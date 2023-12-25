Как снимали фильм "Дорогая, я уменьшил детей"

1. До того как снять семейный фильм "Дорогая, я уменьшил детей", автор и режиссер Стюарт Гордон работал над такими известными фильмами ужасов как "Реаниматор" и "Куклы".

Но когда у Стюарта появился ребенок, он решил, что просто обязан снять легкий фильм для всей семьи. Подтянув сценариста все того же фильма "Куклы", вместе они начали работать над сценарием про незадачливого изобретателя, изобретение которого случайно уменьшило его детей, заодно прихватив и соседских.