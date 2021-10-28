Исторические легенды, которые оказались правдой

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История преподносит нам немало легенд, которые оказываются причудливой смесью правды и выдумки. Но эти события, хоть и кажутся совершенно неправдоподобными, случились на самом деле.
Наполеон бежал от кроликов
Все знают о поражении Наполеона при Ватерлоо, но в судьбе полководца было и более позорное поражение - ему пришлось отступить перед стадом кроликов.
В июле 1807 года Наполеон хотел отпраздновать подписание Тильзитского договора. . Поэтому он попросил своего начальника штаба организовать охоту на кроликов. Перед охотой был устроен обед, во время которого до 3000 кроликов сидели в клетках по краю поля, ожидая своей участи. Но когда обед был окончен, и животных выпустили на поле, вместо того, чтобы в испуге бежать, они бросились к охотникам - точнее, прямо к Наполеону. Они цеплялись за одежду полководца и кидались ему в ноги, словно хотели повалить на землю. Наполеон в испуге прыгнул в карету и приказал гнать, на ходу вышвыривая из кареты ворвавшихся за ним кроликов.
Это странное событие произошло из-за одного довольно серьезного просчета. Вместо того, чтобы ловить диких кроликов, начальник штаба купил ручных, которые не боятся людей. Для их кроличьих глаз Наполеон был очень похож на человека, который кормил их каждый день, поэтому они направились прямо к нему.
В июле 1807 года Наполеон хотел отпраздновать подписание Тильзитского договора. . Поэтому он попросил своего начальника штаба организовать охоту на кроликов. Перед охотой был устроен обед, во время которого до 3000 кроликов сидели в клетках по краю поля, ожидая своей участи. Но когда обед был окончен, и животных выпустили на поле, вместо того, чтобы в испуге бежать, они бросились к охотникам - точнее, прямо к Наполеону. Они цеплялись за одежду полководца и кидались ему в ноги, словно хотели повалить на землю. Наполеон в испуге прыгнул в карету и приказал гнать, на ходу вышвыривая из кареты ворвавшихся за ним кроликов.
Это странное событие произошло из-за одного довольно серьезного просчета. Вместо того, чтобы ловить диких кроликов, начальник штаба купил ручных, которые не боятся людей. Для их кроличьих глаз Наполеон был очень похож на человека, который кормил их каждый день, поэтому они направились прямо к нему.
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Лондон утонул в пиве
Знаменитый пивной потоп случился в Лондоне в 1814 году. Все произошло на крупной пивоварне Horse Shoe, где 17 октября 1814 года взорвался один из деревянных чанов высотой около 10 метров. Это было плохо само по себе, но хуже всего было то, что мощная струя жидкости выбила клапан другого чана, а также разрушила несколько бочек. В результате на пивоварню хлынуло около 2 миллионов (!) литров пива.
Давление такого количества жидкости разрушило заднюю стену здания, и пиво разнеслось по жилым трущобам позади пивоварни. Жидкость хлынула через стену с такой силой, что выбитые из стены кирпичи забросило на соседние крыши. В результате катастрофы погибли восемь человек, включая одного подростка - 14-летнюю Элеонору Купер. На девочку обрушилась стена, когда она мыла кастрюли на заднем дворе. Считается, что многие другие люди умерли от отравления алкоголем: жители трущоб без меры поглощали убежавшее пиво, что привело к многочисленным отравлениям.
Давление такого количества жидкости разрушило заднюю стену здания, и пиво разнеслось по жилым трущобам позади пивоварни. Жидкость хлынула через стену с такой силой, что выбитые из стены кирпичи забросило на соседние крыши. В результате катастрофы погибли восемь человек, включая одного подростка - 14-летнюю Элеонору Купер. На девочку обрушилась стена, когда она мыла кастрюли на заднем дворе. Считается, что многие другие люди умерли от отравления алкоголем: жители трущоб без меры поглощали убежавшее пиво, что привело к многочисленным отравлениям.
Потоп из патоки
Еще одно необычное наводнение произошло 15 января 1919 года, на этот раз в Бостоне, штат Массачусетс.
