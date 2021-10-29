"Полицейский из Беверли-Хиллз" - 12 интересных фактов о комедии 1984 года

Сегодня предлагаю вспомнить "старую добрую комедию" (точнее сказать "комедийный боевик") под названием "Полицейский из Беверли-Хиллз". Узнаем, как же создавалась эта известная лента.
Среди жанров голливудского кино, которое пользовалась в наших видеопрокатах популярностью, комедии занимали явно не последнее место. Даже одно из первых - "боевики", "ужастики", фантастику любят не все, а вот хорошая комедия способна поднять настроение кому угодно - не так ли?;) Ну, а если комедию удачно "скрестить" с другим киножанром, то поклонников у фильма будет еще больше!
Перво-наперво, стоит сказать, что первоначальный вариант фильма совсем не походил на то, что увидел на экране зритель. В первой версии сценария юмор был, но его было мало. Полицейский из Беверли-Хиллз прибывал в Лос-Анджелес, дабы расследовать загадочный и нелогичный финал жизни своего напарника. Местные полицейские были явно не в восторге от надоедливого "понаехвашего" и даже "физически разъясняли", что ему тут совсем не рады. Мы тут таких не любим (с).
Возможно, вы не знаете но на главную роль утвердили Сильвестра Сталлоне, который обошел таких конкурентов как Курт Рассел, Мэл Гибсон, Майл Китон, Арнольд Шварценеггер, Брюс Уиллис, Харрисон Форд, Джон Траволта, Ричард Гир и прочих именитых голливудских ребят.
Но почему же Сильвестр Сталлоне в конце концов отказался от главной роли? Дело в том, что в определенный момент руководство студии рассудило, что очередной стандартный полицейский боевик/детектив зрителям может "не зайти", а вот если сценарий переделать под комедию, то такое будет лучше. Сталлоне идея не понравилась и из проекта он ушел. Но переделка сценария руки развязала и роль получил стендапер и актер Эдди Мерфи.
Эдди Мерфи сценарий оценил, тем более по совпадению, его отец тоже был полицейским. А так как сценарий который написали Дэниел Питри младший и Данило Бах, показался актеру "не самым смешным", то Мерфи попросил у режиссера Мартина Бреста разрешение импровизировать "в кадре", что ему было позволено...
Ну, а тут получилась "палка о двух концах". С одной стороны шуток и гегов в сценарий благодаря Эдди Мерфи добавили немало, но с другой съемочная группа получившая очередную порцию юмора начинала смеяться, что затягивало съемочный процесс...
За свою роль Эдии Мерфи получил 14 000 000 долларов, что конечно же большой гонорар для 1984 года, но тем не менее если бы Сталлоне не ушел, студии пришлось потратиться заметно больше...
По иронии судьбы, как и в сценарии полицейский отдел Лос-Анджелеса, помогать "голливудским понаехвашим" в съемочном процессе отказались. Так что мечты снять сцены в настоящем полицейском участке не осуществились. Так что под это здание "замаскировали" здание старого пожарного участка, который должны были вскоре сносить...
Знаменитая музыкальная тема из фильма называется Axel F (названа в честь главного героя Axel Foley) была создана при помощи трех синтезаторов - два Roland и один Yamaha. Композитор - Гарольд Фальтермейер. В 1994 этот сингл занял второе место в британских чартах, третье в чартах США. А в Нидерландах и Ирландии сингл получил "золото".
В 2005 году композиция была перезапущена под названием Crazy Frog и стала еще более популярной.
Бюджет фильма - 15 000 000 долларов. Надо думать если бы не "пунктик" снимать в Лос-Анджелесе, то потратили бы значительно меньше.
"Полицейский из Беверли-Хиллз" вышел в мировой прокат 1 декабря 1984 года. Насколько лента получилась успешной, учитывая гонорар Эдди Мерфи в 14 000 000 долларов, что нетрудно подсчитать дало 29 000 000 затрат? Затраты оправдали с большим запасом - "мировые кассы" принесли более 316 000 000 долларов + хорошие продажи на лицензионных видеокассетах. А на скольких "пиратках" этот фильм выходил - это подсчитать невозможно...
"Полицейский из Беверли-Хиллз" номинировался на "Оскар" ("Лучший сценарий"), "Золотой глобус" ("Лучший фильм" и "Лучшая мужская роль"), награду Британской киноакадемии ("Лучший саундтрек"), но ни одной из этих наград так и не получил...
Источник:
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