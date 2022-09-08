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Сообщество Удивительное рядом 417 постов • 64 подписчика подписаться
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Подборка интересных фото, которые помогают взглянуть на жизнь по-новому

Подборка интересных фото, которые помогают взглянуть на жизнь по-новому

Автор:
08 сентября 2022 13:23
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: вот это да!   и так бывает   интересные явления   необычно   нечасто увидишь   ну вы даете!   странное   удивительно   
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На свете масса интересных явлений, и когда случайно натолкнешься на одно из них, остается только воскликнуть: "Да не может быть!" Посмотрите и удивитесь и вы!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вот это да!   и так бывает   интересные явления   необычно   нечасто увидишь   ну вы даете!   странное   удивительно   
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6  комментариев
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2k
Алекс Чебурашкин 2 часа назад
Чем то н Жириновского в молодости похоже
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9k
Nero Час назад
Тут ошибка. Штаны не засвечивают кадр. Отражая свет фотовспышки или прямой солнечный свет они сбивают с толку экспозамер камеры, и кадр оказывается недоэкспонированным. При мягком рассеянном освещении эти штаны не помогут.
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557
Легендарный В-ий 2 часа назад
Комментарий к фото
давыд то может и большой, но как мужик не впечатляет

не подумайте, что хвастаюсь. мне это как обычно, жена велела написать
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16k
Топпер Харли 2 часа назад
совпадение?

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1k
SHAGREEN 2 часа назад
Я всегда знал, что президенты США мутные типы, но не думал, что настолько.
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