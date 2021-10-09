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Исторические факты, о которых не расскажут в школе

Исторические факты, о которых не расскажут в школе (11 фото)

Автор:
09 октября 2021 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: интересно   история   катастрофы   неприятная правда   познавательно   прошлое   события   факты   
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История - чрезвычайно важный школьный предмет. Она призвана рассказать молодым людям об ошибках, совершенных в прошлом, чтобы новое поколение могло не повторять этих ошибок в будущем. По крайней мере, такова декларируемая цель. Однако на самом деле многие важные мировые события замалчиваются на школьных уроках истории.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   история   катастрофы   неприятная правда   познавательно   прошлое   события   факты   
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3  комментария
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58k
Александр Ломовицкий 45 минут назад
Если бы в Талсе не белые черных, а черные резали белых то в школах каждый день рассказывали бы как черные боролись с несправедливостью .
так что историю пишет тот кто победил и так как выгодно ему.
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1k
MC 42 секунды назад
Если власти РФ не справятся с задачей защитить русских граждан от нападений мусульман в русских регионах, нечто похожее как в Талсе может произойти. Так как ситуация уже накалилась до предела. Кавказцы внешне отличаются от русских поэтому не будет труда находить врага. Лучше бы мусульмане задумались прежде, чем вызывать такую волну русского гнева.
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22
Дядя Витя 20 минут назад
Не понял для каких учебников приведены эти мелкие факты. Не замалчивают, а не упоминают как никчёмные.
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