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Талант или везение? Десять самых невероятных рекордов из книги Гиннесса

Талант или везение? Десять самых невероятных рекордов из книги Гиннесса (8 фото + 3 видео)

Автор:
30 октября 2021 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: история   книга гиннесса   необычно   ну вы даете!   рекорды   события   удивительно   факты   
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Книга рекордов Гиннеса ведется с 1955 года, фиксируя рекорды самого разного свойства. Ради некоторых из них людям приходилось упорно работать, другие доставались по праву рождения - как, например, самый высокий рост. Но иногда, глядя на рекордсменов, заработавших место в книге собственным тяжким трудом, нельзя не задаться вопросом: а стоило ли оно того? И каков был смысл рекорда?

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: история   книга гиннесса   необычно   ну вы даете!   рекорды   события   удивительно   факты   
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11k
Типа граф Час назад
А есть самая длинная какаха ?
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Головасыр коричнештанник 8 минут назад
эта книга показывает, сколько болбо... ой, простите, бездельников есть в мире официально
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mpavlovskij Полчаса назад
На первом видосе нормальная такая сосочка.
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