Патока - это вязкое вещество, получаемое из очищенного сахарного тростника или сахарной свеклы. Его можно ферментировать для производства этанола, который затем используется, среди прочего, для изготовления алкогольных напитков. У компании Purity Distilling Company был завод по переработке патоки недалеко от гавани на Коммершл-стрит, штат Массачусетс. Резервуар для хранения высотой 15 метров и диаметром 27 метров взорвался, и из него улетело около 10 миллионов литров патоки.Патока залила окрестные улиц, что привело к гибели 21 человека и нескольких лошадей. 150 человек пострадали.
Волна патоки достигала 8 метров в высоту и двигалась со скоростью 56 км/ч. Мощный поток без труда снес стальные панели резервуара - неудивительно, что люди погибли при этой катастрофе.
Патока - это вязкое вещество, получаемое из очищенного сахарного тростника или сахарной свеклы. Его можно ферментировать для производства этанола, который затем используется, среди прочего, для изготовления алкогольных напитков. У компании Purity Distilling Company был завод по переработке патоки недалеко от гавани на Коммершл-стрит, штат Массачусетс. Резервуар для хранения высотой 15 метров и диаметром 27 метров взорвался, и из него улетело около 10 миллионов литров патоки.Патока залила окрестные улиц, что привело к гибели 21 человека и нескольких лошадей. 150 человек пострадали.
Волна патоки достигала 8 метров в высоту и двигалась со скоростью 56 км/ч. Мощный поток без труда снес стальные панели резервуара - неудивительно, что люди погибли при этой катастрофе.
Туалетная катастрофа в Эрфурте
Однажды в Германии произошла катастрофа, в результате которой некоторые немецкие дворяне погибли самым неблагородным образом.
В 1184 году король Германии Генрих VI путешествовал по региону Эрфурт, желая вмешаться в междоусобицу между Людовиком III Тюрингенским и архиепископом Майнцким Конрадом. Многие дворяне со всей Священной Римской империи были приглашены на встречу с монархом, которая должна была состояться в Петерсбергской цитадели в Эрфурте. Никто не посмел не принять королевское приглашение - в итоге на встрече 25 июля 1184 года людей было столько, что обрушился второй этаж здания. Древесина треснула под тяжестью тел, и люди провалились через первый этаж в подвал, который использовался как уборная.
В тот день в экскрементах утонули около 60 человек. Говорят, что король Генрих был спасен тем, что сидел в нише с каменным полом.
В 1184 году король Германии Генрих VI путешествовал по региону Эрфурт, желая вмешаться в междоусобицу между Людовиком III Тюрингенским и архиепископом Майнцким Конрадом. Многие дворяне со всей Священной Римской империи были приглашены на встречу с монархом, которая должна была состояться в Петерсбергской цитадели в Эрфурте. Никто не посмел не принять королевское приглашение - в итоге на встрече 25 июля 1184 года людей было столько, что обрушился второй этаж здания. Древесина треснула под тяжестью тел, и люди провалились через первый этаж в подвал, который использовался как уборная.
В тот день в экскрементах утонули около 60 человек. Говорят, что король Генрих был спасен тем, что сидел в нише с каменным полом.
Синод кадавров
В январе 897 г. Папа Римский Стефан VI приказал эксгумировать своего предшественника Формоза и предать его суду по обвинению в лжесвидетельстве. Тело бывшего Папы было эксгумировано и уложено на трон в зале суда. Был назначен дьякон, который мог отвечать на вопросы от имени усопшего.
Когда его признали виновным, с трупа сняли папское облачение и отрезали пальцы, которыми Формоз при жизни даровал благословения. После этого тело было перезахоронено - но только для того, чтобы его второй раз выкопали и бросили в Тибр с прикрепленным к нему грузом.
После этого общественное мнение повернулось против папы Стефана, особенно когда тело Формоза выбросило на берег Тибра, и ему начали приписывать чудеса. "Трупный Синод" был отменен в декабре того же года Папой Феодором II. Тело Формоза было обнаружено и перезахоронено в новом облачении в базилике Святого Петра.
