Как снимали фильм "Дорогая, я уменьшил детей"

Кадры со съемок и интересные факты о фильме "Дорогая, я уменьшил детей", который полюбился многим зрителям.
1. До того как снять семейный фильм "Дорогая, я уменьшил детей", автор и режиссер Стюарт Гордон работал над такими известными фильмами ужасов как "Реаниматор" и "Куклы".
Но когда у Стюарта появился ребенок, он решил, что просто обязан снять легкий фильм для всей семьи. Подтянув сценариста все того же фильма "Куклы", вместе они начали работать над сценарием про незадачливого изобретателя, изобретение которого случайно уменьшило его детей, заодно прихватив и соседских.
Эта идея понравилась боссам компании "Дисней" и они дали добро на съемки, предоставив для этих целей свою студию в Мексике.
Правда, несмотря на то, что боссы из "Диснея" одобрили идею проекта, они немного боялись, что мастер фильмов ужасов в итоге "убьет" кого-нибудь из детей в фильме. Но Стюарт Гордон заверил их, что ни один человек в фильме не умрет, и что он не собирается применять свои навыки мастера ужасов к этой семейной ленте.
2. Роль Уэйна Шалински изначально предлагали Чеви Чейзу и Джону Кенди, но оба они отказались от этой роли. Тем не менее именно Джон Кенди предложил взять на эту роль Рика Мораниса, который в итоге и сыграл главу семь Шалински.
3. Изначально, создатель картины Стюарт Гордон хотел назвать фильм "Крошечные крошки" (Teenie Weenies), но боссы студии "Дисней" наотрез отказались пропускать такое название, так как они боялись, что фильм с таким названием будет намекать на то, что это кино для детей, а значит отпугнет от просмотра взрослых.
4. Несмотря на то, что изначально именно Стюарт Гордон должен был стать режиссером фильма, в режиссерское кресло сел художник-постановщик и дизайнер спецэффектов Джо Джонстон. Такая незапланированная замена случилась из-за того, что сам Стюарт Гордон тяжело заболел, а проект уже был запущен в работу.
Это был режиссерский дебют Джо Джонстона, зато позже он прославится как режиссер таких известных фильмов как "Джуманджи" и "Парк Юрского периода 3".
5. Вступительные анимационные титры к фильму были весьма необычными для того времени, так как сочетали в себе анимацию с использованием 3D-эффектов.
6. Наследники джазового музыканта Рэймонда Скотта подали на компанию Disney в суд, так как музыка на вступительных титрах к фильму была очень похожа на композицию Скотта "Powerhouse» 1937", вышедшую в 1937 году. Студия решила, что не стоит доводить дело до суда, поэтому вопрос был решен полюбовно. Наследники получили от "Диснея" денежную компенсацию.
7. Фильм "Дорогая, я уменьшил детей" получил антипремию "Тупица" от общества по сохранению английского языка за ошибку в названии. Дело в том, что в оригинале фильм называется "Honey, I Shrunk the Kids", слово "Shrunk" является прилагательным и переводится как "Уменьшенный" или "Сокращённый".
8. Одним из полюбившихся зрителям персонажей стал не кто-то из детей, а муравей Энти, которого главные герои использовали как средство передвижения, и который трагически погиб в бою со скорпионом, защищая детей, что вызвало немало слез у юных зрителей.
Всего же для съемок было изготовлено два муравья. Для сцен, где муравей находится в кадре один и во время битвы со скорпионом, была использована миниатюрная кукла, которая приводилась в движение в результате покадровой съемки.
А вот для сцен взаимодействия с детьми была построена большая роботизированная кукла, которая приводилась в движение дистанционно несколькими членами съемочной группы.
9. Для того, чтобы показать полет на шмеле, также была построена гигантская модель насекомого, на которую приходилось взбираться актерам. Но для самой сцены полета на общем плане была построена миниатюрная модель шмеля с маленькими моделями актеров на ней. Сами же съемки проходили на зеленом фоне (хромакее).
10. Никто из детей-актеров толком не сделал карьеры актера. Разве что Джаред Раштон, сыгравший Рона снялся в последствии в таких известных проектах как "Большой", "За бортом" и "Кладбище домашних животных 2". Но в начале 90-х он решил покончить с карьерой актера.
11. Для того чтобы создать сцену с Ником, который плавает в тарелке с молоком, потребовалось 60000 литров воды. Ну а чтобы жидкость стала похожей на молоко, в нее добавили белый краситель и пищевой загуститель.
А вот для создания гигантских кукурузных колечек потребовались детали от трактора, покрытые специальной пеной.
12. При бюджете в 18 миллионов долларов фильм собрал в прокате 222,7 миллионов, что сделало его коммерчески успешным. Но в этом есть и заслуга фильма "Бэтмен" Тима Бертона.
Дело в том, что оба этих фильма вышли одновременно. Зрители выстраивались в огромные очереди в кинотеатре, чтобы посмотреть фильм "Бэтмен". Но многие из тех, кому не хватило билетов, в итоге шли на фильм "Дорогая, я уменьшил детей".
13. Крем того самого гигантского печенья был сделан из пены. Но поверхность этой ненастоящей кремовой начинки покрыли обильным слоем настоящих взбитых сливок, чтобы дети могли есть их в кадре.
14. Огромные щетинки метлы, которая заметала детей в совок, были сделаны из пенополиуретана и латекса.
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