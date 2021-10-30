Талант или везение? Десять самых невероятных рекордов из книги Гиннесса

Книга рекордов Гиннеса ведется с 1955 года, фиксируя рекорды самого разного свойства. Ради некоторых из них людям приходилось упорно работать, другие доставались по праву рождения - как, например, самый высокий рост. Но иногда, глядя на рекордсменов, заработавших место в книге собственным тяжким трудом, нельзя не задаться вопросом: а стоило ли оно того? И каков был смысл рекорда?
Шимпанзе-трейдер
Актер поставил рекорд Японии по числу установленных рекордов
Мишель Лотито съел самолет
Мировой рекордсмен по рекордам
Самая длинная фата
Мышеловка-рекордсменка
LEGO, но не для сборки
Источник:
Полет без парашюта
Аутисты и шарики
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Умели же делать: 20+ старых вещиц, которые прекрасно работают до сих пор
- Спасибо, люди: 20+ бездомных животных, которым подарили новую жизнь
- От винта!Байки и рассказы про авиацию-2
Понравилось16
Супер-какашка своей длиной точно соответствовала длине Аниной толстой кишки - 26 футов (7.8 метров). Процесс высырания чудо-экскремента был зафиксирован на алее для боулинга Крэнбрук-Кингсвудской Средней Школы в городке Блумфилд Хиллз, штат Мичиган.1 окт. 2012 г.