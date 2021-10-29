"Полицейский из Беверли-Хиллз" - 12 интересных фактов о комедии 1984 года

Среди жанров голливудского кино, которое пользовалась в наших видеопрокатах популярностью, комедии занимали явно не последнее место. Даже одно из первых - "боевики", "ужастики", фантастику любят не все, а вот хорошая комедия способна поднять настроение кому угодно - не так ли?;) Ну, а если комедию удачно "скрестить" с другим киножанром, то поклонников у фильма будет еще больше!

Перво-наперво, стоит сказать, что первоначальный вариант фильма совсем не походил на то, что увидел на экране зритель. В первой версии сценария юмор был, но его было мало. Полицейский из Беверли-Хиллз прибывал в Лос-Анджелес, дабы расследовать загадочный и нелогичный финал жизни своего напарника. Местные полицейские были явно не в восторге от надоедливого "понаехвашего" и даже "физически разъясняли", что ему тут совсем не рады. Мы тут таких не любим (с).