15 интересных фактов о фильме "Красотка"

В сцене, Вивьен лежит на полу и смотрит "Я люблю Люси". Для достижения искреннего смеха режиссер Гарри Маршалл щекотал ее ноги за кадром.





8. Захлопнулось не специально

Эпизод, где Эдвард открывает коробку с колье, чтобы показать его Виван, и оно закрывается чистая случайность. И эмоции героев в этот момент настоящие и искренние. Режиссёру это понравилось и он решил оставить это в фильме.

Вивиан могла появиться в кадре в платье черного цвета, на красном цвете настоял художник по костюмам



9. Колье за 250 000$ и вооруженная охрана