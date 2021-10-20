"Робин Гуд: Мужчины в трико" - 13 интересных фактов о одной из лучших "комедий абсурда"

В 1991 году был снят фильм "Робин Гуд: Принц воров", в котором главную роль исполнил Кевин Костнер. Тогда американские критики, буквально смешали этот, в принципе весьма неплохой фильм с известной субстанцией. Жаль они тогда не знали, каких же "Робин Гудов" Голливуд будет снимать позже...
Но поговорим мы сегодня не о профессиональных кинокритиках, а о одном замечательном фильме, "комедии абсурда" под названием "Робин Гуд: Мужчины в трико". Помните этот фильм?
При всей критике "Робин Гуд: Принц воров" и в прокате себя хорошо показал, и на "Оскар" номинировался , так что вполне логично что лента попала в поле зрения голливудского режиссера польского происхождения Мэла Брукса, немалая часть работ которого как раз и составляют "комедии абсурда".
Брукс решил "пройтись юмором" не только по последней на тот момент экранизацию приключений знаменитого разбойника, но и напомнить зрителям и другие киновоплощения Робина Гуда. К примеру, фильм 1938 года "Приключения Робин Гуда", в котором главную роль исполнил Эррол Флинн (этот фильм у нас сейчас фактически неизвестен) и диснеевский мультфильм "Робин Гуд".
На главную роль Мэл Брукс выбрал актера Кэри Элвеса, которого приметил в другой "комедии абсурда" - в известной ленте 1991 года "Горячие головы".
Интересный факт. Кэри Элвес должен был сыграть главную роль и в "Робин Гуде: Принце воров", но роль все же отошла к Кевину Костнеру, так что Брукс можно сказать, восстановил справедливость ;).
В одном из интервью, Мэл Брукс с серьезным лицом утверждал, что идея родинки "путешествующей " по лицу принца Джона, пришла к нему... во сне...
Как и знаменитый режиссер триллеров Альфред Хичкок, Мэл Брукс обожал появляться в своих фильмах. Но если Хичкок уделял себе любимому буквально несколько секунд экранного времени, то Брукс писал для себя роли побольше. Вот и в "Робин Гуде" стал раввином Тукманом.
Роль короля Ричарда, вернувшегося в Англию после Крестового похода, исполнил известный сегодня актер Патрик Стюарт.
Мел Брукс порадовал поклонников своего таланта, разбросав по сценарию цитаты из своих прошлых фильмов, к примеру, из "Всемирной истории".
На роль палача Брукс пригласил актера Роберта Риджли, который до этого играл палача в прошлой комедии Брукса - пародии на вестерны "Сверкающие седла".
Идею замка, которого забирают и увозят за долги сборщики налогов, Брукс явно подсмотрел в сказке о приключениях Чиполино ;).
Боссы киностудии выделили просто огромный для тех лет, бюджет для комедии – 20 000 000 долларов.
Для съемок фильма «Робин Гуд: Парни в трико» был возведен бутафорский замок. Было подчитано, что так будет дешевле, чем в какой-нибудь европейский город на съемку ехать…
При 20 000 000 бюджета фильм собрал в американском кинопрокате более 35 000 000 долларов, плюс примерно половина этой суммы дали продажи на видеокассетах «по миру» и кинопрокату в других странах.
А вам понравился фильм «Робин Гуд: Парни в трико»?
Источник:
- 9 интересных фактов о фильме «Безымянная звезда»
- "Великолепная семерка"- 15 интересных фактов о самом популярном вестерне в СССР
- 10 интересных фактов о советском приключенческом фильме "Стрелы Робин Гуда"
- "Воздушная тюрьма" - 15 интересных фактов о кинобоевике 1997 года
- 8 интересных фактов о фильме «Весна на Заречной улице»
Понравилось47
-Клево поменялись!