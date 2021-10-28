Исторические легенды, которые оказались правдой

Всего за три месяца до того, как мир погрузился во Вторую мировую войну, Эрик Готфрид Кристиан Брандт, член шведского парламента, написал Нобелевскому комитету, что Гитлер был «данным Богом борцом за мир» и что Майн Кампф - «лучшее и самое популярное произведение в мире ».

Спустя всего несколько дней номинация была отменена. Брандт никогда не был серьезным в своем предложении. Сильный антифашист, он написал письмо только, чтобы высмеять кандидатуру Невилла Чемберлена - одного из подписантов Мюнхенского соглашения, развязавшего Гитлеру руки в захвате Европы. Последний абзац его письма ясно объясняет его мотивацию: «К сожалению, множество людей все еще не видят величия борьбы Адольфа Гитлера за мир. Исходя из этого факта, у меня не было бы времени выдвинуть Гитлера кандидатом на Нобелевскую премию мира, если бы не несколько шведских парламентариев, которые выдвинули другого кандидата, а именно премьер-министра Великобритании Невилла Чемберлена. Эта номинация кажется плохо продуманной. Хотя верно то, что Чемберлен своим ясным пониманием борьбы Гитлера за умиротворение внес свой вклад в спасение мира во всем мире, это решение было принято Гитлером, а не Чемберленом! Гитлера и никого другого следует прежде всего поблагодарить за мир, который все еще царит в большей части Европы; и этот человек также является надеждой на мир в будущем. Поскольку Чемберлен, очевидно, может претендовать на свою долю в миротворчестве, он мог бы получить меньшую часть Премии мира. Но самое правильное - не ставить другое имя рядом с именем Адольфа Гитлера и тем самым бросать на него тень. Адольф Гитлер, безусловно, настоящий Богом данный борец за мир, и миллионы людей во всем мире возлагают на него свои надежды как на Князя мира на земле».

По иронии судьбы, если бы Гитлеру вручили награду, он бы не смог ее принять. Ранее он запретил всем немцам принимать Премию мира после того, как был возмущен, когда она была присуждена журналисту-антифашисту Карлу фон Осецкому в 1935 году.