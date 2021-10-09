Исторические факты, о которых не расскажут в школе

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История - чрезвычайно важный школьный предмет. Она призвана рассказать молодым людям об ошибках, совершенных в прошлом, чтобы новое поколение могло не повторять этих ошибок в будущем. По крайней мере, такова декларируемая цель. Однако на самом деле многие важные мировые события замалчиваются на школьных уроках истории.
Папа Григорий IX вызал эпидемию бубонной чумы
Папа Григорий IX не делал зла специально, и все же косвенно инициировал Черную чуму . Просто Папа ненавидел кошек и из-за этого постановил, что черные кошки являются воплощением дьявола. Под этим предлогом он призвал к их полной ликвидации в первом же законопроекте своего папства, Vox in Rama, опубликованном 13 июня 1233 года.
Поскольку большая часть Западной Европы была римско-католической, европейцы следовали указу Папы и уничтожили множество кошек. А ведь кошки в средневековых городах служили для борьбы с вредителями и съедали большое количество крыс, которые бродили по этим городам. Крысы были переносчиками блох, которые переносили бубонную чуму. В отсутствие кошек крысы массово размножились, вызвав вспышку чумы, которая унесла жизни от 25 до 50 100 миллионов человек по всей Европе.
Поскольку большая часть Западной Европы была римско-католической, европейцы следовали указу Папы и уничтожили множество кошек. А ведь кошки в средневековых городах служили для борьбы с вредителями и съедали большое количество крыс, которые бродили по этим городам. Крысы были переносчиками блох, которые переносили бубонную чуму. В отсутствие кошек крысы массово размножились, вызвав вспышку чумы, которая унесла жизни от 25 до 50 100 миллионов человек по всей Европе.
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Гибель "Султаны"
Взрыв "Султаны" был самой смертоносной катастрофой в истории речных перевозок в США. "Султана" была впервые спущена на воду в Цинциннати в 1863 году и имела лицензию на перевозку 376 пассажиров. Во время Гражданской войны судно совершало регулярные рейсы между Новым Орлеаном и Сент-Луисом, доставляя войска и припасы для федерального правительства.
24 апреля 1865 года Султана остановилась в Виксбурге, штат Миссисипи, чтобы забрать уволенных в запас солдат Союза. Многие из них были бывшими военнопленными, освобожденными из лагерей для военнопленных Конфедерации. Правительство заплатило пароходным компаниям, чтобы они доставляли солдат в их дома на севере, заплатив $5 за каждого рядового и $10 за каждого офицера. В результате многие пароходные компании грузили суда под завязку, чтобы заработать больше денег.
24 апреля 1865 года Султана остановилась в Виксбурге, штат Миссисипи, чтобы забрать уволенных в запас солдат Союза. Многие из них были бывшими военнопленными, освобожденными из лагерей для военнопленных Конфедерации. Правительство заплатило пароходным компаниям, чтобы они доставляли солдат в их дома на севере, заплатив $5 за каждого рядового и $10 за каждого офицера. В результате многие пароходные компании грузили суда под завязку, чтобы заработать больше денег.
После остановки в Виксбурге «Султана» покинула порт с примерно 2500 пассажирами на борту - при том, что судно было допущено к перевозке только 376 пассажиров. 27 апреля 1865 года три из четырех котлов на «Султане» внезапно взорвались, и через несколько минут все судно было охвачена пламенем. Около 1800 человек погибли от взрыва и ожогов или утонули после того, как их выбросило за борт. Хотя это была крупнейшая катастрофа на водном пассажирском транспорте в истории США, вспоминают о ней редко: 9 апреля завершилась Гражданская война, 15 апреля был убит Авраам Линкольн, и на фоне столь грандиозных событий катастрофа с сотнями жертв как-то потерялась.
Резня в Талсе
Один из самых чудовищных случаев расового насилия в истории Америки, расовая резня в Талсе, нечасто обсуждается на уроках истории. В течение 18 часов, с 31 мая по 1 июня 1921 года, белая толпа атаковала дома, предприятия и жителей преимущественно афроамериканского района Гринвуд в Талсе, штат Оклахома.
