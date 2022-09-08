Подборка интересных фото, которые помогают взглянуть на жизнь по-новому

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На свете масса интересных явлений, и когда случайно натолкнешься на одно из них, остается только воскликнуть: "Да не может быть!" Посмотрите и удивитесь и вы!
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Первый снимок Юпитера - и последний на сегодня его снимок, сделанный телескопом Джеймса Уэбба
Карточки социального страхования в США раньше делались металлическими, чтобы их труднее было повредить
Источник: — переведено специально для fishki.net
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не подумайте, что хвастаюсь. мне это как обычно, жена велела написать