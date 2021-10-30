Талант или везение? Десять самых невероятных рекордов из книги Гиннесса

Является ли попадание в Книгу рекордов Гиннеса по количеству рекордов Гиннеса высшим рекордом? Да, говорит Ашрита Фурман! По состоянию на 2017 год Фурман установил более 600 официальных рекордов Гиннеса, а к настоящему времени накопил больше 200 новых, пока не зарегистрированных. Фурман бьет мировые рекорды с 1979 года, когда он сделал 27 000 прыжков за 6 часов 45 минут. Некоторые из его других рекордов включают в себя самую быструю милю на пого-палке, самое продолжительное время прохождения с хула-хупом под водой и самое большое расстояние, преодоленное на велосипеде с молочной бутылкой на голове. Мало того, что Фурман продолжает устанавливать новые рекорды, он также упорно трудится, чтобы вернуть себе рекорды, которые у него отняли другие.