31 мая 1921 года темнокожего подростка по имени Дик Роуленд обвинили в нападении на лифтера Сару Пейдж. К вечеру 31-го сотни белых людей собрались вокруг здания суда округа Талса, требуя от властей выдачи Дика Роуленда, предположительно для его линчевания. Около 21:00 вечером 31 мая около 25 афроамериканцев, многие из которых были ветеранами Первой мировой войны, спустились в здание суда, чтобы предложить свои услуги по защите Роуленда, но им было отказано, и они вернулись в свои дома в Гринвуде. Группа из 75 вооруженных чернокожих мужчин вернулась в здание суда вскоре после 22:00. после того, как по району Гринвуд распространился слух, что белые штурмуют здание суда.
31 мая 1921 года темнокожего подростка по имени Дик Роуленд обвинили в нападении на лифтера Сару Пейдж. К вечеру 31-го сотни белых людей собрались вокруг здания суда округа Талса, требуя от властей выдачи Дика Роуленда, предположительно для его линчевания. Около 21:00 вечером 31 мая около 25 афроамериканцев, многие из которых были ветеранами Первой мировой войны, спустились в здание суда, чтобы предложить свои услуги по защите Роуленда, но им было отказано, и они вернулись в свои дома в Гринвуде. Группа из 75 вооруженных чернокожих мужчин вернулась в здание суда вскоре после 22:00. после того, как по району Гринвуд распространился слух, что белые штурмуют здание суда.
Прозвучали выстрелы, сделанные в сторону здания суда, и воцарился хаос. В течение следующих нескольких часов группы белых горожан нападали на чернокожих жителей города. Некоторые из этих белых граждан получили оружие от городских властей. На рассвете 1 июня тысячи белых вышли на улицы в районе Гринвуд, грабя и сжигая жилые дома и предприятия на площади в 35 городских кварталов.
По оценкам, 1256 домов были сожжены, а 215 - разграблены. Бюро статистики естественного движения населения Оклахомы официально зарегистрировало 36 погибших, но некоторые историки считают, что число убитых могло достигать 300 человек. Несмотря на то, что резня в Талсе была крупным событием не только в истории Талсы, но и Америки, она намеренно скрывалась городскими властями. Законопроект, предложенный в сенате штата Оклахома в 2012 году и требующий, чтобы все средние школы Оклахомы рассказывали учащимся о расовом бунте Талсы, был отвергнут большинством сенаторов.
По оценкам, 1256 домов были сожжены, а 215 - разграблены. Бюро статистики естественного движения населения Оклахомы официально зарегистрировало 36 погибших, но некоторые историки считают, что число убитых могло достигать 300 человек. Несмотря на то, что резня в Талсе была крупным событием не только в истории Талсы, но и Америки, она намеренно скрывалась городскими властями. Законопроект, предложенный в сенате штата Оклахома в 2012 году и требующий, чтобы все средние школы Оклахомы рассказывали учащимся о расовом бунте Талсы, был отвергнут большинством сенаторов.
Элизабет Дженнингс Грэм
О Розе Паркс, впервые севшей на автобусные места "только для белых" в Монтгомере, рассказывают в американских школах. Однако за столетие до нее школьная учительница по имени Элизабет Дженнингс Грэм стала первой чернокожей женщиной, которая в 1855 году демонстративно села в конку, предназначенную только для белых.
16 июля 1854 года Грэм ждал конку в Нью-Йорке. Хотя в этом городе проживало самое большое число афроамериканцев в Америке, расизм все еще был чрезвычайно распространен. В 1854 году на некоторых автобусах были вывески с надписью «Цветные люди допускаются», в то время как другие автобусы без указателей пользовались в основном произвольной системой выбора пассажиров. Элизабет Дженнингс Грэм в тот роковой июльский день села в автобус без вывески в окне. Хотя рабство было отменено с 1827 года, кондуктор трамвая велел Дженнингс подождать следующего трамвая, в котором «были ее люди».
