Исторические факты, о которых не расскажут в школе

О Розе Паркс, впервые севшей на автобусные места "только для белых" в Монтгомере, рассказывают в американских школах. Однако за столетие до нее школьная учительница по имени Элизабет Дженнингс Грэм стала первой чернокожей женщиной, которая в 1855 году демонстративно села в конку, предназначенную только для белых.

16 июля 1854 года Грэм ждал конку в Нью-Йорке. Хотя в этом городе проживало самое большое число афроамериканцев в Америке, расизм все еще был чрезвычайно распространен. В 1854 году на некоторых автобусах были вывески с надписью «Цветные люди допускаются», в то время как другие автобусы без указателей пользовались в основном произвольной системой выбора пассажиров. Элизабет Дженнингс Грэм в тот роковой июльский день села в автобус без вывески в окне. Хотя рабство было отменено с 1827 года, кондуктор трамвая велел Дженнингс подождать следующего трамвая, в котором «были ее люди».