Когда его признали виновным, с трупа сняли папское облачение и отрезали пальцы, которыми Формоз при жизни даровал благословения. После этого тело было перезахоронено - но только для того, чтобы его второй раз выкопали и бросили в Тибр с прикрепленным к нему грузом.
После этого общественное мнение повернулось против папы Стефана, особенно когда тело Формоза выбросило на берег Тибра, и ему начали приписывать чудеса. "Трупный Синод" был отменен в декабре того же года Папой Феодором II. Тело Формоза было обнаружено и перезахоронено в новом облачении в базилике Святого Петра.
Папа Пий II написал эротическую книгу
До избрания Папой Пий II был известен как Эней Сильвий Пикколомини. После завершения учебы он много путешествовал и однажды даже стал придворным поэтом при дворе императора Священной Римской империи Фридриха III. Именно здесь он написал «Повесть о двух влюбленных», один из самых ранних примеров романа, написанного в эпистолярном стиле, где история рассказывается через серию документов, обычно в письмах.
История сосредоточена вокруг замужней женщины по имени Лукреция, которая влюбляется в Эвриала, и любовные письма, которые они пишут друг другу, составляют основную часть книги. Также было несколько дерзких иллюстраций в виде деревянных гравюр.
Некоторые источники предполагают, что Эней пытался воспрепятствовать дальнейшему изданию своей книги, когда стал папой, но это было невозможно, потому что к тому времени она стала настоящим бестселлером.
История сосредоточена вокруг замужней женщины по имени Лукреция, которая влюбляется в Эвриала, и любовные письма, которые они пишут друг другу, составляют основную часть книги. Также было несколько дерзких иллюстраций в виде деревянных гравюр.
Некоторые источники предполагают, что Эней пытался воспрепятствовать дальнейшему изданию своей книги, когда стал папой, но это было невозможно, потому что к тому времени она стала настоящим бестселлером.
Калигула сделал своего коня сенатором
Римский император Калигула безмерно любил своего коня Инцитата, кличка которого означает «быстрый». В своей книге «Жизнь двенадцати цезарей» Светоний писал, что у лошади были ясли из слоновой кости, пурпурные попоны (пурпурный цвет обычно предназначался для одеяний самого императора), мраморная конюшня и воротник из драгоценных камней. Но Калигула не только осыпал коня роскошью, но и сделал Инцитата сенатором, и даже хотел повысить его до консула.
Многие исторические источники упоминают о назначении Инцитата сенатором. Ученые предполагают, что этот жест был отнюдь не признаком безумия Калигулы, а насмешливым ходом с его стороны. Сделав коня сенатором, Калигула высмеял политиков, предположив, что лошадь может выполнять те же обязанности так же хорошо (или плохо), как они.
Многие исторические источники упоминают о назначении Инцитата сенатором. Ученые предполагают, что этот жест был отнюдь не признаком безумия Калигулы, а насмешливым ходом с его стороны. Сделав коня сенатором, Калигула высмеял политиков, предположив, что лошадь может выполнять те же обязанности так же хорошо (или плохо), как они.
Адольф Гитлер был номинирован на Нобелевскую премию мира
Всего за три месяца до того, как мир погрузился во Вторую мировую войну, Эрик Готфрид Кристиан Брандт, член шведского парламента, написал Нобелевскому комитету, что Гитлер был «данным Богом борцом за мир» и что Майн Кампф - «лучшее и самое популярное произведение в мире ».
