Непростая судьба советского Бельмондо

Затем были роли в не менее достойных проектах «Горячий снег», «Илга-Иволга», «Трактир на Пятницкой», «Алёша» и других. Карьера в театре не задалась. Из Ленкома он ушёл со скандалом, когда руководитель – Марк Захаров нелестно отозвался о таланте его жены – Фатимы Кладо.

Вплоть до 80-х карьера актёра складывалась отлично. Корольков превосходно справлялся с ролями военных – помогала соответствующая фактура и выразительное лицо.