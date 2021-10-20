"Робин Гуд: Мужчины в трико" - 13 интересных фактов о одной из лучших "комедий абсурда"

Но поговорим мы сегодня не о профессиональных кинокритиках, а о одном замечательном фильме, "комедии абсурда" под названием "Робин Гуд: Мужчины в трико". Помните этот фильм?

При всей критике "Робин Гуд: Принц воров" и в прокате себя хорошо показал, и на "Оскар" номинировался , так что вполне логично что лента попала в поле зрения голливудского режиссера польского происхождения Мэла Брукса, немалая часть работ которого как раз и составляют "комедии абсурда".

Брукс решил "пройтись юмором" не только по последней на тот момент экранизацию приключений знаменитого разбойника, но и напомнить зрителям и другие киновоплощения Робина Гуда. К примеру, фильм 1938 года "Приключения Робин Гуда", в котором главную роль исполнил Эррол Флинн (этот фильм у нас сейчас фактически неизвестен) и диснеевский мультфильм "Робин Гуд".