Спустя всего несколько дней номинация была отменена. Брандт никогда не был серьезным в своем предложении. Сильный антифашист, он написал письмо только, чтобы высмеять кандидатуру Невилла Чемберлена - одного из подписантов Мюнхенского соглашения, развязавшего Гитлеру руки в захвате Европы. Последний абзац его письма ясно объясняет его мотивацию: «К сожалению, множество людей все еще не видят величия борьбы Адольфа Гитлера за мир. Исходя из этого факта, у меня не было бы времени выдвинуть Гитлера кандидатом на Нобелевскую премию мира, если бы не несколько шведских парламентариев, которые выдвинули другого кандидата, а именно премьер-министра Великобритании Невилла Чемберлена. Эта номинация кажется плохо продуманной. Хотя верно то, что Чемберлен своим ясным пониманием борьбы Гитлера за умиротворение внес свой вклад в спасение мира во всем мире, это решение было принято Гитлером, а не Чемберленом! Гитлера и никого другого следует прежде всего поблагодарить за мир, который все еще царит в большей части Европы; и этот человек также является надеждой на мир в будущем. Поскольку Чемберлен, очевидно, может претендовать на свою долю в миротворчестве, он мог бы получить меньшую часть Премии мира. Но самое правильное - не ставить другое имя рядом с именем Адольфа Гитлера и тем самым бросать на него тень. Адольф Гитлер, безусловно, настоящий Богом данный борец за мир, и миллионы людей во всем мире возлагают на него свои надежды как на Князя мира на земле».
По иронии судьбы, если бы Гитлеру вручили награду, он бы не смог ее принять. Ранее он запретил всем немцам принимать Премию мира после того, как был возмущен, когда она была присуждена журналисту-антифашисту Карлу фон Осецкому в 1935 году.
Спустя всего несколько дней номинация была отменена. Брандт никогда не был серьезным в своем предложении. Сильный антифашист, он написал письмо только, чтобы высмеять кандидатуру Невилла Чемберлена - одного из подписантов Мюнхенского соглашения, развязавшего Гитлеру руки в захвате Европы. Последний абзац его письма ясно объясняет его мотивацию: «К сожалению, множество людей все еще не видят величия борьбы Адольфа Гитлера за мир. Исходя из этого факта, у меня не было бы времени выдвинуть Гитлера кандидатом на Нобелевскую премию мира, если бы не несколько шведских парламентариев, которые выдвинули другого кандидата, а именно премьер-министра Великобритании Невилла Чемберлена. Эта номинация кажется плохо продуманной. Хотя верно то, что Чемберлен своим ясным пониманием борьбы Гитлера за умиротворение внес свой вклад в спасение мира во всем мире, это решение было принято Гитлером, а не Чемберленом! Гитлера и никого другого следует прежде всего поблагодарить за мир, который все еще царит в большей части Европы; и этот человек также является надеждой на мир в будущем. Поскольку Чемберлен, очевидно, может претендовать на свою долю в миротворчестве, он мог бы получить меньшую часть Премии мира. Но самое правильное - не ставить другое имя рядом с именем Адольфа Гитлера и тем самым бросать на него тень. Адольф Гитлер, безусловно, настоящий Богом данный борец за мир, и миллионы людей во всем мире возлагают на него свои надежды как на Князя мира на земле».
По иронии судьбы, если бы Гитлеру вручили награду, он бы не смог ее принять. Ранее он запретил всем немцам принимать Премию мира после того, как был возмущен, когда она была присуждена журналисту-антифашисту Карлу фон Осецкому в 1935 году.
Марш женщин за право курить
Все мы слышали о женщинах, марширующих в борьбе за право голоса. Гораздо менее известно о параде в марте 1929 года, где группа женщин маршировала за право курить «факелы свободы».
В начале ХХ века курящие женщины считались аморальными особами. В 1904 году Дженни Лашер была заключена в тюрьму за курение на глазах у своих детей - акт, которым, по мнению суда, она подвергала опасности их нравственность.
Однако во время Первой мировой войны все изменилось. Многие женщины стали работать за мужчин. Выполняя мужскую работу, они тоже курили, как мужчины. Хотя это все еще не одобрялось, различные табачные компании увидели возможности для продаж на совершенно новом рынке.
Джордж Вашингтон Хилл, президент American Tobacco Company, нанял Эдварда Бернейса, выдающегося специалиста по связям с общественностью, чтобы придумать, как побудить больше женщин курить.
Бернейс предложил вывести курящих женщин на парад в пасхальное воскресенье в Нью-Йорке. Он тщательно выбирал женщин - они должны были быть красивыми, но не походить на моделей, чтобы понравиться типичным среднестатистическим женщинам. Лучшие фотографии с мероприятия публиковались повсюду, вызывая споры - и, конечно, побуждая женщин к курению. Цель была достигнута.
