пиджак был куплен у билетёра ближайшего кинотеатра за 30 долларов.
6. Вена на лбу
- Съемки постельных сцен давались молодой актрисе тяжело, из-за чего Джулия часто переживала. Так в одной из сцен у актрисы, из-за волнения выскочила вена на лбу. Режиссеру Гарри Маршалу пришлось "присоединиться" в постель к актерам, где вместе с Ричардом Гиром стал усиленно массировать лоб актрисы, пока вена не исчезла.
- Но есть одно но, когда вена исчезла, у актрисы началась крапивница и для продолжения работы, Джулии пришлось мазать лицо каламином (успокаивающий кожу лосьон)
7. Искренний смех
В сцене, Вивьен лежит на полу и смотрит "Я люблю Люси". Для достижения искреннего смеха режиссер Гарри Маршалл щекотал ее ноги за кадром.
8. Захлопнулось не специально
Эпизод, где Эдвард открывает коробку с колье, чтобы показать его Виван, и оно закрывается чистая случайность. И эмоции героев в этот момент настоящие и искренние. Режиссёру это понравилось и он решил оставить это в фильме.
Вивиан могла появиться в кадре в платье черного цвета, на красном цвете настоял художник по костюмам
9. Колье за 250 000$ и вооруженная охрана
Колье было одолжено в одном из ювелирных магазинов и на тот момент стоило 250 000$. Сам же магазин, для сохранности колье, приставил вооруженного охранника, который на протяжении съемок сцен с колье, находился максимально рядом.
10. Совпадение? не думаю
Эдварда Льюиса и Вивиан пошли на оперу "Травиата". И это не случайно, ведь опера была о проститутке, влюбившейся в богача.
11. Талант Ричарда Гира
Оказывается, актёр увлекается музыкой с детства. Поэтому эпизод, в котором герой исполняет этюд на фортепьяно был не только исполнен, но и написан самим актёром.
12. Очень сильное моющее средство
Кто бы мог подумать, что в эпизоде, где Вивиан принимает ванну, мог случиться казус? А он произошел. Для достижения большой пены в ванну было добавлено моющее средство, которое, когда героиня ныряла в воду, смыло краску с её волос. Поэтому съемочной группе пришлось в срочном порядке красить Джулии Робертс волосы.
13. Oh, Pretty Woman
Если бы не песня Роя Орбисона Oh, Pretty Woman, которая была выбрана саундтреком к фильму, лента бы так и называлась "3000$". После премьеры фильма, песня, выпущенная в 1964 году, снова обрела популярность. А в 1991 году её автор был посмертно удостоен награды Grammy в номинации "Лучшее мужское вокальное поп-исполнение", а в 2004 году песня Oh, Pretty Woman оказалась на 222 месте в списке "500 величайших песен всех времён" по версии журнала Rolling Stone.
14. Постеры к фильму и чужие тела героев
Как можно заметить, на постере Ричард Гир заметно помолодел, да и эти тела актёрам вовсе и не принадлежат. А все из-за того, что Ричард Гир и Джулия Робертс приступили к работе над другими проектами. Вот поэтому съемочной группе пришлось выкручиваться и "фотошопить" головы актёров к их дублёрам.
15. Буквы в названии отеля
В начале фильма, после титров, мы видим, что горят только две буквы на вывеске "HO" - это сленговое название ночных бабочек.
Источник:
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Как заставить зрителя полюбить и пожалеть проститутку? А вот так.
Секрет-то один,все сляпано по шаблону сказки Золушка, "из грязи в князи".