Непростая судьба советского Бельмондо

Во внешности этого актёра действительно было нечто особое, делающее его непохожим на других. При этом Геннадий не обладал какой-то классической красотой.
Корольков появился на свет в 1941 году в Ленинграде. Отец мальчика ушёл на фронт, а мать в партизанский отряд. Впоследствии артист даже шутил на эту тему: дескать, с юных лет партизанил вместе с мамой.
После войны парень пошёл трудиться слесарем и одновременно посещал театральную студию. Но артиста, что называется, манили огни большого города. И он переехал в Москву, с третьей попытки одолев вступительные испытания в МХАТ.
Уже в бытность студенчества Гена начал сниматься в кино. Но настоящее признание пришло позднее, только в 1968 году. Он сыграл главную роль в картине «Три дня Виктора Чернышёва», а позднее снялся в культовом фильме «Тени исчезают в полдень».
Затем были роли в не менее достойных проектах «Горячий снег», «Илга-Иволга», «Трактир на Пятницкой», «Алёша» и других. Карьера в театре не задалась. Из Ленкома он ушёл со скандалом, когда руководитель – Марк Захаров нелестно отозвался о таланте его жены – Фатимы Кладо.
Вплоть до 80-х карьера актёра складывалась отлично. Корольков превосходно справлялся с ролями военных – помогала соответствующая фактура и выразительное лицо.
Затем наметился спад. А в 90-х уже стало не до кино и не до культуры в принципе. Каждый заботился в основном о хлебе насущном. Кто-то ушёл в торговлю, кто-то таксовать. А Корольков пошёл в ресторан гардеробщиком. Особенно унизительно звезде экрана было ощущать себя узнанным. Гости заведения совали ему из жалости чаевые. Отчего он ощущал себя ещё более жалким и никчёмным. И, как нередко бывает в творческой среде, полез в бутылку.
Эпоха «нулевых» ознаменовалась ростом популярности сериалов. Многие артисты стартовали с них или вернули себе былую славу. Но Корольков был уже не молод. Да и пагубное пристрастие сказалось на внешности. Геннадию предлагали только крошечные малозаметные роли.
Последней работой в кино стал фильм «Диверсант. Конец войны» 2007 года. Что касается личной жизни, то женат артист был только один раз. Но однолюбом и верным мужем при этом не был: Фатима Кладо – дочь известного драматурга и кинокритика Николая Кладо стала женой Королькова ещё в годы студенчества. У супругов родился сын Антон.
При этом привлекательный мужчина заводил романы на стороне, на которые Фатима закрывала глаза, пытаясь сохранить семью. Но в итоге не выдержала зависимости мужа от алкоголя и ушла. Сын продолжал поддерживать с отцом отношения.
В 90-х актёр узнал, что в Чехии у него есть взрослая дочь, рождённая после мимолётного романа. Девушка приехала в Москву, но выстроить отношения у взрослых и совершенно чужих друг другу людей не вышло.
«Диверсант. Конец войны» стал фильмом пророческим для Королькова, последним. У него выявили онкологию. Лечение не помогло. И 23 февраля 2007 года русский Бельмондо ушёл из жизни в возрасте 65 лет.
А по каким ролям вам запомнился Геннадий Корольков?
Источник:
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Место рождения Рославль, Смоленская область
"После войны парень пошёл трудиться слесарем и одновременно посещал театральную студию"
В четыре-пять лет?