В начале ХХ века курящие женщины считались аморальными особами. В 1904 году Дженни Лашер была заключена в тюрьму за курение на глазах у своих детей - акт, которым, по мнению суда, она подвергала опасности их нравственность.
Однако во время Первой мировой войны все изменилось. Многие женщины стали работать за мужчин. Выполняя мужскую работу, они тоже курили, как мужчины. Хотя это все еще не одобрялось, различные табачные компании увидели возможности для продаж на совершенно новом рынке.
Джордж Вашингтон Хилл, президент American Tobacco Company, нанял Эдварда Бернейса, выдающегося специалиста по связям с общественностью, чтобы придумать, как побудить больше женщин курить.
Бернейс предложил вывести курящих женщин на парад в пасхальное воскресенье в Нью-Йорке. Он тщательно выбирал женщин - они должны были быть красивыми, но не походить на моделей, чтобы понравиться типичным среднестатистическим женщинам. Лучшие фотографии с мероприятия публиковались повсюду, вызывая споры - и, конечно, побуждая женщин к курению. Цель была достигнута.
Стюардесса упала с 10 000 метров и осталась жива
Весна Вулович пришла на работу в JAT, крупнейшую авиакомпанию Югославии, в 1971 году. Как позднее говорила Весна, она увидела свою подругу в форме бортпроводницы и подумала, что было бы хорошо бывать в Лондоне раз в месяц.
На рейс 367 JAT Вулович попала по ошибке. На нем должна была лететь в Копенгаген другая стюардесса по имени Весна, но Вулович никогда раньше не была в Дании и не стала возражать.
Рейс 367 вылетел из Копенгагена в 15:15 26 января 1972 года. Менее чем через час взрыв в багажном отделении разорвал самолет на части, и он упал на землю. Из 28 пассажиров и членов экипажа Вулович был единственной, кто выжил после падения с самолетом с высоты 10 160 метров. Ее нашел на обломках Бруно Хонке, военный медик. Он помогал ей, пока не приехала скорая помощь.
Бомба предположительно находилась в чемодане, оставленном на борту пассажиром, который сел в Стокгольме и вышел в Копенгагене, а затем не вернулся на борт.
Хотя Вулович была частично парализована, впоследствии она полностью выздоровела. Она стала знаменитостью в Югославии, а в 1985 году Книга рекордов Гиннеса признала ее человеком, который пережил самое высотное падение без парашюта. Она была счастлива снова летать, когда выздоровела, и даже попросила снова стать стюардессой. В авиакомпании посчитали, что она привлечет к себе слишком много внимания в качестве стюардессы, поэтому вместо этого они предложили ей офисную работу. Но она продолжала регулярно летать в качестве пассажира.
На рейс 367 JAT Вулович попала по ошибке. На нем должна была лететь в Копенгаген другая стюардесса по имени Весна, но Вулович никогда раньше не была в Дании и не стала возражать.
Рейс 367 вылетел из Копенгагена в 15:15 26 января 1972 года. Менее чем через час взрыв в багажном отделении разорвал самолет на части, и он упал на землю. Из 28 пассажиров и членов экипажа Вулович был единственной, кто выжил после падения с самолетом с высоты 10 160 метров. Ее нашел на обломках Бруно Хонке, военный медик. Он помогал ей, пока не приехала скорая помощь.
Бомба предположительно находилась в чемодане, оставленном на борту пассажиром, который сел в Стокгольме и вышел в Копенгагене, а затем не вернулся на борт.
Хотя Вулович была частично парализована, впоследствии она полностью выздоровела. Она стала знаменитостью в Югославии, а в 1985 году Книга рекордов Гиннеса признала ее человеком, который пережил самое высотное падение без парашюта. Она была счастлива снова летать, когда выздоровела, и даже попросила снова стать стюардессой. В авиакомпании посчитали, что она привлечет к себе слишком много внимания в качестве стюардессы, поэтому вместо этого они предложили ей офисную работу. Но она продолжала регулярно летать в качестве пассажира.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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