16 июля 1854 года Грэм ждал конку в Нью-Йорке. Хотя в этом городе проживало самое большое число афроамериканцев в Америке, расизм все еще был чрезвычайно распространен. В 1854 году на некоторых автобусах были вывески с надписью «Цветные люди допускаются», в то время как другие автобусы без указателей пользовались в основном произвольной системой выбора пассажиров. Элизабет Дженнингс Грэм в тот роковой июльский день села в автобус без вывески в окне. Хотя рабство было отменено с 1827 года, кондуктор трамвая велел Дженнингс подождать следующего трамвая, в котором «были ее люди».
Услышав это, Дженнингс потребовала, чтобы ей позволили остаться в вагоне, на что кондуктор ответил: «Хорошо, вы можете сесть, но если пассажиры возразят, вы должны выйти». Дженнингс почувствовала себя оскорбленной и назвала кондуктора «никчемным нахалом, оскорбляющим порядочных людей по дороге в церковь». В ответ кондуктор попытался вытащить ее из вагона, а она цеплялась за оконную створку.
Дело в итоге было передано в суд, и Верховный суд штата Нью-Йорк постановил, что афроамериканцы не могут быть высажены из вагона, если они «трезвы, хорошо себя ведут и не больны». Хотя на полную десегрегацию общественного транспорта потребовалось еще много лет, Элизабет Дженнингс Грэм стала ее первой провозвестницей.
Дело в итоге было передано в суд, и Верховный суд штата Нью-Йорк постановил, что афроамериканцы не могут быть высажены из вагона, если они «трезвы, хорошо себя ведут и не больны». Хотя на полную десегрегацию общественного транспорта потребовалось еще много лет, Элизабет Дженнингс Грэм стала ее первой провозвестницей.
Пожар на швейной фабрике "Треугольник"
Пожар на фабрике «Треугольник» часто вспоминают как один из самых известных инцидентов в истории американской промышленности, но до школьных уроков истории эта ее страница не доходит. На фабрике Triangle Shirtwaist Factory работали молодые женщины-иммигрантки в очень стесненных условиях. Эти женщины, почти все девочки-подростки, работали по 12 часов в день, при этом им платили всего $15 в неделю.
25 марта 1911 года 600 женщин работали на фабрике, когда в мусорном баке начался пожар. Работники попытались потушить огонь, подключив пожарный шланг, но шланг оказался сгнившим, а клапан в системе подключения проржавел. Огонь мгновенно охватил здание. Всего за 18 минут в огне погибли 146 человек.
25 марта 1911 года 600 женщин работали на фабрике, когда в мусорном баке начался пожар. Работники попытались потушить огонь, подключив пожарный шланг, но шланг оказался сгнившим, а клапан в системе подключения проржавел. Огонь мгновенно охватил здание. Всего за 18 минут в огне погибли 146 человек.
Трагедия сумела объединить и организовать профсоюзы и политиков, настроенных на реформы. Профсоюз рабочих организовал 5 апреля марш, на котором присутствовало 80 000 человек, в знак протеста против ужасных условий труда, которые и привели к пожару.
Взрыв на Уолл-стрит
За 80 лет до террористических атак 11 сентября 2001 года Нью-Йорк стал жертвой еще одного акта терроризма. Во время обеденного перерыва 16 сентября 1920 года повозка, запряженная лошадьми, была припаркована на Уолл-стрит, напротив здания банка J.P. Morgan Bank, в самом оживленном углу финансового района Нью-Йорка. Несколько мгновений спустя тележка взорвалась, разлетевшись в воздухе тысячами осколков. Тридцать человек погибли сразу, еще 300 получили тяжелые ранения. На следующий день, несмотря на взрыв, на Уолл-стрит все было как обычно. Однако никто никогда так и не взял на себя вину за этот теракт. Предполагается, что теракт могли устроить последователи итальянского анархиста Луиджи Галлеани, но это так и не было доказано.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Еще крутые истории!
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так что историю пишет тот кто победил и так как выгодно ему.