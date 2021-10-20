FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 5526 постов • 1119 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
"Робин Гуд: Мужчины в трико" - 13 интересных фактов о одной из лучших "комедий абсурда"

"Робин Гуд: Мужчины в трико" - 13 интересных фактов о одной из лучших "комедий абсурда" (6 фото)

Автор:
20 октября 2021 09:19
Сообщество : Кино
Метки: Робин Гуд: Мужчины в трико   актеры   интересно   кино   роль   факты   фильм   фото   
1105
6

В 1991 году был снят фильм "Робин Гуд: Принц воров", в котором главную роль исполнил Кевин Костнер. Тогда американские критики, буквально смешали этот, в принципе весьма неплохой фильм с известной субстанцией. Жаль они тогда не знали, каких же "Робин Гудов" Голливуд будет снимать позже...


Но поговорим мы сегодня не о профессиональных кинокритиках, а о одном замечательном фильме, "комедии абсурда" под названием "Робин Гуд: Мужчины в трико". Помните этот фильм?


При всей критике "Робин Гуд: Принц воров" и в прокате себя хорошо показал, и на "Оскар" номинировался , так что вполне логично что лента попала в поле зрения голливудского режиссера польского происхождения Мэла Брукса, немалая часть работ которого как раз и составляют "комедии абсурда".


Брукс решил "пройтись юмором" не только по последней на тот момент экранизацию приключений знаменитого разбойника, но и напомнить зрителям и другие киновоплощения Робина Гуда. К примеру, фильм 1938 года "Приключения Робин Гуда", в котором главную роль исполнил Эррол Флинн (этот фильм у нас сейчас фактически неизвестен) и диснеевский мультфильм "Робин Гуд".

×

На главную роль Мэл Брукс выбрал актера Кэри Элвеса, которого приметил в другой "комедии абсурда" - в известной ленте 1991 года "Горячие головы".


Интересный факт. Кэри Элвес должен был сыграть главную роль и в "Робин Гуде: Принце воров", но роль все же отошла к Кевину Костнеру, так что Брукс можно сказать, восстановил справедливость ;).


В одном из интервью, Мэл Брукс с серьезным лицом утверждал, что идея родинки "путешествующей " по лицу принца Джона, пришла к нему... во сне...

Как и знаменитый режиссер триллеров Альфред Хичкок, Мэл Брукс обожал появляться в своих фильмах. Но если Хичкок уделял себе любимому буквально несколько секунд экранного времени, то Брукс писал для себя роли побольше. Вот и в "Робин Гуде" стал раввином Тукманом.

Роль короля Ричарда, вернувшегося в Англию после Крестового похода, исполнил известный сегодня актер Патрик Стюарт.


Мел Брукс порадовал поклонников своего таланта, разбросав по сценарию цитаты из своих прошлых фильмов, к примеру, из "Всемирной истории".


На роль палача Брукс пригласил актера Роберта Риджли, который до этого играл палача в прошлой комедии Брукса - пародии на вестерны "Сверкающие седла".

Идею замка, которого забирают и увозят за долги сборщики налогов, Брукс явно подсмотрел в сказке о приключениях Чиполино ;).


Боссы киностудии выделили просто огромный для тех лет, бюджет для комедии – 20 000 000 долларов.


Для съемок фильма «Робин Гуд: Парни в трико» был возведен бутафорский замок. Было подчитано, что так будет дешевле, чем в какой-нибудь европейский город на съемку ехать…

При 20 000 000 бюджета фильм собрал в американском кинопрокате более 35 000 000 долларов, плюс примерно половина этой суммы дали продажи на видеокассетах «по миру» и кинопрокату в других странах.


А вам понравился фильм «Робин Гуд: Парни в трико»?


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Робин Гуд: Мужчины в трико   актеры   интересно   кино   роль   факты   фильм   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Gromkhard Час назад
Да уж... Было смешно... Давно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Victor 4 минуты назад
в этом и подобных фильмах очень многое зависит от перевода. специально смотрю с разными переводами и озвучкой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Hallo FreeSpace 10 минут назад
Никогда не понимал это фильм ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63k
Доктор Джонс 24 минуты назад
Обожаю фильмы Мэла Брукса!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
194
Шурман 59 минут назад
Ссылка m.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
646
Рафаэль Час назад
Странная фамилия - сортир
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Проверенная формула хорошего отдыха: LOVE, ENJOY,SMILE Проверенная формула хорошего отдыха: LOVE, ENJOY,SMILE 10 интересных фактов о советском приключенческом фильме "Стрелы Робин Гуда" 10 интересных фактов о советском приключенческом фильме "Стрелы Робин Гуда" "Великолепная семерка"- 15 интересных фактов о самом популярном вестерне в СССР "Великолепная семерка"- 15 интересных фактов о самом популярном вестерне в СССР 8 интересных фактов о фильме «Весна на Заречной улице» 8 интересных фактов о фильме «Весна на Заречной улице» "Воздушная тюрьма" - 15 интересных фактов о кинобоевике 1997 года "Воздушная тюрьма" - 15 интересных фактов о кинобоевике 1997 года 9 интересных фактов о фильме «Безымянная звезда» 9 интересных фактов о фильме «Безымянная звезда»
Olxi

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1039780



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Понты дороже... здравого смысла
3
132
Понты дороже... здравого смысла
Представитель негроидной расы, что-то втирал белому пареньку, пока у того не закипели мозги
3
198
Представитель негроидной расы, что-то втирал белому пареньку, пока у того не закипели...
Набирающие популярность в сообществах
Последние рыбаки. Рыбный промысел на Крайнем Севере. 2 часть
0
0
Последние рыбаки. Рыбный промысел на Крайнем Севере. 2 часть
Почему никто не дозвонился до чиновников Выборгского района? Жрут так, аж за ушами трещит
0
14
Почему никто не дозвонился до чиновников Выборгского района? Жрут так, аж за ушами трещит
Проверенная формула хорошего отдыха: LOVE, ENJOY,SMILE
Проверенная формула хорошего отдыха: LOVE, ENJOY,SMILE
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Они не продавали нам рыбов и те засохли!
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#Россия#подборка#кино#Ynews#дтп#Разное#новости#грибная икра
#фото#прикол#животные#автомобили#быстро и вкусно#Рецепт#авто аварии#интересное#фотографии#грибы
#интересно#история#люди#вкусно#как приготовить#аварии#автомир#икра#актеры#картинки

На что жалуетесь?

Вернуться